Machtkampf im Kreml: Putins Platz im Visier von Prigoschin

Von: Nadja Austel

Das Machtstreben von Wladimir Putin und Jewgeni Prigoschin – zwei Russen, ein Interesse. (Archivbild) © Alexey Druzhinin/AFP

In Russland steht die Regierung vor einem Problem: Wagner-Chef Prigoschin könnte Putin mit politischer Strategie von innen heraus verdrängen.

Moskau – Eine persönliche Fehde zwischen dem gefürchteten Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin und seinem langjährigen Freund, Wladimir Putin, gilt als unwahrscheinlich. Im Hintergrund des Kremls scheint sich dennoch ein Ringen um den politischen Einfluss des Söldner-Chefs abzuspielen. Erst vor Kurzem gab es Berichte, nach denen Russland die Monopolstellung der Wagner-Gruppe begrenzen wolle – eine deutliche Einschränkung von Prigoschins Machtspielraum.

Wie aus einem Bericht des russischen Exilmediums Meduza hervorgeht, verfolgt der Wagner-Chef seinerseits das Ziel, die konservative Partei „Gerechtes Russland“ zu übernehmen. Prigoschin liebäugele schon länger mit einer politischen Karriere in Russland. Laut Meduza soll er 2020 erwägt haben, bei der nächsten Wahl als Präsident zu kandidieren. Zwei Jahre später soll er versucht haben, eine eigene Partei zu gründen.

Russland: Putins Regierung von Wagner-Chef kritisiert

Ob der Kreml Prigoschin außerhalb des Ukraine-Kriegs allerdings auch eine solche politische Macht zugestehen wolle, sei fraglich. Der äußert sich derweil in aller Öffentlichkeit zur internationalen Rolle Russlands – in Bezug auf den Krieg und darüber hinaus – und hält dabei nicht mit Kritik an der aktuellen Regierung hinterm Berg: Prigoschin bemängelte unter anderem die Arbeit des russischen Außenministeriums (MFA) in Afrika und behauptete, es unternehme „absolut nichts“, während die Wagner-Söldner vor „enormen Schwierigkeiten“ stünden. Das geht aus einem Bericht des Internationalen Instituts für Kriegsforschung (ISW) hervor.

Das MFA reagierte direkt auf die Kritik Prigoschins, und zwar mit der Versicherung, man habe bereits Pläne für die Probleme in Afrika. Dies sei das erste Mal, dass eine russische Regierungsinstitution offiziell auf dessen Äußerungen antwortete, so das ISW. Prigoschin habe daraufhin die Fähigkeit des MFA in Frage gestellt, die Probleme im UN-Sicherheitsrat zu lösen, und veröffentlichte eine Liste mit 15 Themen, die dort seiner Meinung nach dringend erörtert werden müssten.

Prigoschin greift Russland an: Putins Regierung von Wagner-Chef bedroht

Solcherlei öffentliche Diskussionen zeigen nach Einschätzung des ISW ein Bemühen des Kremls, Prigoschin zu diskreditieren und seinen Einfluss zu untergraben. Die russischen Regierungsinstitutionen versuchen demnach, alle Ambitionen Prigoschins zu unterbinden, öffentliche oder politische Unterstützung zu erhalten. Das russische Verteidigungsministerium (MOD) beispielsweise weigere sich, die Teilnahme der Wagner-Truppen an der Schlacht von Bachmut zu benennen. Man spreche stattdessen lediglich von „Angriffskommandos“.

Prigoschin versuche sich hingegen selbst zu profilieren, indem er die Rolle der Wagner-Kräfte bei den militärischen Erfolgen Russlands in der Ukraine übertreibe. Sowohl ISW und Meduza berichten zudem, dass er sich immer mehr dem Chef der Partei annähere, die er angeblich übernehmen wolle. Der Vorsitzende von „Gerechtes Russland“, Sergej Mironow, und Prigoschin sollen demnach ein geradezu freundschaftliches Verhältnis pflegen. Zwei Kreml-Quellen des ISW sowie ein Insider in Regierungskreisen von St. Petersburg bestätigten des Weiteren, dass Prigoschin eine Führungsposition innerhalb der St. Petersburger Partei-Niederlassung anstrebe. (na)