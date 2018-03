Russland-Sanktionen: FDP stellt sich gegen Kubicki

Ich beobachte ohnehin die Tendenz, dass die meisten lieber schon gestern als heute wieder mit Russland ins Bett würden. Realpolitik heißt eben, dass Russland ein starkes Land ist, mit dem uns zumindest wirtschaftlich viel verbindet. Deshalb sind Sanktionen schlecht, deshalb sind politische Spannungen schlecht. Aber dennoch halte ich sie für richtig. Russland ist nicht nur stark und wichtig sondern eben auch aggressiv und hochgefährlich. Russland führt Krieg in Europa, Russland hat dem Nachbarland Ukraine Territorium gestohlen, Russland setzt auf die Zerstörung der EU und damit des Friedens in Europa, Russland paktiert mit EU-feindlichen rechtsextremen Strömungen in Europa, Russland sendet über seine Mistschleudern RT u.ä. massenhaft demokratiefeindliche Propaganda nach Europa, Russland beeinflusst Wahlen im Westen und bringt Kritiker um. Insofern denke ich, mit diesem Russland sollten wir wirklich nicht allzu rasch wieder ins Bett.