Chinesisches Militärmanöver vor Taiwan als Vorbereitung „auf einen tatsächlichen Kampf“?

Von: Franziska Schwarz, Fabian Müller

Teilen

Die Visite der US-Spitzenpolitikerin Pelosi beim Konfliktpartner versetzt China in Rage. Erneut gibt es Militärmanöver — News-Ticker zum Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi.

Update vom 4. August, 19.28 Uhr: Einen Tag nach dem Taiwan-Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat China als Reaktion seine bisher größten Militärmanöver vor der taiwanischen Küste begonnen. Bei den Übungen feuerte die chinesische Armee nach taiwanischen Angaben am Donnerstag mehrere Raketen ab. Die beteiligten Kampfflugzeuge und Schiffe kamen bis auf 20 Kilometer an die taiwanische Küste heran. Taipeh verurteilte die Übungen als Bedrohung für den Frieden in der Region.

Das chinesische Militär bestätigte Übungen für „einen Angriff mit konventionellen Raketen an mehreren Orten und mit mehreren Waffentypen“ vor der Küste Taiwans. Alle Raketen hätten „ihr Ziel präzise getroffen“ und „die Schlagpräzision und die Fähigkeit zur Gebietsverteidigung“ getestet.

Chinesisches Militärmanöver vor taiwanischer Küste: Taipeh spricht von „irrationalen Aktionen“

Taipeh sprach von „irrationalen Aktionen, die den Frieden in der Region untergraben“. China habe elf ballistische Raketen aus der Dongfeng-Reihe abgeschossen, erklärte Taiwans Regierung. Sie machte keine Angaben dazu, wo die Raketen landeten und ob sie über die Insel flogen.

Die Nachrichtenagentur AFP erfuhr aus chinesischen Militärkreisen, die Manöver dienten der Vorbereitung „auf einen tatsächlichen Kampf“. Sollten taiwanische Kräfte „vorsätzlich in Kontakt mit dem chinesischen Militär kommen“ oder „versehentlich eine Waffe abfeuern“, würden Pekings Streitkräfte „strenge Gegenmaßnahmen ergreifen“. Die taiwanische Seite müsse in diesem Fall „alle Konsequenzen tragen“.

Update vom 4. August, 16.39 Uhr: Kinmen ist eine Insel-Gruppe mit rund 100.000 Einwohnern direkt vor der Küste Chinas. Dessen kommunistischen Machthabern ist es nie gelungen, sie zu erobern, somit verblieb sie unter taiwanischer Kontrolle.

Doch vermutlich vor dem Hintergrund des Taiwan-Konflikts soll die chinesische Regierung jetzt Militär-Drohnen über Kinmen fliegen lassen - und die taiwanesische Regierung vor der Frage stellen nach einer Reaktion darauf stellen. Das berichtet die chinesische South China Morning Post.

Ein Abschuss der Drohnen könnte eine Eskalation des Konflikts befeuern, Nichtstun jedoch weitere derartige Flüge „ermutigen“, urteilte die Tageszeitung in ihrem Bericht.

Militärmanöver nahe Taiwan: Japan meldet fünf Raketeneinschläge in seiner Wirtschaftszone

Update vom 4. August, 14.23 Uhr: Fünf chinesische Raketen sind in Japans ausschließliche Wirtschaftszone (12 bis 200 Seemeilen von der Küste entfernt) eingeschlagen - während der Militärübungen rund um Taiwan. Mit dieser Info zitiert die Zeitung The Japanese Time Japans Verteidigungsminister Nobuo Kishi. „Das ist eine schwerwiegende Angelegenheit, welche die Sicherheit unseres Landes betrifft“, sagte Kishi demnach.

Außerdem meldete Taiwans Verteidigungsministerium laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass Chinas Militär insgesamt elf Raketen in die Gewässer nördlich, südlich und östlich von Taiwan, einer Insel, abgefeuert habe.

