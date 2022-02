Putins Invasion und die Folgen für unsere Energiemärkte - „Wirklich schmerzhaft für Europa“

Von: Foreign Policy

Laut Experten wäre es für jedes Land in Europa „fast unmöglich“, russisches Gas vollständig zu substituieren und so der Preisspirale zu entgehen.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 23. Februar 2022 das Magazin Foreign Policy.

Washington D.C. - Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die globalen Rohstoffmärkte erschüttert – und gezeigt, wie die anhaltende Krise Europas Energieprobleme verlängern könnte, während der Westen neue Sanktionen gegen Moskau einführt.

Die jüngste Entscheidung des Kremls, Truppen nach Donezk und Luhansk zu entsenden, zwei abtrünnige Regionen in der Ostukraine, hat die Märkte erschüttert und die Rohstoffpreise in die Höhe getrieben. Erst in dieser Woche kletterten die Rohölpreise auf den höchsten Stand seit 2014 und näherten sich fast 100 Dollar pro Barrel, während die Kohle- und Energiepreise ebenfalls in die Höhe schnellten.

„Die Drohung mit Militäraktionen hat wirklich viele Schockwellen auf den Energiemärkten ausgelöst“, sagte Eugene Chausovsky, ein Nonresident Fellow am „Newlines Institute“. Die Ankündigung der Biden-Regierung am Mittwoch, Sanktionen gegen Nord Stream 2 zu verhängen, ein umstrittenes russisches Gaspipeline-Projekt in Europa, das jedes Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas direkt zwischen Deutschland und Russland transportiert hätte, hat die Energiemärkte auf dem Kontinent weiter belastet. Weitere wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen sind wahrscheinlich, wenn die Krise sich verschärft.

Ukraine-Konflikt: Westliche Sanktionen sollen russischen Export einbrechen lassen - und dann?

Russland ist der zweitgrößte Gasproduzent und der drittgrößte Ölproduzent der Welt. Es ist auch einer der weltweit größten Exporteure von Kohle und Weizen und ein führender Produzent anderer wichtiger Ressourcen wie Palladium und Ammoniumnitrat.

Neue westliche Sanktionen, die darauf abzielen, die russische Wirtschaft einbrechen zu lassen, könnten diese Exporte in die meisten Länder im Ausland erheblich einschränken – oder Moskau davon überzeugen, die Exporte selbst einzustellen, je nach Schwere der Sanktionen und der Reaktion des Kremls.

Einige Experten glauben, dass die Rohstoffmärkte die Schwere der Krise nicht berücksichtigt haben. Mit anderen Worten, die Preise sind nicht so hoch, wie sie angesichts des Kriegs sein sollten.

„Ich glaube nicht, dass der Markt derzeit in irgendeiner Weise ein vollständiges Invasionsszenario einpreist, das zu wochenlangen wirklich schwerwiegenden Finanzsanktionen führt, die wiederum dazu führen könnten, dass Russland Lieferungen zurückhält“, sagte Helima Croft , Global Head of Commodity Strategy bei „RBC Capital Markets“, einer Investmentbank.

Ukraine-Konflikt: Rohstoffe als eine hybride Kriegsführung?

Moskau „könnte versuchen, die Taktik im Westen zu ändern, indem Rohstoffe als eine Form der hybriden Kriegsführung eingesetzt werden. Indem es die Exporte im Wesentlichen einschränkt und sicherstellt, dass die Ukraine nicht exportieren kann, und dann kommt eine große Inflationsspirale“, fügte sie hinzu.

Europa ist stark abhängig von Erdgas aus seinem östlichen Nachbarn, wobei Russland fast 40 Prozent seiner Versorgung ausmacht. US- und osteuropäische Staats- und Regierungschefs haben wiederholt davor gewarnt, dass der Kreml keine Angst haben wird, seine Gasvorräte als geopolitischen Knüppel einzusetzen, wenn er beschließt, seine eigenen Gegenoffensiven in der Spirale des Wirtschaftskriegs zu starten. In der Vergangenheit hat Russland seine Lieferungen an die Ukraine wegen Preisstreitigkeiten als Waffe eingesetzt, indem es sie von Exporten abgeschnitten hat.

„Die Europäer sind besorgt, dass Militäraktionen in der Ukraine die Versorgungsströme beeinträchtigen könnten“, sagte Chausovsky. „Wir sind in einer Phase, in der das jeden Moment passieren könnte.“

Ukraine-Krise: Europa stark abhängig von russischem Erdgas

US-Präsident Joe Biden hatte sich zuvor trotz des immensen Drucks des Kongresses mit der Ausweitung der Nord-Stream-2-Sanktionen zurückgehalten, aber am Mittwoch kündigte er neue Sanktionen gegen das Unternehmen an, das das Projekt verwaltet. Dabei handelt es sich um die Nord Stream AG und ihre leitenden Angestellten, darunter CEO Matthias Warnig. Obwohl das Unternehmen in der Schweiz registriert ist, ist es eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des staatlichen russischen Gasriesen Gazprom. Warnig ist ein ehemaliger Agent der DDR-Geheimpolizei, der enge Verbindungen zum Kreml unterhält.

