Lage am Dnipro macht Russlands Staatsmedien offenbar nervös: „Wir wissen, wer ihr seid!“

Von: Franziska Schwarz

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow gilt als Sprachrohr von Kremlchef Wladimir Putin. © Vadim Savitsky/Imago

Russische Soldaten melden sich in einem Video aus dem Kriegsgebiet in Cherson – um „Drecksäcke“ zum Schweigen zu bringen?

Moskau – Am Dnipro läuft es für Russland nicht gut. Im Ukraine-Krieg besetzt es in Cherson die linke Seite des Flusses – noch. Russische Militärblogger beklagten zuletzt „erhebliche Verluste“ für Russland an dieser Front. Ein Video von dort, das diese Kritik entkräften sollte, bezeichneten sie als „Inszenierung“. Unter anderem das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) berichtete.

In die russische Propaganda passt das alles natürlich nicht. Das Staatsfernsehen sendete das Video jetzt erneut und beschimpfte die besagten Militärblogger als „Drecksäcke“. Konkret tat dies TV-Host Boris Jakimenko, der die ganze Szene in einer Abwärtsspirale wähnt. Denn an jene, die „ihren Job erfüllen und unseren Soldaten helfen“ hätten sich jetzt „Parasiten“ gehängt, die „Panik verbreiten“, um Follower anzulocken. „Und jedes Mal bekommen sie damit tatsächlich 5000 bis 7000 mehr!“, behauptete Jakimenko.

Front in Cherson im Ukraine-Krieg: Russland publiziert offenbar Propaganda-Video

Mit ihrer „Panikmache“ hätten diese „Drecksäcke“ die Arbeit der russischen Soldaten „behindert“ und sie quasi zu besagtem Video genötigt. Inwiefern Blogger die Lage an der Kriegsfront überhaupt direkt beeinflussen können – diese Erklärung blieb der Moderator schuldig. Er spielte aber das Video ein: fünf vermummte Männer mit Gewehren in einem Unterstand aus Holz. „An alle Blogger und den Rest: Jungs! Stört nicht unsere Arbeit!“, heißt es in dem Clip. Anschließend drohte Jakimenko in die Kamera: „Wir wissen, wer ihr seid!“

Die Sendung lief auf Wladimir Solowjows Kanal, berichtete Russian Media Monitor. Solowjow gilt als Sprachrohr von Kremlchef Wladimir Putin.

Propaganda im Ukraine-Krieg auch gegen russische Militärblogger

Was machen russische Militärblogger überhaupt und warum finden sie selbst beim ISW Beachtung? Sie berichten etwa über den Tod von Jewgeni Prigoschin, ehemals Chef der Wagner-Gruppe. Ein prominenter russischer Militärblogger ist zum Beispiel „Rybar“. Er postete auf Telegram ein Video, das zeigen sollte, wie nach dem Flugzeugabsturz, der Prigoschin zu Tode brachte, die Tragfläche des Fliegers aus einem dichten Waldstück gezogen wird.

Russische Militärblogger beschäftigten sich auch mit den ersten offiziellen Aufnahmen von Verteidigungsminister Sergei Schoigu nach dem Wagner-Aufstand in Russland. Sie bemängelten, dass das Schoigu-Video ihrer Einschätzung nach noch vor dem Aufstand aufgenommen wurde – Rybar nannte den Clip eine „Konserve“.

Nach Explosionen auf der Krim: Putin-Propagandist Solowjow fürchtet russische Zensur?

Die Fachleute des ISW wiesen schon öfter darauf hin, dass der Zirkel um Putin inzwischen kritische Äußerungen zum Verlauf des Ukraine-Krieges weitgehend unterbunden hätte. Viele russische Kriegsunterstützer verhielten sich nun still, übten mehr Selbstzensur und schwiegen insgesamt zu den „Problemen, die direkt der Militärführung angelastet werden können“. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuletzt auch Offiziere abgesetzt, die Missstände angesprochen hatten.

Ein Beispiel für diese Kontrolle der Informationslandschaft sind die Explosionen auf der Krim. Die Besatzungsbehörden der Krim versuchen, neue Bundesstrafen gegen Personen zu verhängen, die Inhalte veröffentlichen, die die Standorte und Operationen russischer Militäranlagen auf der besetzten Krim enthüllen, berichtete das ISW diesen Monat.

So könnten auch Personen bestraft werden, die Bilder von den Folgen der Angriffe auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim veröffentlichen, hieß es. Ein interessantes Detail dabei: Auch Solowjow äußerte laut ISW Bedenken, dass die russischen Behörden dies zu Unrecht nutzen könnten, um russische Journalisten und Militärblogger zu zensieren. (frs)

