Propagandistin Simonjan erzählt von Putins „Versprechen“ – und bedankt sich für das Töten von „Kannibalen“

Von: Felix Durach

Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan. © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Die Kreml-Propagandistin Magarita Simonjan hat von Wladimir Putin eine Ehrenmedaille erhalten. Anschließend sorgte sie mit einer Rede für Aufsehen.

Moskau – Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht es den beiden Staatschefs auch immer um die richtige Inszenierung. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Truppen an der umkämpften Front in Bachmut einen Besuch abstattete, hielt Russlands Präsident Wladimir Putin im Kreml eine Preisverleihung ab. Der Kreml-Chef empfing die in der Ostukraine eingesetzten Statthalter und russische TV-Propagandisten, um sie für ihre Arbeit im Ukraine-Krieg zu ehren.

Putin verteilt Ehrenmedaillen: Preisträgerin bedankt sich mit absurder „Kannibalen-Rede“

Zu den Empfängern der Ehrenmedaille zählte auch Margarita Simonjan. Die 42-Jährige ist Chefredakteurin des staatlichen Nachrichtensenders RT (ehemals Russia Today) und eine glühende Anhängerin des russischen Präsidenten. Seit dem Beginn des Krieges im Februar legitimiert Simonjan die russische Invasion in die Ukraine und trägt zu Desinformation der russischen Bürger bei. Seit dem 23. Februar steht die 42-Jährige „als eine zentrale Figur der Regierungspropaganda“ auf der Sanktionsliste der EU.

Auch bei der Ehrung am Dienstag sorgte die Propagandistin mit einer absurden Rede für Aufsehen. Nach der Überreichung der Ehrenmedaille und einem gemeinsamen Foto trat Simonjan ans Rednerpult und stimmte eine Lobeshymne auf den russischen Präsidenten an, der sie aus knapp drei Metern Entfernung beobachtete. Ein Video von dem Auftritt hat der ehemalige stellvertretende ukrainische Generalstaatsanwalt, Gyunduz Mamedov, auf Twitter geteilt.

Kreml-Propagandistin Simonjan über Putin – „Vielen Dank, dass sie Kannibalen töten“

„Ich arbeite seit Jahren unter ihrer Führung und denke, jetzt ist der richtige Moment, um das zu sagen, was ich immer sagen wollte“, leitete Simonjan ihre Rede ein und legt nach:. „Vielen Dank dafür, dass sie Kannibalen töten.“ Mit der Bezeichnung Kannibalen meint die Propagandistin offenbar jeden, der ihrer Ansicht nach eine Bedrohung für das russische Staatsgebiet darstellt. „Sie haben vor 20 Jahren – erinnern Sie sich? – mit dieser unersetzlichen Phrase versprochen, dass sie (die ‚Kannibalen‘, Anm. d. Red.) in die Toilette runtergespült werden sollten.“

Damit verwies Simonjan auf eine Rede, die Putin im Jahr 1999 gehalten hatte. Damals noch als Ministerpräsident hatte der jetzige Kreml-Chef über den zweiten Tschetschenienkrieg gesprochen. Putin hatte dabei über selbsternannte tschetschenische Terroristen gesagt: „Wenn sie am Flughafen sind, werden wir sie am Flughafen erwischen. Wenn wir sie auf der Toilette erwischen, dann werden sie da sterben.“

RT-Chefredakteurin stimmt Lobeshymne auf Putin an – „interethnischem Blutvergießen“ verhindert

Diese Einstellung hob Simonjan in ihre Rede am Dienstag besonders hervor. Russland habe es Putin zu verdanken, dass die ehemalige Sowjetunion in den vergangenen Jahren nicht weiter auseinandergebrochen ist. „Sie haben nicht zugelassen, dass wir unseren Kaukasus verlieren. Sie haben nicht zugelassen, dass es zu interethnischem Blutvergießen kommt, obwohl dieses quasi schon begonnen hatte“, sagte die Propagandistin weiter.

Mit Blick auf den Georgienkrieg 2008 bedankte sich Simonjan ebenfalls bei Putin für dessen Verhalten: „Danke, dass sie nicht zugelassen haben, dass kriegerische Kannibalen Abchasien und Südossetien verschlingen.“

Kreml-Propagandistin mit absurder Rede: „Wir werden Kannibalen töten“

Zum Schluss ihrer Rede schlug die russische Chef-Propagandistin dann den Bogen auf den aktuellen Krieg in der Ukraine. „Wenn man sieht, was jeden Tag in Donezk passiert, ist es unmöglich, sich keine Sorgen zu machen“, erklärte Simonjan. „Danke, dass Sie durch Blut und Schmerz hindurch unsere Leute aus dem blutigen Maul dieser Kannibalen herausgezogen haben“. Mit dem Blick auf Putin gerichtet schloss die 42-Jährige anschließen ihre Rede mit den Worten: „Wir werden Ihnen auch in Zukunft helfen, so viele Kannibalen wie nötig zurückzudrängen, solange Sie uns brauchen. Wir werden die Kannibalen töten, solange Sie es verlangen.“

„Anstiftung zum Genoizid“? Ukraine entsetzt von Simonjans „Kannibalen“-Rede

Die Rede wurde von den anwesenden Gästen mit Applaus quittiert. Im Publikum saß auch das Oberhaupt der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin. Putin nahm die Huldigungen seiner Chef-Propagandistin weitestgehend regungslos zur Kenntnis.

Mamedov schrieb zu dem Video auf Twitter: „In einer von Propaganda verzerrten Sichtweise, werden Aggressionen als Friedenssicherung und unzählige Kriegsverbrechen als Akte der Nettigkeit präsentiert.“ Die Reden von Simonjan und weiteren Kreml-Propagandisten sein für ihn nicht weniger als die „Anstiftung zum Genozid“.

