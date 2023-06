Problem für Putin? Prigoschin wird in Russland immer populärer

Von: Jacob von Sass

Teilen

Jewgeni Prigoschin scheint in Russland beliebt zu sein. Im Mai suchte die Bevölkerung im Internet doppelt so oft nach ihm, als nach Präsident Putin.

Moskau – Die Gegenoffensive der Ukraine gegen den Besatzer Russland ist mittlerweile im vollen Gange. Trotz der militärischen Wichtigkeit brodelt es mitten im Ukraine-Krieg gewaltig hinter den Türen des Kremls in Moskau gewaltig. So wetterte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin kürzlich gegen die russische Regierung und drohte mit einer drastischen Maßnahme. Präsident Putin soll daher angeblich eine Schmutzkampagne gegen ihn vorbereiten.

Laut der unabhängigen russischen Nachrichtenagentur Verstka wurde jetzt zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. So sei der Anführer der Wagner-Söldner mittlerweile beliebter als Präsident Wladimir Putin. Das macht die Agentur daran fest, dass im Mai dieses Jahres Jewgeni Prigoschin doppelt so viel im Internet gesucht wurde, wie der Kreml-Despot selbst. Der Popularitätswert von Prigoschin sei zwischendurch bei 100 Punkten gewesen, was der höchste Wert ist.

Archivbild aus dem Jahr 2010: Wladimir Putin (l.) mit Jewgeni Prigoschin in Sankt Petersburg. © Alexey Druzhinin/AFP

Prigoschin in Russland beliebter als Putin: Popularitätswert von russischem Präsidenten weit unten

Im Gegensatz dazu sei der Popularitätswert von Putin im gleichen Zweitraum bei nur 28 Punkten gewesen. Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, schrieb dazu auf Twitter: „Prigoschins Konflikt mit dem russischen Verteidigungsministerium hat zu seiner wachsenden Popularität geführt, die inzwischen die von Putin übersteigt.“

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Russland-Experte Vlad Mykhnenko von der Universität Oxford glaubt sogar, dass Prigoschin seine neue Beliebtheit extrem schaden könnte. „Ich setze darauf, dass der Wagner-Chef bei einem vom russischen Staat inszenierten ‚Selbstmord‘ tot aufgefunden wird, mit einer Pistole in der Hand und einem lächerlichen Abschiedsbrief. Auch könnte Russland der Ukraine Prigoschins genaue Koordinaten mitteilen, damit diese ihn mit einem Raketenangriff ausschalten“, so Mykhnenko. (Jakob von Sass)