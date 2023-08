Russland-Propaganda: Putin nimmt seine Schulen verstärkt ins Visier

Von: Robert Wagner

Der Kreml will mit seiner Propaganda auch die Schulen durchdringen. In einem neuen Geschichtsbuch wird der Ukraine-Krieg zu einem Kampf um die Zivilisation.

Moskau - Russland führt zum 1. September neue Schulbücher ein, die die aggressive Expansionspolitik von Präsident Wladimir Putin rechtfertigen. Mit einem neu konzipierten Geschichtsbuch für die Jahrgangsstufen zehn und elf versucht der Kreml offenbar, auch jüngere Generationen mit seiner Staatspropaganda zu erreichen.

Das Schulbuch soll auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine eingeführt werden und beschreibt den Ukraine-Krieg als eine Notwendigkeit für das Überleben Russlands. Kritiker insbesondere aus der Ukraine sehen in diesem Buch den offenkundigen Versuch, die russische und ostukrainische Jugend im Sinne des Kreml ideologisch zu indoktrinieren.

Neues Schulbuch an Russlands Schulen: Putin-Berater unter den Autoren

Das russische Bildungsministerium stellte das überarbeitete Geschichtsbuch am 7. August in einer Pressekonferenz vor, wie unter anderem die Deutsche Welle berichtete. „Die Kapitel, die sich auf die 1970er, 1980er, 1990er und 2000er Jahre konzentrieren, wurden komplett überarbeitet und neu geschrieben. Für die Jahre von 2014 bis heute wurde ein neuer Abschnitt hinzugefügt, der sich auf die ‚spezielle Militäroperation‘ konzentriert“, sagte Wladimir Medinski, hochrangiger Berater des Präsidenten Wladimir Putin. Im vom Kreml vorgegebenen Sprachgebrauch wird Russlands Invasion der Ukraine als „spezielle Militäroperation“ bezeichnet.

Medinski, ehemaliger russischer Kulturminister, fungierte als Co-Autor der insgesamt vier Textbücher. Die weiteren Autoren sind Anatoly Torkunov vom Moskauer Institut für Internationale Beziehungen und Aleksandr Cubar‘yan von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Das auch „Medinski-Buch“ genannte Geschichtsbuch soll die Zeit von 1945 bis zur jüngsten Vergangenheit abdecken und für die Zeit ab 2014 die von Wladimir Putin vorgegebenen Narrative wiedergeben, die die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die Invasion der Ukraine als Teile der historischen Mission Russlands darstellen.

Ein Schulbuch über den „ukrainischen Neonazismus“

Die gesamte Zeit ab 1970 werde „komplett umgeschrieben“, schreibt der staatliche US-Sender Radio Free Europe / Radio Liberty. In 17 Absätzen werde die Kreml-Propaganda zum Ukraine-Krieg wiedergegeben, nach der Washington der größte Profiteur des Krieges sei und die vom Juden Wolodymyr Selenskyj regierte Ukraine „entnazifiziert“ und „entmilitarisiert“ werden müsse. So heißt es in dem Buch, die Ukraine sei ein „ultranationalistischer Staat“, in dem „jeder Dissident streng verfolgt“ und „alles Russische als feindlich betrachtet wird“.

Der Westen sei „fest entschlossen, die Lage in Russland zu destabilisieren“, zitiert die Deutsche Welle in einem zuerst auf Russisch veröffentlichten Artikel aus dem Buch. „Absatz für Absatz bauen die Autoren auf einer Kette von Ereignissen auf, um die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 zu rechtfertigen, gefolgt von der umfassenden Invasion des Kremls in der Ukraine im Jahr 2022“, heißt es dort. Von einem „Wiederaufleben des Nationalsozialismus“ in den baltischen Ländern sei in dem Geschichtsbuch die Rede, bevor es mit der Entstehung des „ukrainischen Neonazismus“ ende, der die „spezielle Militäroperation“ nötig gemacht habe.

