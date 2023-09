Putin widerspricht eigenem Verteidigungsministerium – und erfindet Zahl von ukrainischen Panzern

Von: Nail Akkoyun

Wladimir Putin auf dem Wirtschaftsforum im ostrussischen Wladiwostok. © Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Imago

Putin behauptet, seine Armee hätte Tausende ukrainische Panzer vernichtet. Doch die Zahlen, die er nennt, werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.

Wladiwostok – Mehr als anderthalb Jahre nach Beginn des von ihm angeordneten Ukraine-Kriegs hat Wladimir Putin der Ukraine erneut Erfolge bei ihrer Gegenoffensive abgesprochen. „Die Ukraine führt eine sogenannte Gegenoffensive durch. Ergebnisse gibt es natürlich keine“, sagte Putin am Dienstag (12. September) beim Wirtschaftsforum im ostrussischen Wladiwostok. Tatsächlich aber hatte die ukrainische Armee erst kürzlich das Dorf Robotyne im Süden befreit und auch danach über weitere, kleinere Geländegewinne berichtet.

Selbst seinem eigenen Verteidigungsministerium widersprach der russische Präsident, als er über die Anzahl zerstörter ukrainischer Panzer sprach. Nach Angaben des russischen Staatssenders RT sagte Putin, seine Truppen hätten in der Ukraine allein in den letzten drei Monaten 543 Panzer und etwa 18.000 gepanzerte Fahrzeuge vernichtet – es sind Zahlen, von denen offenbar nur der Kreml-Chef weiß.

Putins Panzer-Lüge fliegt schnell auf – Russischer Präsident spricht auch von Tausenden „Freiwilligen“

Denn nur zwei Tage zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, Kiew habe seit Kriegsbeginn im Februar 2022 insgesamt gerade einmal 11.773 gepanzerte Kampffahrzeuge – einschließlich Panzer – verloren. Auch unabhängige russische Medien machten schnell auf die Ungereimtheiten aufmerksam. Das Portal Medusa wies darauf hin, dass das mehr Fahrzeuge seien, als die Ukraine offiziellen Angaben zufolge jemals besaß – und sogar rund 7000 mehr, als das russische Verteidigungsministerium seit Kriegsbeginn als vernichtet gelistet hat.

Doch Wladimir Putin ging noch weiter und behauptete Reuters zufolge, dass sich jeden Tag zwischen 1000 und 1500 Russen „freiwillig“ zum Kriegsdienst melden würden. Dabei habe er auf die Frage geantwortet, ob Russland eine neue Mobilisierungswelle starten müsse, um seine militärischen Anstrengungen im Nachbarland zu verstärken. Zuletzt hatte die ukrainische Gegenoffensive erstmals größere Errungenschaften hervorgebracht. Nach Robotyne kämpfen sich die Truppen derzeit unter anderem durch das wenige Kilometer entfernte Dorf Werbowe, von wo aus es weiter nach Tokmak und Melitopol gehen soll. Als Etappenziel gilt das Asowsche Meer.

Ukraine-Krieg: Angaben über Verluste variieren grundsätzlich stark

Während aus Russland widersprüchliche Zahlen zum Krieg gemeldet werden, zitiert die Ukraine in der Regel die Angaben des Generalstabs der eigenen Streitkräfte. Auf dem Stand vom Mittwoch (13. September) vermeldete Kiew die Zerstörung von 4584 russischen Panzern und 8792 gepanzerten Fahrzeugen. Überprüfen lassen sich die Angaben zumeist aber kaum bis gar nicht. Jedoch fällt insbesondere die russische Seite seit Kriegsbeginn immer wieder mit Falschbehauptungen auf.

Putins Auftritt in der Hafenstadt Wladiwostok am Pazifik stand auch deshalb im Fokus der Aufmerksamkeit, weil der Präsident sich am Folgetag mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un getroffen hat. (nak/dpa)