Geheime Botschaft in Counter Strike versteckt: Finnland trickst Putins Propaganda mit Computerspiel aus

Von: Momir Takac

Die finnische Zeitung „Helsingin Sanomat“ versteckte Informationen zum Ukraine-Krieg im Computerspiel Counter Strike. © picture alliance / dpa | Jan Woitas

Clever muss man sein: Um Putins Mediensperre zu umgehen, lieferte eine finnische Zeitung russischen Bürgern Berichte zum Ukraine-Krieg über ein Computerspiel.

Helsinki/Moskau - In den russischen Staatsmedien kann Präsident Wladimir Putin seine Propaganda zum Ukraine-Krieg einfach verbreiten. Halbwegs unabhängige Informationen zur „Militärischen Spezialoperation“ - wie Moskau den Krieg nennt - bekommen Bürger in Russland wegen der Medienzensur nur schwer. Doch eine finnische Zeitung hat einen Weg gefunden, diese zu umgehen.

Und zwar auf eine sehr findige Art. Die Zeitung Helsingin Sanomat gab am Mittwoch bekannt, dass sie Informationen und Berichte zum Krieg in der Ukraine in dem weltweit beliebten Online-Spiel Counter-Strike versteckte. Allein in Russland zocken den Ego-Shooter rund vier Millionen Menschen. Und genau das machten sich die Redakteure zunutze.

Finnische Zeitung nutzt Counter Strike, um Putins Kriegspropaganda zu entlarven

„Während Helsingin Sanomat und andere ausländische unabhängige Medien in Russland gesperrt werden, sind Online-Spiele vorerst nicht verboten“, erklärte Chefredakteur Antero Mukka gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Clou: Spieler können sich selbst Karten erstellen, die jeder dann herunterladen und nutzen kann.

Genau das taten die Techniker der Zeitung. „Wir bauten eine slawische Stadt namens Wojna, was auf Russisch Krieg bedeutet“, sagte Mukka. In einem Gebäude der fiktiven Stadt versteckten die Techniker im Keller einen Raum, in dem Spieler Berichte in russischer Sprache finden können, die von den Kriegskorrespondenten der Zeitung in der Ukraine erstellt wurden.

Finnische Zeitung versteckt brisante Informationen zum Ukraine-Krieg in Gebäude bei Counter Strike

Die Wände des digitalen Raums bedeckten sie mit Artikeln und Fotos, die Ereignisse wie die Massaker in Butscha und Irpin dokumentieren. Es handle sich um „Informationen, die im Propaganda-Apparat des russischen Staates nicht verfügbar sind“, erklärte Mukka.

Seit seiner Veröffentlichung am Montag (1. Mai) sei die Karte schon mehr als zweitausendmal heruntergeladen worden. „Dies zeigt, dass jeder Versuch, den Informationsfluss zu verhindern und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen, in unserer modernen Welt zum Scheitern verurteilt ist“, sagte der Chefredakteur. Auch beim mutmaßlichen ukrainischen Drohnen-Angriff auf Putin arbeitete die Propagandamaschinerie. Doch Experten gehen von einer Inszenierung des Kremls aus. (mt/afp)