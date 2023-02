Putins Ex-Berater widerspricht plötzlich Ukraine-Propaganda – Kreml-Sprecher reagiert sofort

Von: Richard Strobl

Wladislaw Surkow (r.) sorgt mit einem Interview in Russland für Wirbel. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow (r.) reagierte. © Collage: IMAGO / ITAR-TASS

Russland hat eine klare und einheitliche Informationslinie zum Ukraine-Krieg. Doch ausgerechnet ein Ex-Putin-Berater hat diese jetzt durchbrochen.

Moskau – Es wirkt fast wie ein Fehler in der Propaganda-Matrix des Kreml. Ausgerechnet der ehemalige Berater des russischen Präsidenten widerspricht einer wichtigen Erzählung zum Ukraine-Krieg. Für wie große Irritationen dies sorgt, zeigt vor allem die Reaktion des Kreml selbst.

Denn eigentlich ist die Basis all des Wirbels ein kurzes Blitz-Interview mit Wladislaw Surkow, das auf dem Telegram-Kanal des Kreml-treuen Politologen Alexej Tschesnakow veröffentlicht wurde. Vier kurze Fragen wurden dem ehemaligen Putin-Berater gestellt, die er alle mit einem kurzen Ja oder Nein beantwortete. Dabei bleibt Surkow durchaus linientreu und zeigt sich unter anderem zufrieden mit der Effektivität der russischen Armee. Doch eine Antwort sorgt für Wirbel:

Brisantes Surkow-Interview sorgt für Wirbel in Russland

„Sind Sie bei der Arbeit an den Minsker Vereinbarungen davon ausgegangen, dass sie umgesetzt werden müssen?“, wird Surkow gefragt. Und der antwortet mit einem schlichten „Nein“.

Damit widerspricht Surkow einer der großen Erzählungen des Kreml, die da lautet: Man habe sich stets darum bemüht, das Minsker Abkommen einzuhalten. Dagegen habe der Westen nur Zeit gewinnen wollen, um Kiew und seine Armee auf einen Angriff auf Russland vorzubereiten. Dazu deutete man verschiedene Aussagen aus dem Westen einfach um. Angela Merkel hatte etwa gesagt, dass das Minsker Abkommen der Ukraine Zeit verschafft hätte, um stärker zu werden, um nicht von Russland überrannt zu werden. Aus Kreml-Sicht ein Eingeständnis, dass der Westen Kiew auf einen Angriff auf Russland vorbereitete.

Putin-Sprecher Peskow sieht sich direkt zu Reaktion gezwungen

Besonders pikant ist an der neuen Aussage, dass Surkow bei der Ausarbeitung des Minsker Abkommens im Jahr 2015 mitverhandelt hat. Zu dieser Zeit war er nach seiner Zeit als Vize-Premier (2011 bis 2013) als Putin-Berater tätig. Ziel des Minsker Abkommens im Jahr 2015 war es, den Osten der Ukraine nach der Krim-Annexion zu befrieden.

Deshalb schlägt das Interview in Russland auch direkt große Wellen. Als Aufmacher der großen russischen Nachrichtenagentur Tass sah man am Donnerstagabend etwa Zitate des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow. Dieser beteuert darin die Kreml-Darstellung: „Sie wissen, wie viel Mühe die russische Seite in die Verhandlungen investiert hat, um sowohl die ukrainische Seite als auch Berlin und Paris zu zwingen, den Weg der Erfüllung der Verpflichtungen zu gehen, die die Parteien im Rahmen der Minsker Vereinbarungen eingegangen sind.“ In dem Bericht wird auch darauf verwiesen, dass Wladimir Putin schließlich höchstpersönlich an den Verhandlungen teilgenommen habe. Dies wird als Zeichen des eigenen großen Willens dargestellt.

Interessant ist nun, dass in dem Text der Nachrichtenagentur das Interview von Surkow selbst in keiner Zeile erwähnt wird. Wohl, um den Aussagen keine größere Bühne zu geben. Ohne diese wirken die Aussagen Peskows bei der Tass aber schlicht aus der Luft gegriffen.