Ausnahmezustand in Russland: Staudamm bricht – und stürzt Putins Wirtschaft wohl weiter ins Chaos

Von: Richard Strobl

In Russland ist eine wichtige Bahnstrecke nach einem Dammbruch gesperrt. Für Putin eine heikle Nachricht zu einem schlechten Zeitpunkt. © Collage: IMAGO / ITAR-TASS // Nexta_TV

Ein gebrochener Staudamm blockiert eine wichtige russische Handelsroute. Der Schaden soll in die Milliarden gehen und würde Putins Wirtschaft empfindlich treffen

Moskau – Der Ukraine-Krieg und die wegen der völkerrechtswidrigen Invasion des Nachbarlands verhängten Sanktionen schaden Russlands Wirtschaft. Dies ist schon seit längerem der Fall. Doch gerade in den letzten Wochen befand sich der Rubel im freien Fall. Putins Öl- und Gas-Motor scheint so langsam die Puste auszugehen. Genau zu diesem Zeitpunkt bricht nun ein Staudamm – und sorgt in der russischen Ökonomie wohl für große Probleme.

Der Vorfall ereignete sich in der Region Burjatien. Dort soll nach Angaben des Regionalgouverneurs Alexey Tsydenov ein Staudamm gebrochen sein – mit seiner Beschreibung nach „großen Folgen“. Denn der Bruch soll dazu geführt haben, dass der Fluss Cholodnaja über die Ufer trat und eine für Russlands Wirtschaft enorm wichtige Zugstrecke beschädigt wurde.

Russlands Wirtschaft bekommt neuen Schlag: Staudamm unterbricht wichtige Handelsroute

„Der Zugverkehr wurde eingestellt“, schrieb Tsydenov am 20. August via Telegram und teilte mit, dass knapp 200 Meter Bahnstrecke beschädigt seien sowie zehn Stützen des Kontaktnetzes. „Der Schaden für die Wirtschaft des Landes durch stillgelegte Fracht wird sich auf Milliarden Rubel belaufen“, so der Regionalgouverneur. Hinzu würden noch die Kosten für die Sanierung der Eisenbahnstrecke kommen.

Häuser sind durch den Vorfall offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch über durch den Dammbruch verletzte Personen berichtet der Politiker nichts.

Die unabhängige belarussische Nachrichtenagentur Nexta bestätigt ihrerseits den Bruch des Dammes in Burjatien. Auch hier ist davon die Rede, dass der Zugverkehr entlang der „Baikal-Amur-Magistrale“ eingestellt worden sei. „Die Wiederherstellung wird mindestens eine Woche dauern, es drohen enorme Verluste“, schreibt die Agentur und veröffentlicht Filmmaterial der Lage vor Ort.

Mit der „Baikal-Amur-Magistrate“ wurde bei dem Vorfall eine sehr wichtige Handelsroute Russlands getroffen. Es handelt sich um eine wichtige Transitstrecke durch Sibirien. Mit einer Länge von knapp 4.300 Kilometern Länge ist es eines der längsten Eisenbahnnetzwerke der Welt. Ihr Ende liegt in der Hafenstadt Sovetskaya Gavan am Pazifischen Ozean.

Wie heikel die Lage ist, zeigt auch ein weiterer Post des Regionalgouverneurs: Er teilt darin mit, dass der Ausnahmezustand in der Region verhängt worden sei. Demnach arbeite man mit einem Großaufgebot fieberhaft an der Reparatur. Für die schwächelnde russische Wirtschaft kommt der Vorfall aber sicher zur absoluten Unzeit.