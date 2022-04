Tausch gegen Oligarch? Briten zeigen Russland-Gefangenen kalte Schulter - „Hätten nicht dort sein sollen“

Von: Christoph Gschoßmann

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg stocken. Der Konflikt verändert die Sprache, die für die Besatzer gewählt wird. Der News-Ticker.

Update vom 19. April, 15:22 Uhr: Im seit fast acht Wochen währenden Krieg Russlands gegen die Ukraine hat es einen weiteren Gefangenenaustausch gegeben. „Heute haben wir 60 Soldaten ausgetauscht, darunter zehn Offiziere“, teilte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Dienstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Darüber hinaus seien Kiew 16 Zivilisten übergeben worden. Wo der Austausch stattfand und wie viele Russen im Gegenzug ausgetauscht wurden, sagte sie nicht. Aus Moskau gab es dazu zunächst keinen Kommentar.

Ukraine-Russland-News: Moskau weist europäische Diplomaten aus

Update vom 19. April, 14:43 Uhr: Russland weist 36 europäische Diplomaten aus. 21 Diplomaten aus Belgien und 15 weitere aus den Niederlanden seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Es handele sich um eine Vergeltungsmaßnahme für die Ausweisung russischer Diplomaten im Zusammenhang mit Russlands Militäreinsatz in der Ukraine. Allein Deutschland hat 40 russische Diplomaten zu „unerwünschte Personen“ erklärt.

Der von der Ukraine gefangene Oligarch Viktor Medwedtschuk im Video des Geheimdienstes. © Screenshot: Facebook/Sicherheitsdienst der Ukraine

Ukraine-Verhandlungen: SPD-Vorsitzende Esken trifft ukrainischen Botschafter Melnyk

Update vom 19. April, 13:54 Uhr: Nach erneut scharfer Kritik des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk an der Russland-Politik der Sozialdemokraten will sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken an diesem Mittwoch mit dem Diplomaten treffen. „Gerade in Zeiten, in denen uns die Herzen schwer sind und die Debatten manchmal hitzig, ist es umso wertvoller, das offene und vertrauensvolle Gespräch zu pflegen“, schrieb sie am Dienstag auf Twitter.

Melnyk machte deutlich, dass er sich von dem Gespräch grünes Licht für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine erhoffe. Außerdem erwarte er einen Lieferstopp für russisches Gas und Öl, schrieb er auf Twitter.

Ukraine-Verhandlungen: Spanischer Ministerpräsident will nach Kiew reisen

Update vom 19. April, 13:40 Uhr: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez will nach Medienberichten in den nächsten Tagen zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* nach Kiew reisen. Dies berichteten der Fernsehsender RTVE und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf die Regierung. Das genaue Datum solle aus Sicherheitsgründen vorerst nicht bekanntgegeben werden.

Sánchez hatte am Montag die baldige Wiedereröffnung der spanischen Botschaft in Kiew angekündigt. Das EU-Land hatte seine Vertretung Ende Februar kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs geschlossen. Selenskyj wurde bereits von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht. Die Ukraine hat auch Olaf Scholz* (SPD) eingeladen. Bisher hat sich der Bundeskanzler über eine Reise nach Kiew nicht geäußert.

Ukraine-Verhandlungen: Polnischer Vize-Außenminister fordert Deutschland zum Handeln auf

Update vom 19. April, 13:12 Uhr: Der polnische Vize-Außenminister Szymon Szynkowski vel Sek hat Deutschland angesichts der russischen Offensive in der Ostukraine zum Handeln aufgefordert. Das Zögern der Bundesregierung, das er seit Wochen beobachte, sei enttäuschend, sagte Szynkowski vel Sek am Dienstag im RBB-Inforadio. Er fordere so schnell wie möglich - am besten sofort - ein Öl-, Gas- und Kohle-Embargo. Die Ukraine müsse auch mehr Waffen und eine konkrete EU-Beitrittsperspektive bekommen.

