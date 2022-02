Ukraine-Konflikt: Armee meldet nächsten hochbrisanten Zwischenfall - fünf „Saboteure“ in Russland „eliminiert“

Von: Andreas Schmid

Russische Soldaten während eines Übungsmanövers. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. © Pavel Lvov/imago

Im Ukraine-Konflikt verschärft sich die Situation in der Ostukraine. Laut Russischer Armee sind fünf ukrainische „Saboteure“ auf russischem Boden getötet worden.

Im Ukraine-Konflikt* scheint keine Entspannung in Sicht.

Laut der Russischen Armee sind fünf „Saboteure“ aus der Ukraine getötet worden (siehe Erstmeldung).

Separatisten in der Ukraine wollen von Wladimir Putin* die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit (siehe Update vom 21. Februar, 14.56 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Konflikt wird fortlaufendend aktualisiert. Alles Infos zur Krise finden Sie hier.

Update vom 21. Februar, 14.56 Uhr: Die Russland-nahen Separatisten in der Ostukraine haben Wladimir Putin offenbar zur Anerkennung ihrer Unabhängigkeit aufgerufen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Separatistenführer in den selbsternannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk forderten demnach am Montag in einer im russischen Fernsehen übertragenen Videobotschaft die Zusammenarbeit mit Moskau „im Bereich der Verteidigung“.

In der Ostukraine, wo die ukrainische Armee seit 2014 gegen pro-russische Milizen kämpft, hatte die Gewalt in den vergangenen Tagen zugenommen. Am Montag wurden „fünf Saboteure“ aus der Ukraine auf russischem Boden getötet (siehe Erstmeldung).

Ukraine-Konflikt: Armee meldet nächsten hochbrisanten Zwischenfall - fünf „Saboteure“ in Russland „eliminiert“

Erstmeldung vom 21. Februar: Moskau/Kiew/Donezk - Der Konflikt zwischen Ukraine und Russland spitzt sich aktuell vor allem in der Ostukraine zu. Nach Angaben der russischen Armee sind fünf ukrainische „Saboteure“ auf russischem Boden getötet worden. Russische Nachrichtenagenturen meldeten am Montag unter Berufung auf die Armee, die „fünf Personen“ hätten die russische Grenze verletzt und seien „eliminiert“ worden.

Ukraine-Konflikt: Pro-russische Separatisten rufen zu den Waffen

Wenige Stunden vor dieser Nachricht riefen die von Russland unterstützen Separatisten im Konfliktgebiet Donbass dazu auf, zur Waffe zu greifen. In der selbst ernannten Volksrepublik Donezk rief Separatistenführer Denis Puschilin alle Männer zu den Waffen, um gegen ukrainische Regierungstruppen zu kämpfen. Die Ukraine hatte immer wieder betont, keine Offensive gegen die prorussischen Separatisten zu planen. Puschilin wiederum sprach von massivem Beschuss von ukrainischer Seite. Überprüfbar waren diese Angaben nicht. In Donezk seien zwei Schulen, ein Krankenhaus und ein Umspannwerk getroffen worden, teilten die Behörden dort mit.

Aus den von moskautreuen Separatisten kontrollierten Regionen wurden weiter vor allem Frauen und Kinder in Bussen und Zügen nach Russland gebracht. Zehntausende kamen in verschiedenen Teilen Russlands in Notunterkünfte. Die Männer mussten bleiben. „Ich rufe die männliche Bevölkerung auf, alle, die eine Waffe halten können, sich in den Kreiswehrkommandos einzufinden und aufzustehen für den Schutz ihrer Familien, Kinder, Frauen, Mütter und für unser Vaterland“, sagte Puschilin. Zuvor hatte es Gefechte in der Ostukraine gegeben.

Denis Puschilin, Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk. © Nikolai Trishin/www.imago-images.de

Ukraine-Konflikt: Russland wittert Granaten-Beschuss - Ukraine: „Falschmeldung“

Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatten zuletzt Tausende Verstöße gegen den vereinbarten Waffenstillstand gemeldet. Die Ukraine betont, dass das Feuer allenfalls erwidert, aber nicht angegriffen werde. Überprüfbar ist das nicht. Offiziell weicht die Ukraine seit Herbst von einer Zusatzvereinbarung zur geltenden Waffenruhe ab. „Wir haben kein Verbot, das Feuer zu eröffnen. Jeder Kommandeur trifft vor Ort selbst die Entscheidung“, hatte der Befehlshaber der Regierungstruppen, Olexander Pawljuk, im Oktober gesagt.

Der für den russischen Grenzschutz zuständige Inlandsgeheimdienst FSB teilte unterdessen mit, einer seiner Posten im Gebiet Rostow sei beschossen und zerstört worden. Dazu wurden Bilder gezeigt. Russische Behörden hatten auch zuvor von solchen Einschlägen von ukrainischer Seite berichtet. Das war nicht überprüfbar. Das Ermittlungskomitee in Moskau kündigte Untersuchungen an. Die ukrainische Armee erklärte kurz darauf, die Angaben seien nicht zutreffend; sie habe keine Granate auf den Posten abgefeuert. „Wir können sie nicht daran hindern, Falschnachrichten zu produzieren - aber wir betonen immer, dass wir nicht auf zivile Infrastruktur schießen oder auf Gebiet in der Region Rostow oder was auch immer“, sagte der ukrainische Militärsprecher Pawlo Kowaltschuk.

Westliche Vertreter warnen seit Tagen, dass Russland einen Vorwand für einen Angriff auf die Ukraine schaffen könnte. Die Situation vor Ort ist enorm angespannt, die Angaben beider Seiten sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen. In hektischen internationalen Bemühungen wird intensiv versucht, einen russischen Einmarsch in der Ukraine zu verhindern. Doch der Ukraine-Konflikt spitzt sich immer weiter zu. (as/AFP)