Putschversuch von Prigoschin: Doch wo ist Putin?

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Ein Meister der Tarnung: Hat Wladimir Putin Moskau aus Angst vor Prigoschin bereits verlassen? © Pavel Bednyakov/dpa

Bewaffneter Aufstand von Prigoschin in Russland: Die Wagner-Gruppe rückt auf Moskau vor - doch ist Putin da? Verstecke hat er jedenfalls genug.

Moskau - Baugleiche Büros, unterirdische Tunnel und geheime Schienennetze: Russlands Präsident Wladimir Putin soll viele Fluchtmöglichkeiten haben. Mit Beginn des bewaffneten Aufstands von Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin schießen die Gerüchte über den Aufenthaltsort des Kremlchefs in die Höhe. Sitzt er wirklich in Moskau im Büro - und wartet auf die Rebellen? Oder ist er gar schon geflüchtet? Fast stündlich muss sein Sprecher Spekulationen zurückweisen.

Putschversuch von Prigoschin in Russland - doch wo steckt Putin?

Um die Fluchtmöglichkeiten von Wladimir Putin ranken sich viele Mythen, erst recht seit dem er den Ukraine-Krieg vom Zaun gebrochen hat. Doch mit Beginn des Putschversuches von Jewgeni Prigoschin am Samstag (24. Juni) erhalten die Gerüchte neue Nahrung. Mit rund 25.000 Söldnern rückt der Wagner-Boss auf Moskau vor. Trotz einiger Gefechte mit russischen Streitkräften sollen die Söldner bereits die halbe Strecke von Rostow am Don im Süden Russlands bis zur Hauptstadt zurückgelegt haben.

Angst vor Wagner-Aufstand? Regierungsflugzeug soll Moskau verlassen haben

Auf Twitter wurden am Samstagnachmittag Flugbewegungen veröffentlicht. So sollen Daten von Flightradar belegen, dass das Regierungsflugzeug von Putin Moskau bereits verlassen hat - und zwar in Richtung St. Petersburg, der Geburtsstadt vom Kremlherrscher.

„Putin ist im Kreml“: Sprecher dementiert Flucht vor Wagner-Boss

Der Regierungssprecher wies die Berichte umgehend zurück. „Putin arbeitet im Kreml“, sagte Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Auch Ministerpräsident Michail Mischustin befand sich nach offiziellen Angaben an seinem Arbeitsplatz in Moskau. Doch im Netz löste das nur Hohn und Spott aus. Wenn der Kreml etwas dementiere, schrieb ein Nutzer, dann heiße das in „guter, alter russischer Tradition“, dass Putin die Stadt verlassen habe.

Zuvor war der monatelange Machtkampf zwischen der russischen Führung und dem russischen Söldnerchef Prigoschin eskaliert. Der Chef der privaten Wagner-Truppe brachte nach eigenen Angaben im südrussischen Rostow am Don wichtige militärische Objekte unter seine Kontrolle. In Moskau war daraufhin der Anti-Terror-Notstand verhängt worden. Putin stellte sich am Samstag öffentlich gegen Prigoschin und brandmarkte ihn in einer TV-Ansprache als „Verräter“.

Bei der Rede an die Nation war im Hintergrund tatsächlich die Umgebung von Putins Büro im Kreml zu sehen. Doch ob der Präsident tatsächlich zu diesem Zeitpunkt in Moskau war? Bereits in den vergangenen Monaten hatte es Berichte gegeben, wonach Russlands Präsident ein Meister der Täuschung sei.

Meister der Tarnung: Putin soll über identische Büros verfügen

So soll Putin wegen einer krankaften Paranoia an verschiedenen Orten in Russland über identische Büros verfügen. Das behauptete kürzlich jedenfalls Gleb Karakulow, ein ehemaliges Mitglied der Kremlgarde. Der Ingenieur arbeitete 13 Jahre beim Bundesgardedienst (FSO) und stellte für Putin die Versorgung mit verschlüsselter Kommunikationstechnik sicher. Vor seiner Flucht ins Ausland begleitete er den Kremlherrscher eigenen Angaben zufolge auf mehr als 100 Reisen. So sei er mal mit Putin in dessen Privatvilla in Sotschi gewesen. Ein dort aufgezeichnetes Fernsehinterview habe aber suggeriert, dass Putin in seinem Moskauer Büro gewesen sei, berichtete der ehemalige Staatsdiener der Moscow Times.

Viele Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Doch Fakt ist: Putin verfügt über mehrere Verstecke und Aufenthaltsorte in Russland. Dass er unerkannt aus Moskau verschwinden kann, gilt auch als relativ sicher. So gibt es aus Zeiten des Kalten Krieges ein großes unterirdisches Netz an Tunneln und U-Bahnschächten. Inwieweit es dabei aber dem Präsidenten vorbehaltene Geheimgänge gibt, ist unklar. Vor wenigen Wochen tauchten Berichte auf, wonach Putin bevorzugt mit der Bahn reise, um seinen Aufenthaltsort zu wechseln. Dabei, so hieß es, verfüge der Kremlchef über ein eigenes Schienennetz. Doch auch das dementierte der Kreml umgehend. (jkf)