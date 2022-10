„Putinistischer als Putin“: Schützenhilfe aus Saudi-Arabien? Sogar Russland war wohl überrascht

OPEC drosselte Öl-Förderung

Durch die gedrosselte Förderung steigen die Öl-Preise, was Russland mehr Geld für den Ukraine-Krieg beschafft. Saudi-Arabien ist dabei treibender Faktor.

Washington/Riad/Moskau – Anfang Oktober sorgte die Meldung über die gedrosselte Öl-Förderung durch die OPEC-Staaten für großen Ärger in den USA. Die Regierung von Joe Biden wertete den Schritt als direkte Unterstützung Russlands im Ukraine-Krieg –denn die dadurch steigenden Öl-Preise bringen Russland zusätzliche Einnahmen ein. Vom Umfang der Ölförderungs-Kürzung war aber offenbar auch Moskau selbst durchaus überrascht.

Ukraine-Krieg-Schützenhilfe? Saudi-Arabien war wohl für höhere Öl-Drosselung als Russland

+ Wladimir Putin (r.) profitiert kurzfristig besonders von der indirekten Unterstützung Mohammed bin Salmans (l.), Kronprinz von Saudi-Arabien. © dpa / -

Die treibende Kraft bei der Drosselung der Öl-Förderung durch die OPEC war offenbar Saudi-Arabien und nicht Russland, berichtet nun das Nachrichtenportal The Interecept unter Berufung auf zwei angeblich der königlichen Familie nahestehende Saudi-Quellen. So habe das Königreich darauf gedrängt, die Ölproduktion doppelt so stark zu kürzen, wie es der russische Präsident Wladimir Putin eigentlich wollte. Laut einem Bericht der Agentur Reuters hatte Russland eine Kürzung von einer Million Barrel pro Tag favorisiert. Das Ergebnis waren letztlich aber zwei Millionen. Laut den Intercept-Quellen habe das die Russen durchaus überrascht.

Russland und Saudi-Arabien: Mohammed bin Salman noch „putinistischer als Putin“

„Die Leute in Washington denken, dass MBS auf der Seite Putins steht, aber ich glaube, MBS ist sogar noch putinistischer als Putin“, zitiert das Medium eine Quelle. Die Aussage bezieht sich auf den saudischen Defacto-Herrscher und Kronprinz Mohammed bin Salman alias „MBS“.

Saudi-Arabien hatte immer wieder abgestritten, im Ukraine-Konflikt auf der Seite Russlands zu stehen. So hatte das Königreich zuletzt humanitäre Hilfe im Wert von 400 Millionen US-Dollar für die Ukraine angekündigt oder auch bei der UN-Vollversammlung die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt.

Öl-Streit mit USA: Saudi-Arabien hält sich für „reifer“ – Demokraten vor Midterm-Wahlen besorgt

Auch wenn sich Saudi-Arabien zumindest im Ukraine-Krieg diplomatischer zeigt, ist der Streit mit den USA wohl noch nicht beigelegt. Auf die Frage, wie die beiden Staaten ihrer Energie-Zusammenarbeit wieder auf den Weg bringen können, sagte der saudische Energie-Minister nun: „Ich denke, wir als Saudi-Arabien haben uns entschieden, die reiferen Jungs zu sein und die Würfel fallen zu lassen“, berichtet Reuters. Damit ist gemeint, dass das Königreich die Situation jetzt auf sich zukommen lassen möchte.

Neben der indirekten Unterstützung für Russland hat die Drosselung der Öl-Förderung auch Auswirkungen auf die USA selbst. Die hohen Erdölpreise haben dort zu hohen Benzinpreisen geführt, die mitverantwortlich für die hohe Inflation in dem Land sind. Dieser Fakt schadet nun vor allen den regierenden Demokraten von Joe Biden. Und das kurz vor den wichtigen Midterm-Wahlen am 8. November 2022. Der US-Präsident hat auch „Konsequenzen“ für Saudi-Arabien angekündigt. (os mit dpa/AFP)

