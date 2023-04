„In Putins Russland tobt ein unterirdischer Kampf um die Macht“: Experte wird nach Explosion deutlich

Von: Florian Naumann, Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Ein kremlnaher russischer Militärblogger stirbt bei einer Explosion in St. Petersburg. Ein Historiker sieht größere Hintergründe.

Update vom 3. April, 21.30 Uhr: Einen Tag nach dem Mord am russischen Militärblogger Wladlen Tatarski sehen Experten einen internen Konflikt in Russland. Die US-amerikanische Denkfabrik „Institute for the Study of War“ und die russische Opposition haben jetzt die These aufgestellt, der russische Geheimdienst FSB könnte hinter dem Mordanschlag vom Sonntag (2. April) stehen. Es gebe viel Streit innerhalb des Putin-Regimes. Der Kreml seinerseits beschuldigt Kiew und die russische Opposition um den inhaftierten Regimegegner Alexei Nawalny.

Historiker Jan Behrends von der Europauniversität Viadrina in Frankfurt an der Oder gab in der Bild eine düstere Prognose für Russland ab: „In Putins Russland operieren viele bewaffnete Kräfte, es tobt bereits ein unterirdischer Kampf um die Macht. Repression und Gewalt werden Alltag.“ Behrends erkennt obendrein einen „Übergang zum Bürgerkrieg“.

Über einen Kampf um die Macht unter den russischen Eliten wird schon seit Längerem spekuliert. Dazu trugen auch Aussagen der Sprecherin des Verteidigungsministeriums, Marija Sacharowa, bei. Sie sagte, dass Putin die Deutungshoheit über den Informationsraum verloren habe. Überraschend ließ sie die Begründung folgen, dass dies der Fall sei, weil in Russland ein Kampf unter den Eliten im Gange sei.

Als ein Hauptakteur werden dabei immer wieder ultrakonservative Kräfte genannt, denen das Vorgehen in der Ukraine zu zögerlich ist. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wird teils zu diesen gezählt.

Einsatzkräfte steht am Ort einer Explosion in einem Cafe. Ein russischer Kriegsberichterstatter ist am Sonntag bei einer Explosion in einem Cafe im Zentrum der russischen Ostseemetropole Sankt Petersburg ums Leben gekommen. © dpa

Update vom 3. April, 20.35 Uhr: Der getötete russische Militärblogger Wladlen Tatarski bekommt nachträglich von Russlands Präsident Wladimir Putin einen Orden verliehen. „Für Mut und Kühnheit, die er bei der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten demonstriert hat, wird der Militärkorrespondent Fomin, Maxim Jurjewitsch (Wladlen Tatarski) postum mit dem Tapferkeitsorden ausgezeichnet“, heißt es in einem vom Kreml veröffentlichten Dekret.

Update vom 3. April, 20.25 Uhr: Der Tod des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski hat Rufe nach Rache unter Kriegsbefürwortern in Russland hervorgerufen. „Die Erde muss unter den Füßen jedes Funktionärs in Kiew brennen, egal ob er in Uniform ist oder ohne“, lautete eine Erklärung des Kriegsberichterstatters Alexander Kots auf Telegram. Ein anderer schrieb: „Mit diesem Terrorakt haben ukrainische Terroristen den Krieg tief in den Rücken unseres Mutterlandes getragen.“

Die Ukraine hat eine Beteiligung an der Explosion zurückgewiesen. Der US-amerikanische Thinktank ISW hält einen innerrussischen Machtkampf als Hintergrund für möglich.

Update vom 3. April, 16.05 Uhr: Nach dem Tod des russischen Kriegsbloggers Wladlen Tatarski gibt es offenbar ein Geständnis. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass meldet, hat die 26-jährige Daria Trepowa gestanden. „Ich war diejenige, die die Statue, die explodiert ist, hereingeschmuggelt hat“, sagte sie laut Tass. Auf die Frage, warum sie festgenommen worden sei, antwortete Trepova demnach: „Ich würde sagen, ich wurde festgenommen, weil ich am Tatort des Mordes an Wladen Tatarski war“. Sie weigerte sich zu laut Tass sagen, wer ihr die Statue gegeben hatte.

