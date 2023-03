US-Drohne stürzt nach Kollision mit Russen-Jet ab: Alles, was Sie wissen müssen

Von: Moritz Serif

Im Verlauf des Ukraine-Krieges ist es zu einem militärischen Zwischenfall gekommen. Russland habe sich „nicht sicher, unprofessionell und verantwortungslos“ verhalten.

Moskau/Washington D.C. – Zwischen den USA und Russland ist es zu einem militärischen Zwischenfall gekommen. Der Kreml

hat eine US-Drohne über dem Schwarzen Meer abgeschossen. „Nicht sicher, unprofessionell und verantwortungslos“ habe sich Russland verhalten, kritisieren die Vereinigten Staaten. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges ist es der erste Vorfall dieser Art zwischen beiden Staaten. Alles, was Sie dazu wissen müssen.

Was geschah mit der US-Drohne?

Die MQ-9 Reaper-Drohne der USA und zwei SU-27-Militärjets flogen über das Schwarze Meer. Einer der Jets hätte die Drohne 30 bis 40 Minuten umkreist, Treibstoff auf sie abgelassen und sich vor sie gesetzt. Durch das Manöver habe es Turbulenzen gegeben. Daraufhin kollidierte der SU-27 mit dem Propeller der Drohne. Daher hätten US-Kräfte sie vom Himmel holen und ins Meer stürzen lassen müssen. Der Jet sei wohl beschädigt worden, konnte allerdings landen.

So setzt die US-Luftwaffe die MQ-9 Reaper-Drohne ein

Die USA setzt die Reaper in erster Linie für die Informationsbeschaffung ein, heißt es auf der Website der US-Luftwaffe. Die Drohne sei fähig, „Aufklärung, Überwachung und Erkundung“ zu leisten. Wenn sie bewaffnet ist, kann die Drohne jedoch auch gegen „hochwertige, flüchtige und zeitkritische“ Ziele eingesetzt werden. Sie verfügt über Waffensysteme und kann ein Gebiet über einen langen Zeitraum hinweg überwachen.

Warum flog die US-Drohne über das Schwarze Meer?

Amerikanische Aufklärungsmissionen finden seit mehreren Jahren regelmäßig im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer statt. Seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 ist das Gebiet stark militarisiert, weshalb es nicht ungewöhnlich ist, dass eine US-Drohne über diesen Gewässern gesichtet wird.

Riesen-Drohne: Die „MQ-9 Reaper“ der US-Streitkräfte ist bis zu elf Meter lang und hat eine Spannweite von knapp 20 Metern. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

War das der erste Drohnen-Vorfall zwischen den USA und Russland?

Die USA haben Russland in den vergangenen Jahren wiederholt dafür gerügt, dass russische Jets die US-Flugzeuge im Schwarzen Meer überfliegen würde. Nach Angaben des US-Militärs aus dem Jahr 2020 werden rund 90 Prozent der US-Aufklärungsflüge über dem Schwarzen Meer von russischen Jets abgefangen. „Das größte Risiko ist eine Fehlkalkulation. Die Russen fangen diese Flugzeuge häufig ab“, sagte Kapitän Tim Thompson, Kommodore der Task Force 67 der US-Marine, in diesem Jahr gegenüber CNN. „Sie verhalten sich in der Regel sehr professionell und sicher, aber gelegentlich können sie auch unprofessionell sein.“ (mse)