Militärmanöver um Taiwan: laut Kreml „Chinas souveränes Recht“

Update vom 4. August, 13.42 Uhr: Russland hält im Taiwan-Konflikt zum Verbündeten China: Erst mischte sich Außenminister Sergej Lawrow mit einem Ukraine-Vergleich ein. Jetzt sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow: „Was die Manöver betrifft: Das ist Chinas souveränes Recht.“

Seit dem 4. August vollführt China Militärübungen rund um Taiwan. In der Meerenge, welche die Insel vom Festland trennt, sowie östlich von ihr wurden weit reichende Geschosse abgefeuert. Einmal mehr missbilligte Peskow außerdem Nancy Pelosis Reise nach Taipeh: „Das war ein völlig unnötiger Besuch und eine unnötige Provokation.“

H-6K-Bomber des chinesischen Militärs © Wang Guosong/Xinhua/AP/dpa

China im Konflikt mit Taiwan: Außenminister sagt Treffen ab

Update vom 4. August, 11.54 Uhr: Chinas Außenminister sagt im Taiwan-Konflikt ein Treffen mit Japan ab: Wang Yi will am Rande einer Asean-Konferenz nicht mehr mit seinem japanischen Amtsminister Yoshimasa Hayashi zusammenkommen. Das bestätigte eine Außenministeriums-Sprecherin in Peking.

Sie begründete dies mit Chinas Verärgerung über eine Stellungnahme der sieben führenden Industrieländer (G7) zur Eskalation um Taiwan, die sie „unverantwortlich“ nannte. Sie hatten sich besorgt über Chinas Verhalten in dem Konflikt geäußert. Japan gehört wie Deutschland und die USA zu der Siebenergruppe.

Nach Pelosi-Besuch: China probt mögliche Eroberung Taiwans — Es wird „scharf geschossen“

Update vom 4. August, 8.24 Uhr: Chinas Militärmanöver vor Taiwan haben begonnen. Staatlichen Medien zufolge wird bei dem um 12.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ) begonnenen Manöver „scharf geschossen“. Die Militärübungen sollen bis zu 20 Kilometer vor der Küste Taiwans stattfinden. Die staatliche chinesische Zeitung Global Times schrieb unter Berufung auf Militäranalysten, die Manöver seien „beispiellos“. Erstmals würden Raketen über Taiwan fliegen.

Sechs Gebiete rund um die Insel seien für die „Kampfübung“ ausgewählt worden, „relevante Schiffe und Flugzeuge“ sollten die davon betroffenen Gewässer und den entsprechenden Flugraum meiden, vermeldete der staatliche Fernsehsender CCTV am Donnerstag.

Die alte Annahme, man müsse sich lediglich an die sogenannte Ein-China-Politik halten, um China davon abzuhalten, den Status Quo anzutasten, ist überholt.

Der taiwanische Repräsentant in Deutschland, Jhy-Wey Shieh, hat nach dem Besuch Pelsois in Taiwan auch einen Besuch einer Bundestagsdelegation gefordert. „Die alte Annahme, man müsse sich lediglich an die sogenannte Ein-China-Politik halten, um China davon abzuhalten, den Status Quo anzutasten, ist überholt.“ Deutschland brauche „eine aktive China- und Taiwan-Politik, die darüber hinausgeht“, so Shieh. Ein eskalierender Konflikt wäre eine „Katastrophe“ für Deutschland.

Konflikt zwischen Taiwan und China: Angekündigtes Militärmanöver beginnt

Update vom 4. August, 6.40 Uhr: China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens begonnen. „Die Übungen beginnen“, erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo. Chinesische Militärexperten schlossen in Staatsmedien nicht aus, dass auch Raketen von Westen nach Osten erstmals direkt über Taiwan geschossen werden könnten. Nach Angaben in Staatsmedien zielen die Manöver auf eine See- und Luftblockade der demokratischen Inselrepublik. Auch werde damit eine mögliche Eroberung Taiwans geübt.

Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich „auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen“. Die Militärübungen, zu denen auch Raketentests und Schießübungen gehören werden, hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan angeordnet. Sie sollen noch bis Sonntag dauern.