„Wir werden nicht zögern, weitere Schritte zu unternehmen, wenn Russland weiter eskaliert“, sagte Biden, nachdem er die neuen Sanktionen bestätigt hatte. „Durch sein Handeln hat Präsident Putin der Welt einen überwältigenden Anreiz gegeben, weg vom russischen Gas und hin zu anderen Energieformen.“

Ukraine-Krise und die Folgen: Biden droht Putin: „Werden nicht zögern...“

Bidens Entscheidung kommt einen Tag, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hat, dass er die Zertifizierung der Pipeline einfrieren werde. Das Stoppen der Zertifizierung der Pipeline sei „aus finanzieller Sicht ein Schlag für Russland“, sagte Chausovsky. „Dafür hatten sie viel Geld investiert.“

Bidens Sanktionsankündigung fügte Salz in die Wunde hinzu, da das Unternehmen und die leitenden Angestellten nun von US-Handels- und Finanzinstituten ausgeschlossen sind.

Da die Pipeline noch auf die Zertifizierung wartete und nicht in Betrieb war, sagten Experten, dass die Entscheidung keine Auswirkungen auf Europas bestehende Gasversorgung haben würde – aber wahrscheinlich nervöse Händler und Investoren in einem bereits volatilen Markt erschrecken würde.

Stopp von Nord Stream 2: Noch keine Auswirkungen auf Europa

Aber Russland schlug sofort zurück, nachdem Berlin angekündigt hatte, dass es die Pipeline nicht zertifizieren würde, indem es weitere Marktschocks vorhersagte. „Bundeskanzler Olaf Scholz hat angeordnet, das Zertifizierungsverfahren für die Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der die Europäer sehr bald 2000 Euro für 1000 Kubikmeter Erdgas bezahlen werden!“, twitterte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates am Dienstag.

Auf der Ölseite sind europäische Energieunternehmen stark in den russischen Markt verstrickt, wobei Unternehmen wie BP, Royal Dutch Shell und TotalEnergies an Ölexplorations- und -förderprojekten im Wert von mehreren Milliarden Dollar beteiligt sind. „Sanktionen zweiter und dritter Ordnung könnten es internationalen Ölkonzernen wirklich erschweren, in Russland zu operieren“, sagte Croft.

Ukraine-Krise: Bekommen wir uns Gas bald aus Katar?

Darüber hinaus sind einige der großen russischen Banken, die auf der Zielliste westlicher Sanktionen stehen – wie die Sberbank, die VTB Bank und die Gazprombank – stark im Energiesektor investiert.

In den letzten Monaten untersuchten Beamte der Biden-Regierung Pläne zur Linderung von Lieferengpässen nach Europa, einschließlich Optionen, US-Flüssigerdgas (LNG) nach Europa zu liefern und Katar, einen führenden Gasexporteur, dazu zu drängen, mehr Lieferungen nach Europa umzuleiten. Experten sagten jedoch, dass diese Bemühungen die Differenz der russischen Importe nicht ausgleichen könnten, wenn Moskau beschließt, den Hahn nach Europa zuzudrehen. Schon damals sind die meisten Gasexporte aus Katar vergeben.

Am Dienstag sagte die katarische Regierung, es sei für irgendein Land „fast unmöglich“, russisches Gas vollständig nach Europa zu substituieren, da das meiste LNG bereits in bestehenden Verträgen gebunden sei. Laut Saad al-Kaabi, dem katarischen Energieminister, könnten nur 10 bis 15 Prozent der katarischen Versorgung nach Europa umgeleitet werden.

Solange diese Abhängigkeit von russischem Gas andauert und der Konflikt eskaliert, warnen Experten, wird Europa die Hauptlast der Versorgungsknappheit tragen, auch wenn Rohstoffe weltweit davon betroffen sind.

„Die Europäer haben mehr zu verlieren als wir, sei es durch Sanktionen gegen den Energiesektor oder durch Russlands Vergeltungsmaßnahmen gegen Sanktionen“, sagte Samantha Gross, Direktorin der Energiesicherheits- und Klimaschutzinitiative der Brookings Institution: „Kurzfristig ist es wirklich schmerzhaft für Europa.“ von Christina Lu, Robbie Gramer und Sara Hagos

Christina Lu ist Redaktionsmitarbeiterin bei Foreign Policy. Twitter: @christinafei

Robbie Gramer ist Reporter für Diplomatie und nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter: @RobbieGramer

Sara Hagos ist Praktikantin bei Foreign Policy. Twitter: @_sarahagos

Dieser Artikel war zuerst am 23. Februar 2022 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

