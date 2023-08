„Im Ausland lachen sie über uns!“: Putins Top-Propagandist schimpft über Rubel-Kollaps

Von: Christian Stör

Wladimir Solowjow, einer der bekanntesten Propagandisten Putins. Er präsentiert regelmäßig die Talkshow „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“, in der besonders hemmungslos gegen den Westen gehetzt wird. © IMAGO/Sergei Karpukhin

Die russische Währung verliert an Wert. Das sorgt für Ärger in Russlands Staats-TV. Die Zentralbank bekommt ihr Fett weg.

Moskau – Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow kochte mal wieder vor Wut. Man kennt das ja: Am liebsten schimpft der russische TV-Moderator in seinen Sendungen auf den Westen, sei es nun das „verpfuschte Nazi-Europa“ oder Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, den er letzthin als „hysterischen, dummen norwegischen Hering“ bezeichnete.

Doch auch in Russland gibt es aus Solowjows Sicht wohl genügend Dinge, die es sich zu kritisieren lohnt. Jedenfalls nahm er sich jetzt die russische Zentralbank zur Brust. Anlass für seine Tirade war der Rubel, der seit Wochen immer mehr an Wert verliert. In der ersten Augustwoche hat Russlands Währung seinen Absturz ungemindert fortgesetzt und ist im Vergleich zum US-Dollar und Euro jeweils auf den tiefsten Stand seit März 2022 gefallen. Ein Euro kostet inzwischen fast 108 Rubel, für einen US-Dollar müssen mehr als 98 Rubel gezahlt werden (Stand: 11. August).

Binnen eines Jahres hat der Euro damit im Vergleich zum Rubel um rund 70 Prozent zugelegt, der US-Dollar stieg in dieser Zeit um fast 60 Prozent. Auch eine kräftige Zinserhöhung durch die russische Zentralbank brachte bisher nichts ein. Jetzt kündigte die Bank an, dass sie für den Rest des Jahres den Kauf von Fremdwährungen auf dem Inlandsmarkt einstellen werde.

Name Wladimir Rudolfowitsch Solowjow Geboren 20. Oktober 1963 Geburtsort Moskau TV-Sendung Abend mit Wladimir Solowjow

Ärger in Russlands Staats-TV: Putins Top-Propagandist Solowjow legt sich mit der Zentralbank an

Solowjow reagierte in seiner Sendung empört. Er attackierte die „verdammte Zentralbank“, die nicht einmal erkläre, „warum zum Teufel“ der Rubel-Wechselkurs so stark gestiegen sei, dass „sie uns im Ausland auslachen, weil unser Rubel eine der drei schwächsten Währungen ist“. Dann schob der TV-Moderator, der als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt, noch einen sarkastischen Dank für die „geniale“ Politik der Zentralbank hinterher, die die Menschen so sehr verachte, dass sie ihnen „kein einziges Wort darüber sagt, was sie tut!“

Tatsächlich belasten die Folgen des Ukraine-Kriegs den Rubel inzwischen immer mehr. Die westlichen Sanktionen, die sich vor allem gegen die Exporte richten, zeigen allmählich Wirkung. Mit den Beschränkungen für den Ölexport und der Einführung eines Preisdeckels für russisches Öl sind die Exporteinnahmen Russlands gesunken. Zwar verkauft Russland seine Brennstoffe in andere Länder wie China oder Indien, muss dabei aber große Preisnachlässe in Kauf nehmen.

Ein Ende des Kursverfalls ist derzeit nicht abzusehen. Es steht deshalb zu vermuten, dass der Absturz des Rubels die Gemüter in Russland auch weiterhin erregen wird. Die nächste Tirade von Putins Top-Propagandist Wladimir Solowjow dürfte also nicht lange auf sich warten lassen. (cs)

