Putin beruft nächste Militär-Größe ab - Spezialaufgabe angedacht?

Vorbereitung neuer Soldaten

Von Lucas Maier schließen

Erneut wird eine Größe des russischen Militärs versetzt. Die neue Aufgabe soll wohl den Nachschub von Soldaten in Russland sichern.

Moskau - Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine dreht Wladimir Putin immer wieder am Personalrad seiner Streitkräfte. Jetzt wird erneut einer der ranghöchsten Militärs der russischen Armee versetzt, wie die russische Staatsagentur RIA Novosti am Mittwoch (19. April) mitteilte.

Admiral Sergei Awakjanz wurde im Jahr 2014 per Dekret zum Kommandeur der Pazifikflotte ernannt, wie das Verteidigungsministerium in Russland schreibt. Dem General soll nun wohl eine Spezialaufgabe zukommen.

Russland: Neue Ausbildung für Militär und Vaterland

Am Mittwoch (19. April) wurde bekannt gegeben, dass die Vorbereitungen für die sogenannten „Zentren für militärische Sportausbildung und patriotische Erziehung in den Regionen Russlands“ abgeschlossen sei. Die Koordination der 12 Pilotenstandorte soll der ehemalige Kommandeur der Pazifikflotte übernehmen, wie RIA Novosti schreibt.

Die Ausbildungszentren sollen am 11. Mai öffnen, wie der stellvertretende Premierminister, Juri Trutnew, bekannt gab. In den Zentren sollen jeweils bis zu 300 Kinder und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 35 ausgebildet werden, wie RIA Novosti schreibt.

Ausbildung in Russland: Auch auf dem Gebiet der Ukraine soll es Zentren geben

Die Ausbildung soll in drei Abschnitte gegliedert sein und sowohl eine pädagogische Ausbildung an einer Universität in Moskau enthalten, als eine Ausbildung an einer Universität für Spezialkräfte. Neben den Zentren auf dem Gebiet der russischen Föderation sollen auch Zentren in den besetzten Teilen der Ukraine eröffnet werden.

Gebiete in denen entsprechende Zentren entstehen sollen:

Burjatien

Donezk (Ukraine)

Kalmückien

Tatarstan

Tschetschenien

Chabarowsk

Belgorod

Kemerowo

Pskow

Swerdlowsk

Tjumen

Jamalo

Quelle: RIA Novosti

Die Nachrichtenagentur RIA Novsti schreibt, dass die Schüler und Studenten in den Zentren vorbereitet und ausgebildet werden sollen. Ihrem Aufbau zufolge scheinen die Zentren eine Vorfeldorganisation für das russische Militär zu sein. (Lucas Maier)

Auf Ebene der Führung in Russland tobt derweil ein erbitterter Machtkampf, dieser scheint wohl noch heftiger zu sein als bisher angenommen.