„Man muss auf diese Logik verzichten, dass wir jetzt nicht viel machen sollen, um Russland nicht zu provozieren“, sagte der Vize-Außenminister. „Russland ist ein Aggressor und die Ukraine ein Opfer. Wir als Europäische Union sind insofern auch ein Opfer, weil unsere zukünftige Sicherheit und Stabilität bedroht ist.“

Ukraine-Verhandlungen: Fidschi legt Superjacht an die Leine

Update vom 19. April, 12 Uhr: Die Regierung des Inselstaats Fidschi im Südpazifik hat am Dienstag Vorkehrungen dafür getroffen, die Superjacht „Amadea“ am Auslaufen aus dem Hafen von Lautoka zu hindern. Die Justiz forderte die „Amadea“, die einem russischen Oligarchen gehören könnte, auf, das Hoheitsgebiet des Inselstaats nicht zu verlassen, bis die Vollmachten zur Beschlagnahme durch die örtlichen Behörden und die US-Behörden vorlägen.

Die Jacht wurde in einigen Berichten mit dem russischen Oligarchen Suleiman Kerimow in Verbindung gebracht. Kerimow steht wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Sanktionslisten der USA und der EU .Der Wert der „Amadea“ wird von der website superyachtfan.com auf 325 Millionen Dollar geschätzt. Auf verschiedenen Listen wird Kerimow als Eigner der „Amadea“ geführt; eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Ukraine-Verhandlungen: Tausch gegen Oligarch? Briten zeigen Russland-Gefangenen kalte Schulter

Update vom 19. April, 10.45 Uhr: Großbritannien spricht sich laut CNN gegen einen Gefangenenaustausch mit Russland aus. Zuvor gab es Berichte darüber, dass sich der russische Oligarch Medwedtschuk zum Tausch gegen britische Soldaten in Mariupol angeboten hatte.

Das Vereinigte Königreich wolle Russland nicht mit der Aussicht auf einen Gefangenenaustausch helfen, teilte ein Regierungsmitglied am Dienstag mit. „Sie hätten nicht dort sein sollen, es ist eine illegale Handlung, dort zu sein“, zitiert CNN Minister Brandon Lewis bezüglich der von Russland gefangengenommenen britischen Soldaten.

Lewis ermutigte die Staatsbürger, stattdessen, über die „richtigen Kanäle“ etwas für die Ukraine zu tun – etwa durch Geldspenden oder die Aufnahme von Geflüchteten –, „anstatt sehr gefährliche und eigentlich nicht legale Verfahren zu ergreifen, um auszugehen“ und zu kämpfen, so CNN weiter. Gegenüber Sky News wollte Brandon Lewis nicht bestätigen, dass seine Regierung daran arbeite, die Gefangenen nach Großbritannien zurückzubringen. Dabei verwies er auf „nationale Sicherheitsfragen“.

Ukraine-Verhandlungen: Neuseeland weitet Sanktionen gegen Russland im Krieg aus

Update vom 19. April, 10.20 Uhr: Neuseelands Regierung weitet die Sanktionen gegen Russland* wegen des Krieges in der Ukraine aus. Im Mittelpunkt der jüngsten Strafmaßnahmen stünden die größten Banken des Landes, die Kriegshandlungen mitfinanzierten, teilte Außenministerin Nanaia Mahuta am Dienstag mit. Konkret gehe es um 18 Finanzinstitute, darunter die russische Zentralbank.

„Wir sind zutiefst besorgt über die Berichte von der Brutalität der russischen Streitkräfte“, betonte Mahuta und fügte hinzu, Neuseeland unterstütze die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs zu den Gräueltaten, die an den Bürgern der Ukraine begangen wurden.

Ukraine-Verhandlungen: Japan wird Schutzausrüstung gegen Chemiewaffen liefern

Update vom 19. April, 7.08 Uhr: Japan wird der Ukraine Schutzmasken und -kleidung gegen chemische Waffen zur Verfügung stellen. Das kündigte der japanische Verteidigungsminister Nobuo Kishi am Dienstag an. Außerdem werde man der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland kommerzielle Drohnen zur Aufklärung bereitstellen. Damit komme man einer Anfrage der Regierung in Kiew nach.

Der Schritt erfolgt angesichts wachsender Besorgnis über den Einsatz chemischer Waffen durch russische Truppen. „Wir werden der ukrainischen Regierung weiter so viel Unterstützung wie möglich zukommen lassen“, sagte Kishi weiter. Kürzlich hatte Japan bereits schusssichere Westen, Helme und Winterkampfkleidung bereitgestellt.

Als Teil der gegen Moskau verhängten Wirtschaftssanktionen setzte Japan am Dienstag ein Importverbot für 38 Waren aus Russland in Kraft, darunter Wodka und einige Holzprodukte. Die verbotenen Produkte machten gut ein Prozent der Importe aus Russland aus, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Japan handelt bei den verschäften Sanktionen gegen Russland im Einklang mit dem Westen.

