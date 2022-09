„Niemand geht irgendwo hin“: Russland-Reservist schießt auf Putins Rekrutierungsbeamten

Von: Franziska Schwarz

In einer russischen Einberufungsstelle soll ein Mann einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben. News-Ticker zur Stimmung in Russland nach der Teilmobilmachung.

Irkutsk/Moskau - Die von vielen Russen abgelehnte Teilmobilmachung zeitigt Folgen, und zwar nicht nur in Form von Straßenprotesten in Russland: Nun hat ein Reservist auf den Leiter einer Einberufungsstelle geschossen und den Mann schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk, wie der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, am Montag (26. September) auf Telegram mitteilte. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. „Der Schütze ist sofort verhaftet worden und wird definitiv bestraft werden“, führte Kobsew aus.

Der 25 Jahre alte Reservist, der eingezogen werden sollte, wurde demnach festgenommen. Der Zustand des „Militärkommissars“ sei kritisch, sagte Kobsew. „Die Ärzte kämpfen um sein Leben.“

Schüsse in russischer Einberufungsstelle: „Niemand geht irgendwo hin“

Wie die Bild erfahren haben will, war der Täter in Aufruhr gewesen, weil sein bester Freund einberufen wurde. Er selbst hatte wohl noch keinen Bescheid erhalten. Der Guardian wiederum zitierte einen mutmaßlichen Zeugen der Tat: Als der Mitarbeiter den Einberufenen das Prozedere erklärte, sei ein Mann aus der Reihe hervorgetreten und habe gesagt: „Niemand geht irgendwo hin.“ Dann seien drei Schüsse zu hören gewesen.

Kritiker haben den Behörden vorgeworfen, ihre Bemühungen zur Mobilmachung auf abgelegene Gegenden wie Sibirien und den Nordkaukasus zu konzentrieren, um in den städtischen Regionen und besonders Moskau keinen Widerstand zu entfachen.

Proteste in Russland: Widerstand gegen Teilmobilmachung eskaliert

In der russischen Teilrepublik Dagestan eskalierte am Wochenende in mehreren Orten der Widerstand gegen die Einberufungen. Frauen gingen mit Fäusten auf Polizisten los, weil sie damit verhindern wollten, dass ihre Männer, Söhne oder Brüder bei der russischen Invasion in die Ukraine sterben.

Viele riefen, dass sie nichts gegen Ukrainer hätten und deshalb nicht schießen würden auf sie. Ein Polizist feuerte mit einer Maschinenpistole in die Luft, um die wütende Menschenmenge zur Ruhe zu bringen. Zeitweise wurde auch eine Fernverkehrsstraße mit Sitzblockaden der Dagestaner gesperrt.

Aufnahme vom 21. September: Polizisten gehen gehen Anti-Kriegs-Demonstranten in St. Petersburg vor © Olga Maltseva/AFP

Teilmobilmachung löst Flucht aus Russland aus: Familien in Panik

Um der Einberufung zu umgehen, verlassen weiter Zehntausende Männer fluchtartig das Land mit Flügen oder mit dem Auto etwa über die Grenzen zu den Ex-Sowjetrepubliken Kasachstan (Zentralasien) oder Georgien (Südkaukasus). Viele Familien in Russland sind in heller Panik, ihre Angehörigen in dem Krieg zu verlieren.

Kremlchef Wladimir Putin hatte die Teilmobilmachung angeordnet. 300.000 Reservisten sollen nun in die russische Armee eingezogen werden. Zugleich hatte Putin die Gesetze verschärft gegen Kriegsdienstverweigerer. Die Verantwortung für die Organisation der Einberufung liegt bei den regionalen Gouverneuren und den einzelnen Kreiswehrersatzämtern vor Ort (dpa/AFP/frs)