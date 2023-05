Russland macht Jagd auf Donald Trumps Feinde

Von: Momir Takac

Nach den neuen US-Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine reagierte Moskau mit Einreiseverboten. Davon betroffen sind auch Feinde von Donald Trump.

Moskau/München - Kurz nachdem die USA im Rahmen des G7-Gipfels neue Sanktionen gegen Russland angekündigt hatten, reagierte Russland seinerseits mit Strafmaßnahmen. Moskau verhängte gegen 500 Personen Einreiseverbote, darunter finden sich bekannte Namen wie der frühere Präsident Barack Obama oder Moderator Jimmy Kimmel.

Donald Trumps Feinde auf neuer Sanktionsliste Russlands

Doch sanktioniert wurden auch einige namhafte Gegner von Donald Trump, der während seiner Zeit als US-Präsident Kremlchef Wladimir Putin schätzte. Auf der Liste, die das russische Außenministerium veröffentlichte, steht etwa Brad Raffensperger. Der Leiter der US-Präsidentenwahl 2020 des Bundesstaats Georgia geriet mit Trump aneinander, weil er sich weigerte, das knappe Wahlergebnis zugunsten Trumps zu kippen. Trump soll Raffensperger mehrmals am Telefon bedroht haben.

Neue Sanktionen Russlands gegen US-Bürger treffen auch Feinde des früheren Präsidenten Donald Trump (r.). © picture alliance/dpa/ZUMA Wire | White House

Ebenfalls auf der Sanktionsliste Russlands steht Jack Smith. Ihn hatte das US-Justizministerium als Sonderermittler eingesetzt. Smith sollte sich mit zwei Verfahren gegen Trump befassen: dessen Mitnahme von geheimen Regierungsdokumenten nach seiner Amtszeit in seinen Wohnsitz Mar-a-Lago in Florida sowie dessen Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.

Russland sanktioniert auch Anwältin James, die Trump wegen Betrugs verklagte

Bei jener Attacke in Washington D.C. erschoss der Polizist Michael Byrd die Trump-Anhängerin Ashli Babbitt. Auch ihm bleibt die Einreise nach Russland künftig verwehrt.

Schließlich wäre da noch Letitia James. Die New Yorker Generalstaatsanwältin legte im September 2022 eine umfangreiche Klage gegen Donald Trump und drei seiner Kinder wegen Betrugs vor. Der Vorwurf: Sie sollen über Jahre hinweg den Wert von Trumps Unternehmen „Trump Organization“ gefälscht haben. Der Angeklagte warf James und dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, wegen der Ermittlungen „Rassismus“ vor. Beide Juristen sind Persons of Color. (mt)