Möglicher Nato-Beitritt der Ukraine wird zum „Ende der Zivilisation“ erklärt

Den Autoren zufolge herrsche in der Ukraine „eine heftige nationale, sprachliche und kulturelle Gewalt, die von einer aggressiven Minderheit gegen die Mehrheit ausgeübt wird“. An die Macht gekommen sei die „aktuelle ukrainische Junta“ durch den „blutigen Aufstand von 2014“, womit die prowestlichen Maidan-Revolution gemeint ist. Die Ukraine selbst sei immer ein Teil Russlands gewesen, was auch auf den Karten in dem Geschichtsbuch entsprechend dargestellt wird. Die Ukrainer werden genauso zum russischen Volk gezählt wie „Großrussen, Tataren, Dagestaner und Baschkiren“, zitiert Ukrainska Pravda aus dem Buch.

Der von Kiew angestrebte Beitritt zur Nato werde als apokalyptisches Horrorszenario dargestellt, das es um jeden Preis zu vermeiden gilt. „Das [der Nato-Beitritt der Ukraine] würde höchstwahrscheinlich das Ende der Zivilisation bedeuten. Das darf nicht passieren“, wird aus dem Buch zitiert. Ziel der „militärischen Sonderoperation“ sei „der Schutz des Donbass und eine proaktive Gewährleistung der Sicherheit Russlands“, schreiben die Autoren laut der Deutschen Welle.

Eine wichtige Botschaft des Schulbuches wolle den jungen Leserinnen und Lesern vermitteln, dass jede Zusammenarbeit zwischen dem Westen und der Ukraine „keine starke Ukraine, sondern ein schwaches Russland“ zur Folge hätte. Eine andere Botschaft ist innenpolitischer Natur. Die Autoren erwähnen die russische Gesetzgebung „über feindliche Agenten“ und appellieren, immer „wachsam“ zu sein, um nicht Opfer „einfältiger Manipulation“ zu werden. Auch sollen die jungen Leute stets bedenken, dass es eine „globale Industrie für die Produktion von inszenierten Videos und gefälschtem Bildmaterial“ gebe, zitiert Radio Free Europe / Radio Liberty aus dem Buch.

Das Buch ist in lockerer Sprache gehalten - um die Jugend noch besser zu erreichen?

Eine weitere Besonderheit an dem neuen Schulbuch ist sein wenig akademischer Sprachstil, der in lockerer Prosa gehalten ist. Sein Buch enthalte „deutlich weniger Zahlen, Daten und trockene Statistiken“ und konzentriere sich „stattdessen auf Geschichten über Menschen und reale konkrete Ereignisse“, wie Medinski auf der Pressekonferenz sagte. Außerdem werde in dem Buch nicht von „Russen“ oder „Russland“ gesprochen, sondern von „uns“ oder „unserem Land“.

Damit unterscheidet sich der Sprachgebrauch im „Medinski-Buch“ grundlegend von jedem im Bildungswesen üblichen Sprachstil, schreibt die Autorin der Deutschen Welle. Die Jugendlichen werden auf diese Weise vermutlich effektiver angesprochen. Die Autoren appellieren auch direkt an ihre Zielgruppe: „Ihr seid Erwachsene, liebe Gymnasiasten […] Verpasst diese Gelegenheit nicht […] Das heutige Russland ist ein Land der Möglichkeiten.“

Die Aktualisierung des neuen Geschichtsbuchs ist bereits angekündigt - „sobald wir gewinnen“

Dass überhaupt aktuelle Ereignisse wie der Ukraine-Krieg, dessen Ende nicht absehbar ist, zum Gegenstand in einem Geschichtsbuch werden, sehen Historiker äußerst kritisch. „Die Gegenwart darf nicht Gegenstand der Geschichte sein. Es muss historische Distanz gegeben sein“, sagte Konstantin Pachaljuk, ein russisch-israelischer Historiker und Politikwissenschaftler, der Deutschen Welle. Er mutmaßt, dass das zum Kalkül des Kreml gehört. „Möglicherweise möchte der Staat auf diesem Wege die Gegenwart mit der Geschichte verbinden, damit sie als genauso unabänderlich gegeben erscheint.“

Der Kreml ist sich offenbar sicher, dass die künftige Geschichte so aussehen wird, wie er es sich vorstellt. 2024 soll dasselbe Autorenteam um Wladimir Medinski auch für die Jahrgangsstufen fünf bis neun neue Geschichtsbücher verfassen. Der russische Bildungsminister Sergej Krawzow sagte staatlichen russischen Medien bereits, dass das jüngst vorgestellte Geschichtsbuch aktualisiert werde, „sobald wir gewonnen haben“. (Robert Wagner)