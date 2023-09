Neue russische Schulbücher predigen Hass auf die Ukraine und den Westen

Von: Maximilian Kurz

Neue Schulbücher bringen Propaganda in die Klassenzimmer Russlands. Die Inhalte sind gespickt mit Falschinformationen – Amnesty International warnt.

Moskau – Der Unterricht in den Schulen Russlands wird in Zukunft wohl noch politischer. Ein neues Schulbuch, welches den Krieg Russlands in der Ukraine als Selbstverteidigung darstellt, wird ab September 2023 Pflichtlektüre in Russland und den besetzten ukrainischen Gebieten. Darüber berichtet unter anderem die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.

Propaganda-Schulbuch in Russland: Ukraine und der Westen als Gefahr

Das Lehrbuch, das sich an Jugendliche richtet, stellt Russland als unschuldiges Opfer einer westlichen Intrige dar. Es vertritt die Ansicht, dass die Ukraine von der Nato vorbereitet wurde, den in der Ostukraine gelegenen Donbass zu attackieren. Diese Region stand schon vor der Invasion bereits seit 2014 unter Kontrolle pro-russischer Kämpfer. Des Weiteren wird im Buch argumentiert, dass ein Beitritt der Ukraine zur Nato einen verheerenden Krieg provoziert hätte. Dieser hätte womöglich „das Ende der Zivilisation“ bedeutet. Russland sah sich deshalb gezwungen, diese Gefahr abzuwenden.

Der russische Einmarsch wird im Buch als „militärischer Sondereinsatz“ bezeichnet und die Worte des Präsidenten Wladimir Putin werden zitiert: „Letztlich geht es hier um Leben und Tod, es geht um die historische Zukunft unseres Volkes.“

Amnesty International warnt: Kinder werden in Russland ihrer Bildung beraubt

Putins Propaganda erreicht in den Schulen viele Jugendliche. Nicht nur in Russland wird das Buch als Lehrstoff verwendet, auch über 500 mittlerweile unter russischer Kontrolle stehende Schulen in der Ukraine müssen das Lehrbuch durchnehmen. Den Kindern wird somit durch die groben Falschinformationen in den Büchern das Recht auf Bildung und Weiterentwicklung verwehrt, behauptet Amnesty.

Anna Wright, Osteuropa- und Zentralasienexpertin bei Amnesty International, erklärte: „Das Lehrbuch verschleiert die Wahrheit und stellt die Fakten über die schweren Menschenrechtsverletzungen und völkerrechtlichen Verbrechen falsch dar, die von den russischen Streitkräften an der ukrainischen Bevölkerung begangen wurden“.

Unter dauerhafter Propaganda: Kinder und Jugendliche in Russland

Im Dezember 2022 legte die russische Regierung den Grundstein für eine neue „allrussische Jugendbewegung“: Der Staat fordert, dass an allen Schulen des Landes diesbezüglich Gruppen gebildet werden. Ab dem sechsten Lebensjahr sollen Kinder in der Vereinigung aktiv teilnehmen. Die Kontrolle über die verbreiteten Inhalte liegt bei Präsident Wladimir Putin persönlich.

Laut Berichten von t-online plant das russische Aufklärungsministerium bereits, Geschichte schon in der ersten Klasse zu einem Pflichtfach zu etablieren. So sollen die Schülerinnen und Schüler bereits in frühester Kindheit mit der russischen Historie und dem Ukraine-Krieg vertraut gemacht werden – natürlich aus der Perspektive des Kreml.