Ukraine-Verhandlungen: Erste US-Waffen laut Pentagon aus neuem Hilfspaket angeliefert

Update vom 19. April, 6.06 Uhr: Die ersten Waffenlieferungen aus dem neuen militärischen Hilfspaket der USA für die Ukraine sind an den Grenzen des Landes eingetroffen. Vier Flugzeuge hätten am Sonntag militärisches Gerät für die Ukraine angeliefert. Das teilte am Montag ein hochrangiger Vertreter des US-Verteidigungsministeriums mit, der nicht namentlich zitiert werden wollte. Ein fünfter Flug werde in Kürze folgen.

Das Weiße Haus hatte die neuen Militärhilfen im Volumen von 800 Millionen Dollar (rund 737 Millionen Euro) für den Kampf der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Invasionstruppen am Mittwoch angekündigt. Zu dem neuem Hilfspaket gehören 18 155-Millimeter-Haubitzen, 200 gepanzerte Personentransporter vom Typ M113, elf Mi-17-Hubschrauber, 100 weitere Panzerfahrzeuge sowie Artilleriemunition.

Pentagon-Sprecher John Kirby sagte, an der Ostflanke der Nato stationierte US-Soldaten sollten „in den nächsten paar Tagen“ damit beginnen, ukrainische Militärs im Gebrauch der 155-Millimeter-Haubitzen auszubilden. Diese Waffen liefern die USA das erste Mal an die Ukraine. Bei den 155-Millimeter-Haubitzen handelt es sich um die modernste Version dieser Waffenart.

Ukraine-Verhandlungen: Kein Besuch von US-Präsident Biden

Das Weiße Haus teilte derweil mit, dass Joe Biden* nicht vorhabe, in die Ukraine zu reisen. Es gebe keine derartigen Pläne, bekräftigte Bidens Sprecherin Jen Psaki. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj* hatte am Sonntag im Interview mit dem US-Fernsehsender CNN die Erwartung geäußert, dass der US-Präsident sein Land besuchen werde.

Die US-Regierung will stattdessen laut eigener Ankündigung einen anderen hochrangigen Vertreter in die Ukraine entsenden. Dabei dürfte es sich um Außenminister Antony Blinken oder Verteidigungsminister Lloyd Austin handeln.

Ukraine-Verhandlungen: Offensive im Osten hat begonnen

Update vom 18. April, 22.47 Uhr: Russische Truppen haben nach Angaben aus Kiew mit der erwarteten Offensive im Osten der Ukraine begonnen. Es werden schwere Kämpfe aus Kleinstädten im Donbass gemeldet.

Update vom 18. April, 19.50 Uhr: Deutschland hadert wegen der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Dort herrscht weitgehend Unverständnis über die Diskussion. Die Klitschkos appellieren weiter.

Ukraine-Verhandlungen: Wie schnell geht der Ukraine die Munition aus?

Update vom 18. April, 15.36 Uhr: Die USA stehen vor einem Dilemma: Wie sehr können sie der Ukraine mit Waffen helfen, ohne dass Russland darauf mit noch härterer Aggression reagiert? Dringend benötigt werden die NATO-Waffen in der Ukraine definitiv: Wie CNN berichtet, gibt es neue Sorgen darüber, wie schnell der Ukraine die Munition ausgehen könnte, wenn sich die heftigeren Kämpfe im Donbass verschärfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass die bevorstehende Schlacht im Donbass „den Verlauf des gesamten Krieges beeinflussen kann“. Sein Land habe nicht die Absicht, Territorium im östlichen Teil der Ukraine aufzugeben. Wenn Russland in der Lage sei, die Donbass-Region zu erobern, warnte er, sei es durchaus möglich, dass Putin seinen Versuch erneuern könnte, die Kontrolle über Kiew zu übernehmen. Auf Nachfrage von CNN, ob er mit der US-Ankündigung von weiteren 800 Millionen Dollar Militärhilfe zur Stärkung der ukrainischen Streitkräfte im Donbas zufrieden sei, antwortete Selenskyj: „Natürlich brauchen wir mehr.“

„Es wird nie genug geben. Genug ist nicht möglich. Heute findet ein umfassender Krieg statt, also brauchen wir noch viel mehr als das, was wir heute haben. Wir haben keine technischen Vorteile gegenüber unserem Feind. Wir sind dort einfach nicht auf dem gleichen Niveau.“ Am wichtigsten sei laut Selenskyj die Geschwindigkeit, mit der die Waffen geliefert werden.

