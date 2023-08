Über 100.000 Euro Sold: Putin lockt Rekruten in die Armee – und macht sie zu Spitzenverdienern

Von: Fabian Müller

Putin lockt Rekruten mit hohem Lohn in die russische Armee. (Bild vom 20. Juli 2023). © IMAGO/VoyenTV television company/ ITAR-TASS

Putin will wegen Personalmangels Kämpfer für den Militärdienst gewinnen. So bietet die russische Armee Rekruten einen hohen Lohn.

Moskau - Mit Beginn des Ukraine-Kriegs ist der Kriegsdienst in Russland es deutlich lukrativer geworden. Denn seit Beginn des Angriffskriegs hat sich der Sold in der russischen Armee nach britischen Angaben deutlich erhöht. Das teilte das britische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Lohn und Bonusleistungen seien starke Motive, dem Militär beizutreten, „insbesondere für diejenigen aus den ärmeren Gebieten Russlands“. Zugleich betonte die Behörde: „Es ist jedoch immer noch unwahrscheinlich, dass Russland seine Ziele bei der Rekrutierung von Freiwilligen für die Streitkräfte erreichen wird.“

Das britische Ministerium verwies auf Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am 4. Februar 2022 - knapp drei Wochen vor Kriegsbeginn - den Sold eines Leutnants mit 81.200 Rubel im Monat angab. Inzwischen erhielten aber sogar schon mobilisierte Gefreite nach offiziellen Angaben 195.000 Rubel (umgerechnet etwa 1887 Euro).

Putin lockt russische Rekruten mit dem 2,7-fachen Durchschnittslohn

Und viele Unteroffiziere, die in der Ukraine kämpfen, verdienen demnach mehr als 200.000 Rubel monatlich. „Dies ist mehr als das 2,7-fache des russischen Durchschnittslohns von 72.851 Rubel (etwa 700 Euro, Anm.d.Red.)“, hieß es in London weiter. Übertragen auf Großbritannien bedeute das ein Jahresgehalt von mehr als 90.000 Pfund (105.000 Euro).

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Ukraine-Krieg: Ungerechte Bezahlung spaltet russische Armee zunehmend

Mitte Juni offenbarte ein russischer Deserteur im Interview mit dem britischen TV-Sender BBC, dass die Gehaltsstruktur in der russischen Armee für Streit sorgt. Seinen Aussagen zufolge verdienen gestandene Soldaten teilweise deutlich weniger als neu angeworbene Rekruten – und das sorgt für schlechte Stimmung. Ausgebildete Berufssoldaten etwa würden weniger als 100.000 Rubel verdienen – während Rekruten ein Sold von bis zu 204.000 Rubel geboten werde. (fmü/dpa)