Putins Spione im Westen: Ex-KGB-Offizier warnt vor „sehr schwerem Fehler“

„Russland mit dem Ausspionieren nie aufgehört“

Spionage schien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion kein großes Thema mehr zu sein. Dass das nicht stimmt, zeigt Brüssel. Die belgische Hauptstadt in ein Hort der Agententätigkeit.

Brüssel - Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes steht Deutschland aktuell stark im Fokus von Spionen und Saboteuren, auch wegen des Ukraine-Krieges. Nach Angaben deutscher Sicherheitsbehörden sind rund 200 operierende Spione aus Russland bekannt, allerdings gehen Experten von einer deutlich höherer Zahl aus. Im deren Visier ist angeblich auch die Waffenausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland.

Ein ertragreiches Umfeld für Spione ist auch Brüssel. In der belgischen Hauptstadt befindet sich das Nato-Hauptquartier und die EU-Kommission. Hinzu kommen weitere EU-Institutionen wie das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Verteidigungsagentur, sowie eine Vielzahl von Botschaften und Konsulaten. Als ehemaliger Geheimdienstmann weiß der russische Präsident Wladimir Putin das auszunutzen.

Spionagehauptstadt Brüssel: Russland hat mit dem Spionieren nie aufgehört

Für Russlands Geheimdienste steht deswegen Belgien auf der Rangliste der interessanten Ziele an zweiter Stelle gleich hinter den USA. Das sagt der in Paris lebende ehemalige KGB-Offizier Sergueï Jirnov zu Tagesschau.de. Viele glaubten, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion der Kalte Krieg vorbei und Russland keine Gefahr mehr sei. „Das war ein sehr schwerer Fehler, weil Russland mit dem Ausspionieren des Westens nie aufgehört hat.“

Die zahlreiche Präsenz von Spionen in Brüssel bestätigt Pascal Petry vom belgischen Staatsschutz im belgischen Sender RTBF: „In Brüssel gibt es wohl mehrere hundert Spione. Eine offensichtlich starke Präsenz Chinas und Russlands und deren Kollegen aus dem Rest der Welt, manche sind diskreter als andere.“

Spionagehauptstadt Brüssel: EU-Gebäude bereits beim Bau verwanzt

Laut einem Bericht der Welt aus dem Jahr 2019 sollen sich 250 chinesische und 200 russischen Agenten in Brüssel ihrer Arbeit nachgehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf den Sicherheitsdienst des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD). Spione fliegen auch manchmal auf. So hat die Nato im Oktober vergangenen Jahres acht russischen Diplomaten ihre Akkreditierung beim Verteidigungsbündnis entzogen. Die Mitglieder der russischen Vertretung bei der Nato sollen Geheimdienstbeamte sein.

Die Methoden, die in der Spionage zum Einsatz kommen, reichen von Cyberüberwachung bis hin zu klassischen Agententätigkeiten wie das Verwanzen von Gebäuden und die Anwerbung von Quellen sein. So kam 2003 bei einer Routineuntersuchung heraus, dass die EU-Delegationsbüros von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Österreich belauscht wurden. Die Wanzen waren in Beton gegossen, so dass angenommen werden kann, dass diese beim Bau des 1995 eröffneten Gebäudes eingesetzt wurden. Vom wem, ist unklar. Es wird unter anderem spekuliert, dass sogar die befreundeten USA dafür verantwortlich sein könnten.

Spionagehauptstadt Brüssel: Spione gibt es nicht nur im Film

Spione sprechen in Brüssel nicht nur Diplomaten, sondern auch Beamte, Geschäftsleute oder Wissenschaftler an, um sie als Quellen zu gewinnen. Der belgische Staatschutzbeamte Petry rät allen Personen, die an sensiblen Themen arbeiten, sei es in der Nato, EU oder anderen Organisationen wie Banken, Arbeitsunterlagen nicht im Zug zu lesen oder wichtige Telefonate nicht auf dem Bahnsteig zu führen. „Man sollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, denn es gibt sie nicht nur im Film - die Spione sind da“, so Petry.