Obwohl die USA ankündigten, dass sie 18 155-mm-Haubitzenkanonen und 40.000 Artilleriegeschosse als Teil ihres neuesten Pakets schicken würden, warnte ein US-Beamter laut CNN, dass die Hilfe innerhalb weniger Tage aufgebraucht sein könnte. Amerika müsse „sein Ziele klarer definieren und sagen, ob es bereit ist, alles Notwendige zu tun, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen“, sagte der pensionierte Generalleutnant Ben Hodges, früherer kommandierende General der US-Armee in Europa in einem Interview mit CBS.

Ukraine-Verhandlungen: Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine?

Update vom 18. April, 14.57 Uhr: Bahnt sich ein brisanter Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine an? Im russischen Staatsfernsehen baten zwei von Russland gefangene britischen Soldaten darum gegen den von der Ukraine verhafteten prorussischen Oligarchen Viktor Medwedtschuk* ausgetauscht zu werden. Inwiefern die Soldaten frei sprechen konnten, ist fraglich. Sie kämpften zuvor auf ukrainischer Seite im Raum Mariupol.

Fast zeitgleich veröffentlichte der ukrainische Geheimdienst am Montag via Facebook ein Video von Viktor Medwedtschuk. Darin bittet der Oligarch seinerseits darum an Russland übergeben zu werden. Im Austausch sollen die in Mariupol festsitzenden ukrainischen Soldaten sowie Zivilisten über einen Fluchtkorridor die Stadt verlassen können. Er richtet seine Worte in dem Video direkt an Wolodomyr Selenskyj und Wladimir Putin. Auch hier ist fraglich, wie frei der Gefangene sprechen konnte.

Ukraine-Verhandlungen: Keine Fortschritte - Russland zweifelt „Moskwa“-Bilder an

Update vom 18. April, 14.13 Uhr: Bei den russisch-ukrainischen Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges sind nach Kremlangaben weiter keine Fortschritte in Sicht. Die Dynamik lasse zu wünschen übrig, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Agentur Interfax zufolge. Die Ukraine ändere ihre Position oft und lasse keine besondere Konstanz bei Abstimmungsfragen erkennen. Gleichwohl gebe es weiter Kontakte, werde weiter auf Expertenebene verhandelt.

Die vom Kreml so bezeichnete „militärische Spezial-Operation“ wird demnach fortgesetzt. Sie laufe nach Plan, sagte Peskow. Er bestätigte auch, dass nach dem Untergang des russischen Kriegsschiffs „Moskwa“ im Kreml, die nun im Internet erstmals verbreiteten Bilder von einem brennenden Schiff, gesichtet worden seien. „Ja, wir haben diese Bilder tatsächlich gesehen; inwieweit sie aber authentisch sind und der Wirklichkeit entsprechen, können wir nicht sagen.“

Verhandlungen: Russland behauptet Ukraine plant „schreckliche Provokationen“ mit vielen Opfern

Update vom 18. April, 14.09 Uhr: Das Verteidigungsministerium in Moskau behauptet, Russland habe Erkenntnisse zu Plänen für Angriffe auf Kirchen in der Ukraine am kommenden Wochenende - dem orthodoxen Osterfest. In der Nacht zum 24. April plane das „Kiewer Regime mit Unterstützung westlicher Länder schreckliche Provokationen“ mit vielen Opfern. Die Taten in den Gebieten Odessa, Charkiw, Sumy, Mykolajiw und Saporischschja sollten dann russischen Truppen angelastet werden, teilte der russische Generaloberst Michail Misinzew mit. Er sagte nicht, wie er auf diese Vorwürfe kommt oder worauf er die Erkenntnisse stützt.

Nach Darstellung von Misinzew sollen nationalistische Bataillone mehr als 70 mobile Gruppen gebildet haben, um mit Mörsern Gottesdienste zu beschießen. So sollten zu dem für orthodoxe Christen heiligen Fest russische Soldaten neuer Verbrechen bezichtigt werden. Kiew plane, eine große Zahl an westlichen Reportern zu organisieren, die das dokumentieren sollten, behauptete Misinzew. Russland rufe die Vereinten Nationen, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das Rote Kreuz und andere Organisationen auf, Einfluss auf Kiew zu nehmen, um das zu verhindern.