China und Taiwan: Darum geht es in dem Konflikt Fotostrecke ansehen

Die Außenminister des südostasiatischen Staatenbündnisses Asean haben vor den geplanten chinesischen Militärmanövern nahe Taiwan vor einer Konflikteskalation gewarnt. Die derzeitige Situation könne zu „Fehlkalkulation, ernsthafter Konfrontation, offenen Konflikten und unvorhersehbaren Konsequenzen zwischen Großmächten führen“, erklärten die Minister am Donnerstag bei einem Asean-Treffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Es müsse jetzt auf jede „provokative Aktion“ verzichtet werden.

Konflikt zwischen China und Taiwan: Militärübungen Chinas vor Taiwans Küste

Update vom 3. August, 18.55 Uhr: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums von Taiwan sind am Mittwoch 27 chinesische Kampfflugzeuge in taiwanesischen Luftraum geflogen. Das teilte das Verteidigungsministerium via Twitter mit. Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund des Besuchs der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Bereits am Dienstag hatten sich 20 chinesische Kampfflugzeuge vorübergehend in der Luftverteidigungszone Taiwans aufgehalten.

China erklärte daraufhin, dass die Militärübungen, die bis zu 20 Kilometer an die Küste Taiwans heranreichen, zum Schutz von Chinas Souveränität „notwendig und legitim“ seien.

China im Konflikt mit Taiwan: Harsche Rhetorik Peking als Ablenkung von wirtschaftlichen Misständen?

Update vom 3. August, 15.25 Uhr: Pekings wütende Reaktion offenbart Experten zufolge eine tiefe Unsicherheit gegenüber einem wahrgenommenen Wandel in der Taiwan-Politik der USA. Wie Politikanalysten der Nachrichtenagentur AFP erklärten, dient die harsche Rhetorik außerdem dazu, von wirtschaftlichen Lage in China abzulenken.

Präsident Xi Jinping wolle sich eine dritte Amtszeit sichern, erklärte Steve Tsang, Direktor des SOAS China Institute (London) - das war bisher keinem seiner Vorgänger möglich. Als politisch „starker Mann“ wolle Xi nun „auf keinen Fall ein Zeichen der Schwäche zeigen“.

China im Konflikt mit Taiwan: Peking bereits skeptisch gegenüber Trump-Regierung

Und Li Mingjiang von der Technischen Universität Nanyang (Singapur) sagte unter anderem, schon seit der Vorgängerregierung unter Donald Trump seien einige Politiker in Peking der Meinung, dass Washington zunehmend die Unabhängigkeit Taiwans unterstütze.

Zugleich gibt es laut Experten unter der jüngeren Generation in Taiwan ein stärkeres Gefühl einer eigenen Identität. Dem aggressiven Auftreten zum Trotz glaubten nur wenige, dass Peking aktuell darauf setzt, den Konflikt militärisch eskalieren zu lassen - zumal Chinas Möglichkeiten denen Washingtons hinterherhinkten, sagen mehrere Experten der AFP.

Pelosi in Taiwan: Peking droht mit „Bestrafung“ für „Beleidigungen“ Chinas

Update vom 3. August, 14.45 Uhr: Seit der Abspaltung Taiwans von China will Peking die Insel mit dem Festland wieder vereinigen - notfalls mit militärischer Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zuletzt Befürchtungen wachsen lassen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen.

Außenminister Wang Yi drohte am 3. August explizit mit einer „Bestrafung“ derjenigen, „die China beleidigen“. Den USA warf er vor, die chinesische Souveränität „unter dem Deckmantel der sogenannten ‚Demokratie‘“ zu missachten. Peking kündigte zunächst Importbeschränkungen für Obst und Fisch aus Taiwan an und stoppte den Export von Sand für die Insel.

China im Konflikt mit Taiwan: Militär-Manöver „notwendige“ Maßnahme?

