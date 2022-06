Scholz‘ Chefstratege für Außenpolitik sorgt mit Russland-Aussage für Polit-Beben

Von: Tom Offinger

Jens Plötners Aussagen sorgen für einen Aufschrei in der deutschen Politik. © Kay Nietfeld

Die deutsche Russland-Politik sorgt weiter für Diskussionen. Jens Plötner, einer der Berater von Olaf Scholz, zieht mit einem gewagten Vergleich die Kritik auf sich.

Berlin - Kein Aspekt der deutschen Bundespolitik wird in den vergangenen Tagen so kritisiert wie das zögerliche Verhalten von Bundeskanzler Olaf Scholz im Ukraine-Konflikt. Zu lange habe die Bundesregierung ein klares Zeichen der Unterstützung für die Ukraine vermissen lassen, hieß es aus vielen Teilen der Welt, erst nach langem Zögern genehmigte Scholz die Lieferung von schwerem Militärmaterial ins Kriegsgebiet. Nun sorgt eine Aussage seines Beraters Jens Plötner für den jüngsten Tiefpunkt in der deutschen Außenpolitik.

Scholz Berater Plötner: „Künftiges Verhältnis zu Russland“ müsse bedacht werden

„Mit 20 Mardern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber größere Artikel darüber, wie das künftige Verhältnis zu Russland sein wird, gibt es weniger“, sagte Plötner auf einem Event der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) am Montag (20. Juni). Weiter befand er, dass dies „eine genauso spannende und relevante Frage“ sei, über die man diskutieren könne. Generell schieße die Debatte um die militärische Unterstützung für die Ukraine konsequent an dem aus seiner Sicht wichtigeren Thema vorbei.

Auch die aktuellen Entwicklungen rund um den möglichen EU-Beitritt der Ukraine missfallen dem Diplomaten, der zwar nicht als Sprachrohr der Bundesregierung, aber als Chefstratege der Scholz‘schen Außenpolitik gilt. „Nur weil man angegriffen wird, wird man nicht automatisch ein besserer Rechtsstaat“, argumentierte Plötner und führte weiter aus: „Deshalb gibt es bei den allermeisten in der Europäischen Union ein klares Verständnis dafür, dass wir den Kandidatenstatus nicht mit einem Rabatt bei dem Erfüllen der Beitrittskriterien verbinden.“

Scholz Berater Plötner: Heftige Kritik von FDP und Merz

Plötners Aussagen sorgten für ein Beben in der politischen Landschaft, besonders seine Äußerungen zur derzeitigen Russland-Politik wurden parteiübergreifend aufgegriffen. Seine Ansichten repräsentierten ein „Denken, das uns in den letzten Jahrzehnten in diese furchtbare Situation gebracht hat“, unterstrich beispielsweise die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. „Es ist doch nicht die Zeit, um liebevoll über Russland nachzudenken, sondern Ukraine zu helfen.“

Nicht weniger deutlich äußerte sich Oppositionsführer Friedrich Merz. Der CDU-Politiker griff die Aussagen während der Aussprache nach der jüngsten Regierungserklärung am 22. Juni auf. „Herr Bundeskanzler, solche Äußerungen sind genau die Äußerungen aus ihrer Bundesregierung, die im Inland und noch mehr im europäischen Ausland und auch außerhalb der EU berechtigte Zweifel daran auslösen, ob sie es wirklich ernst meinen, mit dem was sie auch heute hier gesagt haben.“

„Sie verlieren mit diesen Zweifeln aus ihren eigenen Reihen das wichtigste Kapital, das sie gerade jetzt in dieser internationalen Krise brauchen, nämlich Vertrauen und Verlässlichkeit in den Deutschen Bundeskanzler“, verdeutlichte Merz und erntete dabei viel Applaus aus seiner Fraktion.

Scholz Berater Plötner: Teil eines „Spinnennetz der Kontakt mit Russland“

Plötner, der selbst kein SPD-Mitglied ist, ist schon seit längerer Zeit mit der Politik der Sozialdemokraten verknüpft. Von 2014 bis 2017 arbeitete er als höchster Berater des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier und wirkte dabei bei der Ausarbeitung des Minsker Abkommens mit.

Anschließend wurde er politischer Direktor unter Steinmeiers Nachfolger Heiko Maas (ebenfalls SPD). Im April diesen Jahres hatte der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk Plötner als Mitglied eines „Spinnennetz der Kontakte mit Russland“ bezeichnet. (to)