Nawalny-Team sieht russischen Geheimdienst FSB hinter Mordanschlag

Update vom 3. April, 15.30 Uhr: Wer steckt hinter dem Tod des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski? Wegen des Verdachts des Mordes an dem kremlnahen Blogger sitzt eine 26-jährige Frau in Haft. Den russischen Ermittlern zufolge soll sie mit Kremlgegner Alexej Nawalny in Verbindung gestanden sein. Nawalnys Team weist die Vorwürfe kategorisch zurück. Verantwortlich für die Ermordung des Propagandisten seien vielmehr Agenten des Inlandsgeheimdienstes FSB, teilten die im Exil im Ausland lebenden Oppositionellen Iwan Schdanow und Leonid Wolkow am Montag mit.

Schon seit Jahren versuche der Machtapparat, der Opposition Terror anzuhängen, sagte Schdanow. Entsprechende Vorwürfe des Anti-Terror-Komitees sind insofern heikel, als dass sich Nawalny bald in einem neuen Strafverfahren wegen Extremismus verantworten muss.

Für die russischen Ermittler sei der Vorwurf einer Tatbeteiligung der Opposition an dem Mord insofern bequem, als dass Nawalny so zur Höchststrafe wegen Terrors verurteilt werden könne, sagte Schdanow. Er und Wolkow warfen dem FSB vor, schon seit Jahren politische Morde zu inszenieren. Der FSB habe diesen Blogger, der auch die Kriegsführung des Verteidigungsministeriums in Moskau kritisierte, selbst „beseitigt“.

Update vom 3. April, 13.55 Uhr: Russland macht ukrainische Geheimdienste für den tödlichen Anschlag auf einen kremlnahen Militärblogger in St. Petersburg verantwortlich. Kiews Geheimdienste hätten den „Terroranschlag“ gegen Wladlen Tatarski geplant und dafür eine inzwischen inhaftierte Verdächtige herangezogen, teilte das Anti-Terror-Komitee mit. Zuvor hatte Russlands Ermittlungskomitee darüber informiert, dass eine 26-Jährige festgenommen worden sei. Ihr wird Mord vorgeworfen.

Nach Darstellung des Anti-Terror-Komitees stand die Frau mit der Anti-Korruptions-Stiftung des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny in Verbindung. Zuvor hatten Medien berichtet, die mutmaßliche Täterin habe in der Vergangenheit an Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys teilgenommen und sei wie der Oppositionsführer überzeugte Kriegsgegnerin.

Militärblogger Tatarsky stirbt bei Explosion: Russland liefert neue Einschätzung zum Vorfall

Update vom 3. April, 12.00 Uhr: Im Rahmen der Untersuchungen zur Explosion in St. Petersburg schließen russische Sicherheitsdienste offenbar nicht aus, dass die Verdächtige Daria Trepowa lediglich „ausgenutzt“ worden sein könnte, wie die russische Nachrichtenseite Gazeta.ru berichtete. Es könne sein, dass Trepowa nicht wusste, dass die Skulptur, die sie dem Ex-Milizenchef Vladlen Tatarsky übergab, mit Sprengstoff vollgepackt war. Einer Quelle der russischen Nachrichtenagentur RBK zufolge hat Trepowa bereits in der Vergangenheit mehrmals Veranstaltungen Tatarskys besucht. Die Frau soll dem ehemaligen Söldner bekannt gewesen sein.

Explosion in St. Petersburg: Russlands Behörden bestätigen Festnahme

Update vom 3. April, 10.20 Uhr: Die russische Staatsagentur Tass berichtet unter Berufung auf das Investigativkomitee Russlands, dass eine Verdächtige im Fall der Explosion in einem Cafe in St. Petersburg festgenommen wurde. Demnach wurde die Frau namens Daria Trepowa von russischen Sicherheitskräften im Rahmen der Untersuchungen zur Explosion und zum Tod des Militärbloggers Vladlen Tatarsky verhaftet. Zuvor hatte das russische Innenministerium einen Haftbefehl gegen die Frau erteilt, wie russische Telegram-Kanäle mitteilten. Bereits in den frühen Morgenstunden hatte die Agentur Interfax Aufnahmen der Festnahme von Trepowa veröffentlicht. Bislang war aber unklar, ob sie nun tatsächlich in Gewahrsam genommen worden war.