Ukraine-Verhandlungen: Polen berichtet erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen

Update vom 18. April, 10.36 Uhr: Polens Grenzschutz hat am Sonntag erneut mehr Einreisen in die Ukraine als Ausreisen aus dem östlichen Nachbarland gezählt. Rund 19 300 Menschen hätten Polen Richtung Ukraine verlassen, teilte der Grenzschutz am Montag per Twitter mit. Dagegen kamen im gleichen Zeitraum aus der Ukraine 17 300 Menschen nach Polen - 10 Prozent weniger als am Vortag.

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine haben sich UN-Angaben zufolge mehr als 2,81 Millionen Menschen von dort ins Nachbarland Polen in Sicherheit gebracht.

Bei den Ukraine-Rückkehrern handelte es sich nach Angaben der Behörden zum Großteil um ukrainische Staatsbürger. Sie reisen meist in Gebiete, die die ukrainische Armee zurückerobert hat. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele in andere EU-Staaten weitergereist sind.

Ukraine-Verhandlungen: Russland als „Okkupanten“, „Raschisten“ und „Orks“

Update vom 18. April, 8.32 Uhr: Russland als „Okkupanten“, „Raschisten“ und „Orks“: Der Krieg Moskaus gegen die Ukraine hat in dem Nachbarland auch Auswirkungen auf die Sprache. Die russischen Besatzer werden in der Ukraine inzwischen vielfach als Okkupanten bezeichnet, wie einst die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Vor allem aber nennt man sie „Raschisten“ - eine Mischung aus „Raschja“, wie Russland auf Englisch ausgesprochen wird, und Faschist. „Raschist“ wird inzwischen sogar in den Nachrichten verwendet. Damit kontern die Ukrainer auch eine von Moskaus Begründungen für den Angriffskrieg - dass ihr Land von angeblichen Faschisten gesäubert werden müsse.

Um den Kampf gegen Russland als Kampf von Gut gegen Böse zu kennzeichnen, wird von den eigenen Truppen als „Kämpfer des Guten“ gesprochen. Die russischen Truppen kommen vermeintlich aus „Mordor“, einer Brutstätte des Bösen in Anlehnung an die Fantasiewelt von J.R.R. Tolkien und seinem „Herrn der Ringe“. Bereits vor Bekanntwerden der Gräueltaten in den Vororten der Hauptstadt wurden die russischen Soldaten als „Orks“ bezeichnet - also als plündernde Banden unmenschlicher Wesen und willige Vollstrecker des Bösen.

Viele Medien sind als Zeichen der Missachtung zudem dazu übergegangen, den Familiennamen des russischen Präsidenten Wladimir Putin nur noch mit kleinem Anfangsbuchstaben zu schreiben: putin. Auch Russland bekommt häufig nur ein kleines r.

Ukraine-Verhandlungen: Fragebogen für EU-Beitritt ausgefüllt

Erstmeldung, 18. April, 8.28 Uhr: Es könnte nun schnell gehen mit einem EU-Beitritt der Ukraine: Das Land hat die Antworten für einen Fragebogen für den Beitritt nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj fast fertig. „Die Arbeit ist fast abgeschlossen, und wir werden die Antworten bald den Vertretern der Europäischen Union zur Verfügung stellen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft in der Nacht zu Samstag. Der Fragebogen gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche.

Selenskyj hatte den Fragebogen Ende voriger Woche bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erhalten. Selenskyj hatte damals vorausgesagt, Kiew werde sehr rasch - vielleicht binnen einer Woche - antworten.

Die Ukraine hatte kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Derzeit prüft die EU-Kommission auf Bitten des Rats der EU-Staaten den Antrag. Der EU-Beitritt ist ein langer und komplizierter Prozess. Selbst wenn die EU-Kommission den Antrag positiv bewerten sollte, könnte allein der Start der Aufnahmeverhandlungen noch lange auf sich warten lassen, da alle EU-Staaten einverstanden sein müssen. Allerdings hatte von der Leyen Selenskyj versprochen für ein beschleunigtes Verfahren zu sorgen. Die Ukraine könnte dann bald als Beitrittskandidat gelten.

Den Hintergrund zur Ukraine-Krise* lesen sie hier.