Putins Putsch-Abrechnung mit Prigoschin? Harte Worte im TV – und Angriff auf seinen Medienkonzern

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei seinem Putschversuch in Rostow © Pool/Wagner Group/Imago

Verzweigtes Firmen-Imperium: Wagner-Boss Prigoschin hat nicht nur seine Söldnerarmee. Doch nun werden seine Nachrichtenseiten in Russland gesperrt.

Moskau – Im Ukraine-Krieg hatte der Europäische Rat bereits Sanktionen gegen die russische Medienorganisation Ria Fan verhängt – sie gehört zur „Patriot Media Group“, deren Verwaltungsrat vom russischen Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin geleitet wird. Der Grund: Die Nachrichtenagentur sei an regierungsfreundlicher Propaganda und Desinformation über den russischen Angriffskrieg beteiligt.

Doch nun will Russland selber die Patriot Media schließen. Das teilte der Ria-Fan-Direktor Jewgeni Subarew mit. Einen Grund nannte Subarew in einem am Samstagabend verbreiteten Video nicht. Seine Ansage kommt gut eine Woche nach dem versuchten Putschversuch der Wagner-Söldner in Russland.

Die russische Medienaufsicht Roskomnadsor hatte am selben Tag mindestens vier weitere Medienunternehmen, die mit Prigoschin in Verbindung stehen, auf eine schwarze Liste gesetzt und deren Websites in Russland gesperrt, wie die Nachrichtenagentur AP am Montag (3. Juli) berichtete.

People‘s News

Neva News

Politics Today

Economy Today

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Das Firmennetz des Wagner-Boss Prigoschin

Patriot Media hat lange eine stark nationalistische redaktionelle Haltung eingenommen und den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstützt. Auch über die Wagner-Söldner und Prigoschin selbst lieferte Patriot Media eine positive Berichterstattung.

Bereits am Freitag (30. Juni) hatte die russische Zeitung Kommersant berichtet, dass die Medienaufsicht Roskomnadsor Kanäle, die in Verbindung mit Prigoschin stehen, blockiert habe. Am Sonntag war die Behörde nicht für eine Stellungnahme der Nachrichtenagentur Reuters zu erreichen.

Prigoschin als Unternehmer Jewgeni Prigoschin hat die Wagner-Gruppe 2014 gegründet. Der reiche Geschäftsmann, der das letzte Jahrzehnt der Sowjetunion wegen Raubes und Betrugs im Gefängnis saß, verfügt über Militär- und Bergbauverträge in Afrika. Seine Söldner waren nicht nur im Ukraine-Krieg, sondern sind auch in Mali, Syrien und Libyen aktiv. Prigoschin besitzt zudem ein riesiges Catering-Unternehmen, das jahrelang staatliche Einrichtungen versorgt hat – daher sein Spitzname „Putins Koch“ –, sowie sogenannte Trollfabriken, mit denen per Internet versucht wird, politische Meinungen und Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Offiziell verboten ist die Wagner-Gruppe trotz ihrer Rebellion in Russland nicht. Putin sagte aber anschließend, dass die Finanzen von Prigoschins Catering-Firma überprüft würden.

Russischer TV-Moderator: „Prigoschin ist wegen Geld übergeschnappt“

Ein Moderator im russischen Staatsfernsehen hat Prigoschin unterdessen vorgeworfen, nach dem Erhalt von öffentlichen Geldern im Milliardenhöhe die Bodenhaftung verloren zu haben. „Prigoschin ist wegen hoher Geldsummen übergeschnappt“, sagte der Kreml-nahe Journalist Dmitri Kissiljow am Sonntag in seiner wöchentlichen Sendung.

Das Gefühl, „sich alles erlauben zu können“, sei bei Prigoschin bereits seit den Einsätzen seiner Söldnertruppe in Syrien und Afrika aufgekommen. Es habe sich „verstärkt“, nachdem Wagner-Söldner in diesem Jahr die ukrainischen Städte Soledar und Bachmut eingenommen hätten, fügte er hinzu.

Kissiljow gehört zu den bekanntesten Gesichtern der russischen Propaganda. Die Wagner-Gruppe habe staatliche Mittel in Höhe von 858 Milliarden Rubel (rund 8,8 Milliarden Euro) erhalten, erklärte der Moderator – ohne Belege für die Angaben vorzulegen.

Ermittlungen gegen Prigoschin – Razzia in Wagner-Zentrale in St. Petersburg

Putin hatte wenige Tage zuvor erstmals eingeräumt, dass die Wagner-Truppe vollständig vom russischen Saat ausgestattet worden sei. Die Zeitung Wall Street Journal berichtete am Sonntag (2. Juli), dass die Zentrale der Wagner-Gruppe in St. Petersburg von Agenten nach Beweisen gegen Prigoschin durchsucht worden sei. Das Hauptquartier hatte am Samstag auf Telegram mitgeteilt, dass es umziehe, aber in einem „neuen Format“ einsatzfähig bleibe.

Politische Beobachter werteten den versuchten Aufstand Prigoschins als Zeichen für eine Schwächung Putins. Vertreter der Regierung und der Propaganda in Moskau beharren hingegen darauf, dass sich die Bevölkerung hinter Putin versammelt habe. (frs mit Reuters und AFP)