Kriegsblogger Tatarsky stirbt bei Explosion: Prigoschin glaubt nicht an Ukraine-Beteiligung

Update vom 3. April, 9.20 Uhr: Hinter dem Anschlag auf den prominenten russischen Militärblogger Vladlen Tatarsky vermutet Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Radikale keine Verbindung zur ukrainischen Regierung. Prigoschin lobte den Blogger als Patrioten und widmete ihm eine Aktion in der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut. Dort ließ er auf dem Verwaltungsgebäude eine russische Flagge hissen - mit Tatarskys Namen auf dem Stoff. Prigoschin hatte sich betroffen gezeigt über das Attentat in dem Café, das er der nationalistischen Bewegung Cyber Front Z für Kriegspropaganda im Internet überlassen hatte.

Über die Täter hinter dem Anschlag sagte der Wagner-Chef: „Ich denke, dass eine radikale Gruppe agiert, die kaum eine Beziehung zur Regierung (in Kiew) haben dürfte“. Die russischen Behörden haben sich bisher nicht zu den Hintergründen geäußert. Prigoschin erinnerte auch an den Tod der Propagandistin Darja Dugina, die im vergangenen Jahr bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau ums Leben gekommen war. Der Mord an Tatarski sei damit vergleichbar.

Explosion tötet russischen Militärblogger: Interner Streit?

Update vom 3. April, 8.40 Uhr: Der Tod des prominenten russischen Militärbloggers Vladlen Tatarsky bei einer Explosion in St. Petersburg lässt die Debatte um interne Streitigkeiten in Russland erneut aufflammen. Offenbar schließen einige Blogger eine Mitwirkung russischer Führungsebenen nicht aus. So auch der Blogger Wladislaw Pozdnyakow. Er habe bereits zweimal darauf hingewiesen, „dass das Beste, was ein Autor eines Z-Kanals jetzt tun kann, darin besteht, Russland zu verlassen und seine Aktivitäten vom Ausland aus zu betreiben“, schrieb er in seinem Telegram-Kanal. Bei Z-Kanälen handelt es sich dabei um Nachrichtengruppen auf Telegram, die die Invasion befürworten. Das „Z“ ist seit Februar 2022 zu einem Symbol des Ukraine-Krieges geworden.

„In Russland ist man nicht vor seinen eigenen Leuten geschützt, geschweige denn vor Fremden“, warnte Pozdnyakow weiter und schoss gegen die Sicherheit in Russland. Ausländische Agenten hätten „buchstäblich alle Institutionen der Russischen Föderation“ infiltriert, behauptete er. Die Attentäter von Tatarsky hätten schließlich ganz einfach eine improvisierte Bombe in das Treffen geschleust.

Der US-Denkfabrik ISW zufolge könnte es sich bei der Explosion auch um eine Warnung an Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin handeln. Die Explosion ereignete sich in einem Cafe im Besitz von Prigoschin, der in letzter Zeit immer wieder Kritik am russischen Verteidigungsministerium äußerte und sogar forderte, dass Kritik am Kreml sowie der Kriegsführung erlaubt sein sollte. Zudem könne Kreml-Chef Wladimir Putin den Vorfall sowie das Zerwürfnis zwischen einzelnen Militärbloggern nutzen, um kritische Stimmen in der Militärblogger-Szene zu zensieren, hieß es in dem jüngsten ISW-Bericht.

Explosion in St. Petersburg: Russischer Militärblogger Tatarsky getötet

Update vom 2. April, 22.15 Uhr: Russische Behörden haben offenbar eine Verdächtige nach der Explosion in einem St. Petersburger Café festgenommen. Laut einem Bericht der Staatsagentur Interfax haben die Ermittler eine wohl erst 26 Jahre alte Frau als mutmaßliche Täterin ausgemacht. Der 1997 geborenen Frau wird die Ermordung des Kriegsbloggers Vladen Tatarsky vorgeworfen. Diese Information sei allerdings noch nicht offiziell bestätigt, hieß es dort.

