„Musste die 20-Kilo-Brille annehmen“: Abstruser Fall zeigt Schikanen in Putins Straflagern

Von: Florian Naumann

Der Historiker und Memorial-Aktivist Juri Dmitriew im Dezember 2021. © Peter Kovalev/www.imago-images.de

Folter gegen politische Gefangene ist in Russland Berichten zufolge nichts Seltenes. Doch Schikanen könnten wohl auch subtiler aussehen.

München - Der harte Umgang von Wladimir Putins Regime mit Kritikern und Oppositionellen ist bekannt - ein prominentes Beispiel ist Alexej Nawalny: Er wird nach Angaben seines Bruders im Straflager „genau nach Lehrbuch gefoltert”. Ähnlich äußerte sich auch Kreml-Kritiker Michail Chodorkowski im Interview mit Merkur.de.

Doch die Schikanen von Putins Justiz sind nicht immer dermaßen brutal. Bisweilen werden wohl auch auf abstrus anmutende Weise gültige – und ohnehin harsche – Spielregeln nicht eingehalten. Einen drastischen Fall schilderte zuletzt das Exil-Medium Meduza: Ein 67-jähriger Historiker musste dem Bericht zufolge im Straflager eine neue Lesebrille zum Studium von Prozessakten hart erkaufen.

Russland: NGO Memorial klagt über „Peinigung” für inhaftierten Historiker

Betroffen ist Juri Dmitriew, ein früherer Vorsitzender des Astes der Menschenrechtsorganisation Memorial im nordwestrussischen Karelien. Memorial ist mittlerweile in Russland per Richterspruch aufgelöst - Dmitriew sitzt nach Angaben der NGO wegen eines mutmaßlich frei erfundenen sexuellen Übergriffs auf seine Adoptivtochter eine 15-jährige Haftstrafe in einem mordowischen Hochsicherheitsstraflager ab.

Den Berichten zufolge hatte der 67-Jährige Einspruch gegen eine Reihe von Disziplinarmaßnahmen eingelegt: Er soll allein einen Monat in einer Strafzelle verbracht haben - wobei die „Höchststrafe” eigentlich 15 Tage beträgt.

Um Dokumente für anstehende Verhandlungen lesen zu können, bat er seinen Anwalt um Zusendung einer Lesebrille, wie es hieß. Doch als „medizinische Sendung” ließ die Strafkolonie die Sendung nicht durchgehen.

Abstruse Schikanen in Putins Straflagern: „20-Kilo-Brille” für Historiker

Stattdessen musste Dmitriew die Brille als eines von jährlich nur drei zulässigen Paketen an seine Person annehmen - 20 Kilo dürfen diese Sendungen wiegen. Sie sind eine der wenigen Möglichkeiten, Hilfe von außerhalb der Straflagermauern zu erhalten. Sendungen dürfen nur alle vier Monate eingehen. Dmitriew geht eine dieser Gelegenheiten nun offenbar verloren. Stattdessen erhielt nur die wenige Gramm schwere Brille.

„Ich wollte die Anhörung nicht sabotieren, daher musste ich die 20-Kilo-Brille annehmen”, erklärte Dmitriew laut Memorial. Die Organisation wertete den Vorfall als „neue Form, einen störrischen Häftling zu peinigen, der es wagt, für seine Rechte einzustehen”. Über den Fall berichtete auch das russischsprachige Angebot des US-amerikanischen Senders Radio Liberty. Am Donnerstag solle Dmitriews Verhandlung stattfinden, hieß es dort.

Memorial betrachtet ihn als politischen Gefangenen. Hintergrund der Infhaftierung sei in Wirklichkeit, dass der Historiker 1997 Massengräber von Sowjetbürgern entdeckt und „Erinnerungslisten” von unterdrückten Einwohnern Kareliens erstellt habe. Memorial setzt sich unter anderem für die Aufarbeitung von Gewaltherrschaft und für Überlebende sowjetischer Gulags ein. (fn)