Russland: Ehemaliger sowjetischer Präsident Michail Gorbatschow tot

Der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow. © Evgeny Odinokov via IMAGO

Nach Angaben russischer Agenturen ist der frühere sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow verstorben.

Moskau - Wie Tass und Interfax am späten Dienstagabend aus Russlands Hauptstadt Moskau meldeten, starb Gorbatschow im Alter von 91 Jahren.

Russischer Außenpolitiker: Gorbatschows Tod ist eine Tragödie

Der prominente russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow hat den Tod des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow als Tragödie für sein Land bezeichnet. «Gorbatschow hat einen Weg geebnet, den unser Volk in den letzten dreieinhalb Jahrzehnten sonst nicht hätte gehen können», schrieb Kossatschow am Mittwochmorgen im Nachrichtenkanal Telegram. Dieser Weg sei schwierig gewesen - anders als in den 70 Jahren zuvor sei er aber in die richtige Richtung gegangen. «Bei aller Widersprüchlichkeit der Ergebnisse verdient Gorbatschow Respekt und er verdient es, dass an ihn erinnert wird.» (dpa)