Zuvor hatte eine angebliche Augenzeugin der Agentur Ria Nowosti geschildert, eine junge Frau habe eine „Skulptur“ zum Podium gebracht. Sowohl der Moderator des von Tatarsky bestrittenen Talks als auch Tatarsky selbst hätten die Büste in Händen gehalten und gelacht. „Wenig mehr als eine Minute später gab es eine Explosion und Rauch. Alle rannten“, sagte die Informantin der Nachrichtenagentur.

Laut Ria Nowosti wurden bei der Explosion insgesamt 25 Menschen verletzt, darunter ein Teenager. Sechs Personen befänden sich in ernstem Gesundheitszustand. Der nationalistische Militärblogger Tatarsky - mit bürgerlichem Namen Maxim Fomin - war Berichten zufolge als Redner in dem Café im Zentrum St. Petersburgs aufgetreten. Das Lokal soll sich in Besitz des Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befinden.

Explosion in Russland: Kriegs-Blogger Tatarsky in Prigoschin-Café getötet – brisante Details

Erstmeldung: St. Petersburg – Bei einer Explosion in Russland ist offenbar ein bekannter Militärblogger ums Leben gekommen: Der Kriegsberichterstatter Vladen Tatarsky sei bei der Detonation in einem St. Petersburger Café getötet worden, berichtet die Staatsagentur Tass unter Berufung auf Rettungskräfte. Weitere 15 Menschen hätten Verletzungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Sprengsatz von mehr als 200 Gramm des Sprengstoffs TNT explodiert. Die Hintergründe sind allerdings noch unklar. „Die Polizei und die Rettungsdienste von St. Petersburg arbeiten ebenfalls vor Ort, die Ursachen und Umstände des Vorfalls werden ermittelt“, teilte das russische Innenministerium Tass mit.

Brisanterweise zählte der 40 Jahre alte Tatarsky zu den Kritikern des russischen Vorgehens im Ukraine-Krieg. „Ich gehe davon aus, dass die Ukrainer zwischen Ostern und dem 9. Mai die Gegenoffensive beginnen werden“, erklärte er erst unlängst auf seinem Telegram-Kanal. Anfang des Jahres hatte er öffentlich den verheerenden Zustand eines russischen Panzerbataillons beklagt.

Russischer Militär-Blogger Tatarsky wohl getötet: Nationalist mit Kreml-Banden - und lautstarker Kritik

Tatarsky war kein Kritiker der Invasion in die Ukraine als solcher. Laut einem Bericht der Agentur Reuters nahm er etwa im September 2022 an einer Annexions-Zeremonie Putins im Kreml teil. Wie auch andere Nationalist:innen kritisierte Tatarsky allerdings „Fehler“ und Versäumnisse bei der Umsetzung des Angriffs.

Reuters zufolge könnte der Vorfall eine weitere brisante Note haben: Dem Bericht der lokalen Webseite Fotanka zufolge gehöre der Tatort, ein Café namens „Street Bar“ auf dem Universitetskaya-Damm, dem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin. Weiter schreibt das Lokal-Medium, es sei mutmaßlich eine Statuette, ein Geschenk für Tatarsky, explodiert. Tatarsky hatte erst im Februar ein vielbeachtetes Interview mit Prigoschin veröffentlicht. Daran beklagte der Söldner-Boss mangelnde Munitionslieferungen.

Videos in den sozialen Netzwerken zeigten die Detonation. Dem Exil-Medium Meduza zufolge hatte Tatarsky in dem Café einen „patriotischen Abend“ als Talk abgehalten. Tatarsky stammt aus der umkämpften Region Donezk und kämpfte angeblich selbst auf Seiten der „Volksrepublik Donezk“. Sein Telegram-Kanal hat mehr als 500.000 Follower. (fn)