Miese Stimmung im Kreml: Putin demütigt Minister Schoigu

Von: Franziska Schwarz

Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu zieht im Internet Spott auf sich. Zu verdanken hat er das seinem Chef Wladimir Putin.

Moskau – Ein Clip mit Sergei Schoigu hat auf Twitter binnen eines Tages 3500 Likes erhalten. Ob Schoigu diese Tatsache auch gefällt, ist nicht bekannt. Die Follower lachen nämlich in erster Linie darüber, wie er bei einem Pressetermin von Wladimir Putin quasi beiseite geschoben wird – ein Signal für die Stimmung in Putins Zirkel im Ukraine-Krieg?

Kann sein, kann auch nicht sein. Jeder kann in Putins Körpersprache hineindeuten, was sie oder er will. Der in Kiew lebende Außenpolitikanalyst Jimmy Rushton jedenfalls fand es passend, den Clip mit einem Track von Kelis zu unterlegen – der Refrain lautet: „I hate you so much right now“.

Newsweek berichtete Details: In besagtem Clip bewegt sich Schoigu auf Putin zu, um ihm etwas zu sagen. Wie man sehen kann, dreht sich Putin jedoch weg – und zeigte dem Verteidigungsminister nur die kalte Schulter. Bei dem Termin handelte es sich um einen Besuch in einem Militärkrankenhaus in Krasnogorsk. Laut Newsweek schüttelte Putin jedem der verletzten Soldaten die Hand.

Der Besuch fand am Nationalfeiertag „Tag Russlands“ (12. Juni) statt, an dem die Unabhängigkeitserklärung des Landes nach dem Ende der Sowjetunion gefeiert wird. Hier ein offizielles Pressefoto:

Aufnahme vom 12. Juni: Putin (l.) und Schoigu posieren mit russischen Soldaten für die Medien in Moskau. © Vladimir Astapkovich/Imago

Putins Verteidigungsminister Schoigu im Ukraine-Krieg in der Kritik

Das ungewollte Meme kommt für Schoigu zur Unzeit. Immer wieder hagelt es Kritik an seiner Führung im Ukraine-Krieg. Besonders prominent wurde er kürzlich von Jewgeni Prigoschin angegriffen. Der Chef der Wagner-Gruppe wütete nach dem Drohnenangriff auf Moskau gegen „stinkende Bastarde“. Schoigu dürfte mitgemeint gewesen sein.

Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) mit Verteidigungsminister Sergei Schoigu. (Archivbild) © Mikhail Metzel/imago-images

Britische Geheimdienste sind auch längst darauf aufmerksam geworden. Schoigu inszeniert sich im Ukraine-Krieg zunehmend als zentrale Figur – auch mit übertriebenen Behauptungen zu Verlusten im Ukraine-Krieg, nur auf ukrainischer Seite natürlich. Der Vertraute Putins wolle angesichts der ukrainischen Gegenoffensive als führender Stratege erscheinen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag (12. Juni) mit.

„Schoigu ist sich wahrscheinlich der Notwendigkeit bewusst, angesichts der zunehmend unverhohlenen Kritik einiger Landsleute ein positives Image aufrechtzuerhalten“, kommentierte die Behörde. Schoigu habe zudem öffentlichkeitswirksam die russische Rüstungsindustrie aufgefordert, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, und Beamte kritisiert, dass sie nicht schnell genug gepanzerte Reservefahrzeuge an die Front geschickt hätten. (frs)