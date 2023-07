CIA-Chef äußert sich über geschwächten Putin: „Werden diese Chance nicht ungenutzt lassen“

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Der russische Präsident Wladimir Putin während einer Arbeitsreise in der russischen Republik Dagestan am 28. Juni. © Gavriil Grigorov/AFP

Der US-Geheimdienst CIA will die sinkende Moral in Russland ausnutzen und Spione rekrutieren. Die Folgen des Ukraine-Kriegs würden noch lange an Putin nagen.

London/Moskau – Der US-Geheimdienst CIA beobachtet eine zunehmende „Abneigung“ der russischen Bevölkerung gegen den Ukraine-Krieg. Daraus will Washington einen Nutzen ziehen – und russische Agentinnen und Agenten rekrutieren. Das sagte CIA-Chef William Burns am Samstag (1. Juli) in einer Rede bei der jährlichen Vorlesung der Ditchley-Stiftung im englischen Oxfordshire.

Der Krieg hat nach Einschätzung des US-Auslandsgeheimdienstes eine „zersetzende“ Wirkung auf die russische Führung unter Präsident Wladimir Putin. Die Enttäuschung in Russland und der nach der Wagner-Rebellion geschwächte Putin biete der CIA neue Möglichkeiten, Geheimdienstinformationen zu sammeln, sagte CIA-Direktor William Burns laut BBC.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

CIA will Unzufriedenheit in Russland ausnutzen: „Sind sehr offen für Geschäfte“

„Diese Unzufriedenheit schafft eine einmalige Gelegenheit für uns bei der CIA“, sagte Burns mit Blick auf die Rekrutierung von Agenten. Man werde die Chance des schwächelnden Russlands „nicht ungenutzt verstreichen lassen“. Weiter sagte der 67-Jährige, dass die Aktionen von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zeigen würde, welche Wirkung „Putins Krieg auf seine eigene Gesellschaft und sein eigenes Regime“ habe.

Weiter bezeichnete der CIA-Chef den russischen Angriff auf die Ukraine als „strategischen Fehlschlag“. Inzwischen seien Schwächen der russischen Armee offensichtlich, ebenso sei die Wirtschaft beschädigt und Erweiterung wie Stärkung der Nato in Gang gesetzt worden. „Die Enttäuschung über den Krieg wird weiterhin an der russischen Führung nagen“, sagte Burns.

Die CIA hatte vor einigen Wochen eine Social-Media-Kampagne gestartet, um Menschen in Russland zu erreichen. Dazu wurde ein Video auf Telegram veröffentlicht, in dem erklärt wurde, wie man mit der CIA heimlich und anonym in Kontakt treten kann. Dazu kann das sogenannte Darknet, ein versteckter Bereich im Internet, genutzt werden. Das Video wurde auch auf anderen sozialen Netzwerken publiziert. Allein in der ersten Woche soll das Video 2,5 Millionen Male angeklickt worden sein – „und wir sind sehr offen für Geschäfte“, so Burns. (nak/dpa)