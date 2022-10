„Geschenk“ für Putin-„Bluthund“ Kadyrow: Seine Teenie-Söhne präsentieren Ukraine-Gefangene in Grosny

Von: Richard Strobl

Die Söhne von Ramsan Kadyrow präsentieren ihrem Vater nach dessen Angaben Kriegsgefangene aus der Ukraine. (Nicht verifizierte Angaben) © Screenshot: Telegram/Kadyrov_95

Tschetschenen-Machthaber Ramsan Kadyrow tritt im Ukraine-Krieg als Putintreuer-Hardliner auf. Nun sollen seine Söhne ihm Kriegsgefangene „geschenkt“ haben.

Grosny – Russlands Ukraine-Krieg läuft aktuell nicht besonders erfolgreich für Wladimir Putin. Sogar Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow hatte die militärische Führung zuletzt kritisiert. Es folgte eine Beförderung durch den Kreml. Seitdem kommen vom Hardliner Kadyrow – dem der Beinamen Putins „Bluthund“ zugesprochen wird – zumeist glorifizierende Erfolgsmeldungen zur Lage in der Ukraine. Nun sorgt der 45-Jährige mit einem neuen Video für Aufsehen.

Darauf sollen drei seiner Söhne zu sehen sein, wie sie nach einem „Einsatz“ im Donbass zurückkehren. Und sie kommen nach eigenen Angaben nicht mit leeren Händen. Die minderjährigen Kadyrow-Söhne Adam (14 Jahre), Selimchan (Rufname Eli, 15 Jahre) und Achmat (16 Jahre) präsentieren drei gefangene ukrainische Soldaten.

Putin-Hardliner Kadyrow zeigt Video: Seine Söhne präsentieren Ukraine-Soldaten als „Geschenke“

In gleich mehreren Telegram-Postings geht Ramsan Kadyrow auf die Gefangenen ein. Demnach hätten die Kadyrow-Sprößlinge die Tschetschenen-Truppen an der Front im Donbass besucht. Natürlich hätten sie auch an einer „Spezialoperation“ gegen die Ukrainer teilgenommen, die erfolgreich beendet worden sei, berichtet der Vater. Hier habe man sechs Ukrainer gefangengenommen. Die Söhne hätten dann „beschlossen“ drei von diesen Kriegsgefangenen nach Grosny zu ihrem Vater zu bringen.

In dem Video präsentieren die stolzen Söhne ihrem Vater die Gefangenen, die von weiteren Kadyrow-Soldaten gefesselt in Schach gehalten werden. Die Kriegsgefangenen werden dabei als „Geschenk“ bezeichnet. Auch der Analyst Aleex Kokcharov teilte das Video und bezeichnete das Vorgehen als „moderne Sklaverei“.

Ukraine-Soldaten als Tschetschenen-Trophäe: Kadyrow nennt krude Details

Allerdings ist unklar, ob es sich bei den Gefangenen im Video tatsächlich um kriegsgefangene Ukrainer handelt. Kadyrow ist bekannt für glorifizierende Propaganda-Beiträge, die nicht immer der Realität entsprechen. Nach Angaben eines ntv-Verifizierungsteams soll es sich in diesem Fall zumindest tatsächlich um Angehörige der ukrainischen Armee handeln. Jedoch ist unklar, wann der Clip aufgezeichnet wurde und, ob die Männer wirklich von Kadyrows Söhnen gefangen genommen wurden.

„Ich habe mit den Gefangenen gesprochen“, schreibt Ramsan Kadyrow in einem weiteren Telegram-Posting. Dann schildert er die vermeintlich schlimmen Zustände, unter denen diese in der ukrainischen Armee gedient hätten. So soll es sich um mobilisierte Kämpfer handeln, denen weder Proviant noch vollwertige Waffen gegeben worden seien. Auch diese Angaben sind aktuell nicht verifizierbar. (rjs)