Putin wird in Erdogans Paria-Staat aktiv: Russland will Büro in Nordzypern eröffnen

Von: Erkan Pehlivan

Die Türkei ist der einzige Staat, der die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern anerkennt. © butenkow/Imago

Die Türkei ist der einzige Staat, der Nordzypern anerkennt. Länder wie Deutschland unterhalten dort aber Büros. Das will jetzt auch Russland.

Nikosia – Meldungen, wonach Russland ein Konsulat in der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern eröffnen möchte, konnten nicht bestätigt werden. Der Präsident des türkisch kontrollierten Teils der Insel stellte klar, dass es sich lediglich nur um ein Büro handelt, was Moskau dort eröffnen möchte. „Es liegt kein Antrag auf Eröffnung eines Konsulats vor“, zitieren türkische Medien Ersin Tatar. „Es gab Versuche, ein Büro zu eröffnen. England hat auch ein Büro. Wir haben nichts dagegen, dass auch Russland ein Büro hat. Es gibt viele Russen hier, und es ist natürlich normal, dass sie ein Büro eröffnen und einen Teil ihrer Geschäfte weiterführen. Es wäre gut, wenn sie ein Büro eröffnen würden.“

Tausende Menschen aus Russland leben auf türkischem Teil von Zypern

Auch türkische Medien gehen davon aus, dass Russland lediglich ein Büro eröffnen wolle. „Das Vereinigte Königreich, die USA und Deutschland unterhalten seit vielen Jahren ‚Verbindungsbüros‘ in der Türkischen Republik Nordzypern, in denen die konsularische Dienste durchgeführt werden“, schreibt die Cumhuriyet. „An bestimmten Wochentagen fahren Konsuln oder andere Beamte in den Norden, um die Anträge zu prüfen, und kehren dann in den Süden zurück, wo die Verfahren abgewickelt werden. In beiden Teilen Zyperns gibt es viele britische Staatsbürger. Aus diesem Grund unterhält das britische Hochkommissariat sowohl im Süden als auch im Norden Büros.“ Dem Blatt zufolge sind inzwischen 50.000 Personen mit russischer Staatsbürgschaft in den türkisch kontrollierten Teil der Insel gekommen.

Keine Anerkennung der Türkischen Republik Nordzypern

Der türkisch-zyprische Außenminister Tahsin Ertugruloglu stellte ebenfalls klar, dass Russland mit dem Vorhaben kein Konsulat eröffne. „Das Thema gibt es schon seit einem Jahr. Russland möchte ein Büro eröffnen und konsularische Dienstleistungen für russische Bürger, die in Türkischen Republik Nordzypern leben, anbieten. Es ist von einem Büro die Rede. Dies sollte nicht so interpretiert werden, dass Russland die Türkischen Republik Nordzypern anerkennt“, zitiert die Kibris Gazetesi den Außenminister.

Zypern ist seit 1974 geteilt

Zypern ist seit 1974 geteilt. Die Türkei ist der einzige Staat, der die 1983 ausgerufene Türkische Republik Nordzypern anerkennt. Seit 2004 ist die Insel Mitglied der EU bei. Die UNO bemüht sich seit langem um eine Vermittlung, bisher allerdings ohne Erfolg. Die letzten Friedensgespräche unter UN-Schirmherrschaft waren 2017 gescheitert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt sich immer wieder für die internationale Anerkennung des kleinen Staates ein. (erpe/AFP)