Taiwan hingegen warf China vor, bei den geplanten Militär-Manövern teilweise in taiwanische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen: Ein Außenministeriums-Sprecher sprach von einem „irrationalen Schritt“, mit dem Peking die internationale Ordnung herausfordere.

Dagegen rechtfertigte das chinesische Außenministerium das Manöver als „notwendige und legitime Maßnahme“ zum Schutz von Chinas Souveränität. Im Streit um Pelosis Besuch seien „die Vereinigten Staaten der Provokateur, China ist das Opfer“, sagte Ministerumssprecherin Hua Chunying in Peking.

Pelosi besucht Taiwan - nun sieht Grünen-Politiker die EU in der Pflicht

Update vom 3. August, 14.21 Uhr: Die EU solle sich den Besuch von Pelosi in Taiwan zum Vorbild nehmen, forderte nun der grüne Europa-Abgeordnete Reinhard Bütikofer, und zwar trotz der scharfen Kritik Chinas. Sie dürfe Chinas „zunehmend übergriffiger“ Außenpolitik nicht „achselzuckend zusehen“, sagte Bütikofer laut dpa.

Um zu einer Begrenzung des Taiwan-Konfliktes beizutragen, sollte die EU nach Bütikofers Ansicht zwei Dinge klarstellen: Zum einen das Festhalten an der Ein-China-Politik und der Ablehnung einer formellen Unabhängigkeit Taiwans. Zum anderen gelte es Peking deutlich zu machen, dass ein Versuch, Taiwan unter die kommunistische Herrschaft zu zwingen, für China selbst einen außerordentlich hohen Preis hätte.

Baerbock kritisiert China - Peking bestellt deutsche Botschafterin ein

Update vom 3. August, 13.29 Uhr: Nancy Pelosi ist aus Taiwan abgereist, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Südkorea ist die nächste Station auf ihrer Asien-Reise. Dessen Regierung hat indes aus Sorge um die wachsenden Spannungen zwischen China und den USA zum Dialog aufgerufen.

Man wolle mit allen beteiligten Staaten in engem Kontakt bleiben, sagte ein Vertreter des Präsidialamts dem Sender KBS zufolge mit Blick auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin in Taiwan. Der Vertreter äußerte die Hoffnung, dass Pelosi ihre Reise planmäßig fortsetzen werde. Ihr Besuch in Südkorea werde begrüßt.

Die chinesische Regierung reagierte unterdessen auf Kritik von Außenministerin Annalena Baerbock, und bestellte die deutsche Botschafterin in Peking, Patricia Flor, ein. Flor twitterte nach dem Gespräch im chinesischen Außenministerium beim Kurznachrichtendienst Twitter: „Freimütige Aussprache heute. In meinem Treffen mit Vizeaußenminister Deng Li habe ich betont: Deutschland steht zur Ein-China-Politik“.

Nancy Pelosi und Taiwan-Minister Joseph Wu schossen ein Selfie. Die US-Politikerin soll Taiwan wieder verlassen haben, der China-Konflikt bleibt aber weiter angespannt. © IMAGO/Taiwan Minstry of foreign Affairs

Taiwan-Konflikt befeuert Spannungen zwischen China und den USA

Update vom 3. August, 13.09 Uhr: Nancy Pelosi ist zu einem Besuch nach Taiwan geflogen - und hat damit die Spannungen zwischen China und den USA nochmals verstärkt. Nur kurz nach der Landung der US-Spitzenpolitikerin in Taipeh kündigte Peking „gezielte militärische Aktionen“ als Antwort an.

Die USA ließen ihrerseits mehrere Militärschiffe in der Region kreuzen. Unter anderem sei der Flugzeugträger „USS Ronald Reagan“ (unten im Bild)„ im Süden der Insel unterwegs, twitterte die US-Marine.

Wollen die USA wirklich das Risiko eines zweiten Krieges neben der Ukraine eingehen?, fragt der stellvertretende Chefredakteur des Münchner Merkur, Mike Schier, in einem Kommentar zum Taiwan-Konflikt. Hier die Hintergründe zum Konflikt zwischen China und Taiwan.

