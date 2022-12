Staats-TV: Verliert Russland, droht laut Putin-Propagandist das Ende der Welt

Von: Sebastian Richter

In Russlands Staats-TV verkündet „Putins Stimme“ das Ende der Welt. Sollte Russland ihren „heiligen Krieg“ verlieren, werde der Westen „zu Asche zerfallen“.

Moskau – Ein bekannter Moderator im russischen Staatsfernsehen hat erneut dem Westen mit dem atomaren Untergang gedroht. Sollte Russland den Krieg verlieren, werde der Westen in einem Atomkrieg „zu Asche zerfallen“, so der Moderator Wladimir Solowjow. Russland befinde sich demnach in einem „Heiligen Krieg“ gegen die Ukraine und den Westen, wie Newsweek die Sendung beim Fernsehsender Rossija 1 vom 17. Dezember zitiert.

„Wir leben in den letzten Tagen. Was in der Ukraine geschieht, wird nicht in der Ukraine bleiben“, so Solowjow. Es sei ein „heiliger Krieg“ im Gange. Russland kämpfe im Ukraine-Konflikt für das „Recht der Menschheit, in ihrem ursprünglichen Zustand zu leben“, wie ihn „der Schöpfer vorgesehen“ habe. Die „Narren“, die gegen Russland kämpfen, befinden sich demnach in einem „Krieg gegen Gott“. Sollten die Feinde Russlands gewinnen, sei ihnen „das Ende sicher.“ Denn dann werde „die ganze Welt in Asche verwandelt werden.“

Der russische Moderator Vladimir Solowjow. Im TV denkt er laut über das Ende der Welt nach. © IMAGO/Pavel Bednyakov

Propaganda im russischen Staatsfernsehen vergleicht Westen mit Sodom und Gomorrha

Russland dagegen lobte Solowjow als „Verteidiger des Christentums“. In dieser Rolle rechtfertigte der Moderator erneut den Einsatz von Atomwaffen. Er verwies auf die biblische Geschichte von Sodom und Gomorrha. In der Bibel verfielen diese Städte der Sünde, weswegen Gott sie unter einem Regen aus Asche und Schwefel begrub.

Solowjow – auch bekannt als „Putins Stimme“ – hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges den Westen für die Unterstützung für das angegriffene Land verurteilt. In den letzten Wochen intensivierte sich seine Rhetorik immer weiter, inzwischen droht er dem Westen offen mit der Vernichtung. So hat Solowjow Ende Oktober die Frage gestellt, warum Russland ihre Aggression an den Landesgrenzen der Ukraine beenden sollte – und nicht noch weiter nach Europa vorrücken sollte. Vor wenigen Tagen fantasierte Solowjow vom Einmarsch der russischen Truppen in London. (spr)