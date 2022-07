Russland übernimmt größtes U-Boot der Welt: Experte sieht dessen Torpedos als „völlig neue Waffenkategorie“

Von: Lukas Einkammerer

Mehr als 30 U-Boote befinden sich international im Einsatz. Das größte der Welt, „Belgorod“, wurde nun von der russischen Marine übernommen. (Symbolbild) © dpa/Christian Charisius

Die russische Marine hat das größte U-Boot der Welt übernommen. Die „Belgorod“ ist mit nuklearen Torpedos ausgestattet und könnte laut Experten einen kalten Krieg unter Wasser einleiten.

Severodvinsk - In der Welt der Seefahrt ist das U-Boot eine Liga für sich. Still und bisweilen unbemerkt gleitet es durch die Tiefen des Meeres und dient dabei sowohl als einzigartige Möglichkeit zur Beobachtung von Unterwasser-Lebensräumen wie auch als bedrohliche Kriegsmaschine. Zwar gab es weltweit bis dato nur eine einzige U-Boot-Schlacht, dafür aber unzählige tückische Torpedo-Attacken auf Schiffe an der Wasseroberfläche. Vor allem in den beiden Weltkriegen kamen die zylinderförmigen Tiefsee-Ungetüme zum Einsatz und hinterließen ein berüchtigtes Vermächtnis.

Heutzutage enthalten die Seeflotten der Weltmächte, seien es die Vereinigten Staaten oder Russland, dutzende U-Boote, von denen die meisten mit Atomraketen ausgestattet sind. Nun hat der Kreml mit dem größten U-Boot der Welt seiner Marine einen besonders bedrohlichen Neuankömmling hinzugefügt - eine Entwicklung, die Experten offenbar Grund zur Sorge gibt.

Russland übernimmt größtes U-Boot der Welt: „Belgorod“ mit „Mega-Torpedos“ bewaffnet

Laut CNN International hatte Russland die Konstruktion der „Belgorod“ bereits 2019 in Auftrag gegeben. Nach einigen Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie, soll das über 184 Meter lange Gefährt nun dem russischen Militär im Hafen von Severodvinsk übergeben worden sein.

Die „Belgorod“ fällt jedoch nicht nur wegen ihrer Länge auf. Denn sie soll fähig sein, die gefährlichen Poseidon-Torpedos zu führen, über die schon seit geraumer Zeit spekuliert wird. Diese nuklearen Waffen, die dreißigmal größer als gewöhnliche Torpedos sein sollen, stellen laut dem U-Boot-Experten H. I. Sutton eine ernsthafte Bedrohung dar. „Poseidon ist eine völlig neue Waffenkategorie“, warnt Sutton bei Naval News. Der neuartige Torpedo habe eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern und sei mächtig genug sein, um ganze Küstengebiete dem Erdboden gleich zu machen, berichtet CNN unter Berufung auf US-amerikanische und russische Experten.

Russland übernimmt größtes U-Boot der Welt: „Belgorod“ könnte kalten Krieg unter Wasser auslösen

Sutton warnt auf seinem Blog Covert Shores, die Welt könne mit dem Einsatz der „Belgorod“ und dem Nachfolgermodell - der „Khabarovsk“-Klasse - an der Schwelle zu einem kalten Krieg unter Wasser stehen. Denn die technologisch fortgeschrittenen U-Boote sollen auch zu Spionagezwecken eingesetzt werden können und zu einem Katz-und-Maus Spiel zwischen Russland und den USA und England führen können.

Trotz der in Anbetracht des Ukraine-Kriegs besorgniserregend wirkenden Expertenäußerungen, gibt es aber einen kleinen Lichtblick. Denn die Poseidon-Torpedos befinden sich derzeit noch in der Entwicklungsphase und sollen laut Hans Kristensen, dem Leiter des Nuclear Information Projects des Verbands amerikanischer Wissenschaftler, möglicherweise erst gegen Ende des Jahrzehnts einsatzbereit sein. (le)