Von wegen Rückzug: Russland-Präsident Putin verblüfft am Sonntag mit nächster Ankündigung

Von: Andreas Schmid

Im Ukraine-Konflikt ist keine Entspannung in Sicht. Nun testet Russland Nuklearwaffen, während es in der Ostukraine offenbar erneut Gefechte gibt. News-Ticker.

Im sich zuspitzenden Ukraine-Konflikt* warnt Nato-Chef Stoltenberg: „Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant.“ (siehe Erstmeldung).

In der Ostukraine gab es in der Nacht auf Sonntag neue Angriffe (siehe Erstmeldung).

Seit Sonntag ist zudem klar: Russland und Belarus wollen Militärübungen fortsetzen (siehe Update vom 20. Februar, 11.28 Uhr).

Update vom 20. Februar, 14.05 Uhr: Die Krisendiplomatie im Ukraine-Konflikt findet weiterhin auch fernab von Moskau und Kiew statt. Nun hat sich abermals Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeschaltet. Nach einem längeren Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin hat er im Anschluss erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

Wie es am Sonntag aus dem Élyséepalast hieß, dauerte das Telefonat von Macron mit Putin rund eine Stunde und 45 Minuten. Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt. Zum Gespräch mit Kiew heißt es laut Deutscher Presse-Agentur: Selenskyj sicherte zu, nicht auf Provokationen moskautreuer Separatisten in der Ostukraine zu reagieren.

Update vom 20. Februar, 13.31 Uhr: Wird Russland die Ukraine angreifen? Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte im russischen Staatsfernsehen mit Blick auf Befürchtungen des Westens: „Welchen Sinn hat es, dass Russland jemanden angreift? Wir rufen dazu auf, sich an die Geschichte zu erinnern.“

Vielmehr könnte sich die Ukraine zu einer gewaltsamen Lösung im Konfliktgebiet im Osten des Landes provoziert fühlen. Peskow kritisierte einmal mehr die militärische Unterstützung des Westens für Kiew.

Ukraine-Konflikt: Putin-Wende? Russland und Belarus wollen Militärübungen fortsetzen

Update vom 20. Februar, 11.28 Uhr: Russische Truppen bleiben für weitere Militärübungen in Belarus. Inmitten der sich verschärfenden Ukraine-Krise hat Belarus eine Verlängerung der gemeinsamen Militärübungen mit Russland angekündigt. Wegen der „Zunahme militärischer Aktivitäten“ in der Nähe der belarussischen Grenze und aufgrund einer „Verschärfung der Situation im Donbass“ hätten Präsident Alexander Lukaschenko und sein russischer Kollege Wladimir Putin beschlossen, die Militärübungen fortzusetzen, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag im Messengerdienst Telegram mit. Russland hatte zuvor zugesichert, seine Soldaten nach dem planmäßigen Ende des Manövers an diesem Sonntag aus Belarus abzuziehen.

Ukraine-Konflikt: Johnson warnt vor „größtem Krieg in Europa seit 1945“

Update vom 20. Februar, 10.42 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat angesichts der drohenden Eskalation in der Ukraine vor einem Krieg in der Dimension des Zweiten Weltkriegs gewarnt. „Ich muss leider sagen, dass der Plan, den wir sehen, vom Ausmaß her etwas ist, das wirklich der größte Krieg in Europa seit 1945 sein könnte“, sagte Johnson der BBC am Rande der Sicherheitskonferenz in München.

„Alles deutet darauf hin, dass der Plan in gewisser Weise schon begonnen hat“, sagte Johnson, der in den vergangenen Tagen bereits sehr offensiv vor russischen „Operationen unter falscher Flagge“ gewarnt hatte. So werden bewusst inszenierte Aktionen bezeichnet, für die im Nachhinein andere - in diesem Fall ukrainische Kräfte - verantwortlich gemacht werden. Russland könne etwas inszenieren, um einen Vorwand für einen Einmarsch zu schaffen, so die Sorge.

„Die Leute müssen wirklich verstehen, wie viele Menschenleben betroffen sein könnten“, warnte Johnson in Bezug auf die drohende Eskalation und kündigte erneut scharfe Sanktionen für diesen Fall an. Großbritannien und die USA würden es russischen Unternehmen unmöglich machen, „in Pfund und Dollar zu handeln“, was diese schwer treffen werde.

Ukraine-Konflikt: Neue Gefechte! Nato-Chef warnt vor „vollständigem Angriff“ Russlands

Erstmeldung vom 20. Februar: Luhansk/Moskau - Der Ukraine-Konflikt* spitzt sich zu. Die Befürchtungen vor einem womöglich schon in Kürze bevorstehenden Großangriff Russlands auf die Ukraine werden derzeit insbesondere durch zwei Aspekte geschürt. Erstens: neue russische Truppenübungen. Zweitens: eine deutliche Zunahme der Waffenstillstandsverstöße in der Ostukraine - jenem Gebiet nahe der russsichen Grenze, in dem seit 2014 vom Westen ausgerüstete Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten kämpfen. Laut UN-Angaben staben im Gebiet bisher 14.000 Menschen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Samstagabend: „Das Risiko eines Angriffs ist sehr hoch.“ Und weiter: „Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant.“ US-Präsident Joe Biden berief für Sonntag eine Sondersitzung seines Nationalen Sicherheitsrats ein. Das Auswärtige Amt forderte Deutsche zu sofortigem Verlassen der Ukraine auf.

Ukraine-Konflikt: Russland testet Nuklearwaffen

In Russland begann unterdessen ein neues Großmanöver, bei dem unter anderem Hyperschall-Marschflugkörper und atomwaffenfähige ballistische Raketen abgefeuert wurden. Atommacht Russland testet also Nuklearwaffen. An den von Präsident Wladimir Putin* persönlich beaufsichtigten Übungen sind nach Kreml-Angaben neben der Luftwaffe auch „strategische“ Truppen sowie die Schwarzmeer- und Nordmeerflotte beteiligt.

Dieses am 19. Februar vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt den Start einer ballistischen Interkontinentalrakete. © Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa

Ukraine-Konflikt: Neue Angriffe in Luhansk und Donezk

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine ist es in der Nacht zum Sonntag zu neuen Angriffen gekommen. Die Aufständischen in den Gebieten Luhansk und Donezk teilten am Morgen mit, seit Mitternacht seien mehrfach Dörfer beschossen worden. Auch die ukrainische Armee listete am Morgen mehrere Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand. Die jeweiligen Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Das Militär hatte bereits am Samstag von zwei getöteten Soldaten gesprochen.

Nach Einschätzung internationaler Beobachter steigt die Zahl der Verletzungen des Waffenstillstands massiv. In der Region Luhansk seien 975 Verstöße festgestellt worden, darunter 860 Explosionen, hieß es in einer Mitteilung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Nacht zum Sonntag. Für die Region Donezk wurden 591 Verstöße gemeldet, darunter 535 Explosionen. Diese Zahlen bezogen sich auf die Lage am Freitag. Einen Tag nachdem ein ukrainischer Kindergarten mutmaßlich per Artilleriebeschuss getroffen wurde. Die Krise dauert an.