Baerbock mischt sich in Taiwan-Konflikt ein - und kriegt Chinas Protest zu spüren

Update vom 3. August, 12.39 Uhr: „Aggressive Rhetorik kann zu gefährlichem Handeln führen: Mit diesen Worten hat Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Drohgebärden gegenüber Taiwan kritisiert - China reagierte prompt auf die Kritik Baerbocks.

Pelosi besucht Taiwan: China droht mit militärischem Muskelspiel

Update vom 3. August, 11.31 Uhr: Als Reaktion auf den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi hat China Schießübungen rund um die Insel angekündigt -Taiwan fürchtet deshalb nun eine See- und Luftblockade. Das taiwanische Militär sprach laut der Nachrichtenagentur CNA zudem von einem „schweren Verstoß“ gegen UN-Seerechtsübereinkommen und einer Verletzung der Souveränität des Landes.

Die Manöver sind das größte militärische Muskelspiel seit der Raketenkrise 1995, als China zur Einschüchterung Raketen über Taiwan geschossen hatte und die USA zwei Flugzeugträgergruppen entsandten.

Taiwans Transportministerium beriet sich bereits mit Japan und den Philippinen, um alternative Schiffsrouten festzulegen, während die Manöver abgehalten werden. Auch wurde mit den Luftfahrt- und Seebehörden Taiwans beraten, wie reagiert werden soll.

Reaktion auf Pelosis Taiwan-Reise: China plant Übung mit scharfer Munition – jetzt sorgt sich sogar Japan

Erstmeldung vom 3. August: München/Taipeh - Nancy Pelosi besucht trotz aller Warnungen aus China Taiwan. - und sichert dem Land dabei die Unterstützung der USA zu. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses sagte am Mittwoch (3. August) bei einem Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, ihr Besuch sei auch ein Zeichen, „dass wir stolz auf unsere beständige Freundschaft sind“.

Tsai betonte, Taiwan werde angesichts chinesischer Drohgebärden nicht zurückweichen und „die Verteidigungslinie der Demokratie“ halten. Zuvor hatte China offenbar mit einem Kampfjet-Manöver provoziert.

Konflikt mit China: Pelosi sichert Taiwan Unterstützung der USA zu

Pelosis Taiwain-Besuch ist umstritten. Die Politikerin der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden ist die ranghöchste US-Vertreterin seit 25 Jahren, die Taiwan besucht. Die kommunistische Führung in Peking sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik China an, obwohl es schon vor deren Gründung 1949 eigenständig regiert war. Die USA erkennen Taiwan zwar nicht offiziell als unabhängigen Staat an, unterstützen aber die Regierung des Landes.

Militärübungen um Tawain: Regierung in Taipeh beklagt „irrationalen Schritt“

Nun hat China „gezielte militärischen Aktionen“ angekündigt. Geplant ist eine Reihe von Militärmanövern in Gewässern rings um Taiwan. Dabei soll unter anderem scharfe Munition von großer Reichweite in der Taiwanstraße - der Meerenge zwischen Taiwan und Festland-China - abgefeuert werden.

Taiwan warf China am Mittwoch vor, bei den geplanten Manövern teilweise in taiwanische Hoheitsgewässer eindringen zu wollen. Ein Sprecher des taiwanischen Verteidigungsministeriums sprach von einem „irrationalen Schritt“, mit dem Peking die internationale Ordnung herausfordere.

Pelosi-Besuch in Taiwan: Japan besorgt über geplante Manöver Chinas

Die japanische Regierung äußerte sich indes „besorgt“ über die geplanten chinesischen Manöver. Diese Sorgen seien der chinesischen Seite übermittelt worden, sagte Regierungssprecher Hirokazu Matsuno.

Das Gebiet nahe Taiwan, in dem China ab Donnerstag (4. August) Manöver plane, überschneide sich mit Japans exklusiver Wirtschaftszone. Japan ist ein wichtiger Verbündeter der USA. (AFP/dpa/frs)