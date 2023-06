Putins Propagandist sorgt sich in Russlands Staats-TV vor Nutella und gepflasterten Straßen

Von: Lukas Rogalla

Teilen

Ein Gast im russischen Staatsfernsehen behauptet, der Westen würde Russland mit Nutella bestechen und zur Kapitulation bewegen wollen.

Moskau – Im russischen Staatsfernsehen kommt es regelmäßig zu aufsehenerregenden Auftritten von Persönlichkeiten, die stets treu zu Wladimir Putin halten, dessen Ideologie teilen und den Krieg gegen die Ukraine unterstützen.

Skurril wird es häufig am „Abend mit Wladimir Solowjow“ beim Sender „Rossija 1“. Immer wieder drohen Moderator Solowjow und seine Studiogäste Europa mit Atomschlägen, geben der Regierung in Kiew die Schuld für den Ukraine-Krieg oder vergleichen Olaf Scholz mit Adolf Hitler. Ein Gast fantasierte kürzlich über Atombomben auf Alaska. Diesmal war es nicht Solowjow selbst, sondern ein Studiogast, der bei internationalen Beobachter ungewollt für Lacher sorgt.

Der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow. Er und seine Gäste schießen regelmäßig gegen die Ukraine und den Westen. © Pavel Bednyakov/Imago

Zunächst behauptet der Gastgeber in einem Monolog, die westlichen Länder würden ihre wahre Intention im Krieg verbergen. Der Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und des Westens sei überhaupt keiner, sondern ziele einzig auf die „Teilung“ und „Zerstörung“ Russlands ab. Berlin und London hätten laut Solowjow behauptet, dass Angriffe auf Moskau berechtigt seien. Die Regierungen Deutschlands und Großbritanniens würden die Angriffe mit ihrem Verhalten gegenüber Russland und der Ukraine nicht nur rechtfertigen, sondern weiter anstacheln. „Es war schon immer so, das ist ihr uralter Traum: die Zerstörung Moskaus.“

Propaganda im russischen TV: Westen will Russland zerstören

Dmitri Jewstafjew, vorgestellt als Universitätsprofessor der Kommunikationswissenschaften, führt die Gedanken seines Vorredners über den Westen weiter aus: „Sie sind Heuchler. Der gesamte Westen ist auf dem Prinzip der Heuchelei aufgebaut. Politisch, kulturell und auf alle anderen mögliche Arten. Sie müssen sagen: ‚Leute, gebt auf. Russen, gebt auf.‘ Wir werden euch Nutella, Asphalt und Toilettenschüsseln geben. Eine Toilettenschüssel für jede Region.“

Jewstafjew könnte angedeutet haben, dass der Westen die russische Bevölkerung mit Luxusgütern bestechen will. Seit der Invasion im Februar 2022 kursieren vor allem auf Telegram Videos und Fotos russischer Soldaten, die in der Ukraine etwa Toiletten, Waschmaschinen und andere Güter aus Häusern und Geschäften klauen, um sie zurück in ihre Heimat zu senden. Jewstafjew könnte damit auch Arroganz und Vorurteile der westlichen Länder über das Leben in Russland auf ironische Weise angeprangert haben. Etwa, dass die russische Bevölkerung zu arm sei, um Nuss-Nougat-Creme oder gepflasterte Straßen zu kennen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Zuletzt war Solowjow mit seinem eigenen Publikum aneinandergeraten, als es um abgeschossene Drohnen über Moskau ging. (lrg)