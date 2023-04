Paris stuft „Holodomor“ als Völkermord ein: Moskau beschwert sich über „Russenfeindlichkeit“

Von: Christoph Gschoßmann

Frankreich schließt sich Deutschland und der EU in der Bewertung an: Die von der Sowjetunion ausgelöste Hungersnot in der Ukraine in den 1930ern war Völkermord, sagt Paris. Moskau ist entrüstet.

Paris/Moskau – Es ist eine Entscheidung, die in Moskau abermals hohe Wellen schlägt: Russland hat empört auf die Einstufung der Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren mit Millionen Toten als Völkermord durch die französische Nationalversammlung reagiert. Die Pariser Entscheidung sei ein erneutes Zeichen „widerlichen antirussischen Eifers“, erklärte am Samstag (1. April) in Moskau die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa.

Holodomor als Völkermord: Bundestag und Europaparlament waren vorangegangen

Paris ist kein Vorreiter in der Sache. Vor der französischen Nationalversammlung hatten auch schon der Bundestag und das Europaparlament den „Holodomor“ (deutsch: Mord durch Hunger) als Völkermord eingestuft. Einmal mehr zeige die Resolution der französischen Nationalversammlung die „Russenfeindlichkeit unserer europäischen Gegner“, erklärte Sacharowa. Sie sei „um so widerlicher, da Frankreich selbst das Kapitel seiner Verbrechen aus der Kolonialzeit noch nicht geschlossen hat“.

Ukraine, Anfang der 30er: „Sowjetische Beamte konfiszieren Weizen auf einem Bauernhof“, schreiben die Agenturen zu diesem Bild. © Imago

168 zu zwei Stimmen in Paris - Selensky spricht von „historischer Entscheidung“

Die Entscheidung in Frankreich war jedenfalls eindeutig. Die französischen Abgeordneten hatten den „Holodomor“ am Dienstag (28. März) mit 168 zu zwei Stimmen als Völkermord eingestuft. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte anschließend von einer „historischen Entscheidung“ gesprochen.

Ende November hatte bereits der Bundestag den „Holodomor“ mit breiter Mehrheit als Völkermord eingestuft. Moskau warf damals auch Berlin daraufhin eine „Dämonisierung“ Russlands vor. Mitte Dezember folgte die Einstufung als Völkermord durch das Europaparlament. Der Hungersnot waren 1932 und 1933 angesichts der vom sowjetischen Machthaber Josef Stalin angeordneten Kollektivierung mehrere Millionen Ukrainer zum Opfer gefallen. (cgsc mit dpa)

