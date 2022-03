Ukraine-Krieg empört Historiker: Scheitert Putins Plan, droht „schrecklicher Zerstörungskrieg“

Die Schrecken des Ukraine-Kriegs sorgen weltweit für Entsetzen. Der Historiker Herfried Münkler wirft einen düsteren Ausblick in die Zukunft und blickt auf die neue Weltordnung.

München - Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende auf dem europäischen Kontinent. Mit dem Angriff Russlands eskalierte der Ukraine-Konflikt endgültig und wirft gleichzeitig einen dunklen Schatten auf die Zukunft Europas. In Deutschland löst der Angriffskrieg von Wladimir Putin eine radikale 180-Grad-Wende der Außenpolitik aus, der Bundesregierung entscheidet sich für die Lieferung von Waffen an die ukrainischen Verteidiger und will die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über das Ende des blutigen Konflikts kann derzeit nur spekuliert werden - es drohen düstere Aussichten.

Krieg in der Ukraine: Historiker befürchtet „schrecklichen Zerstörungskrieg“

Die Beweggründe des russischen Angriffskriegs auf das Nachbarland könnten klarer kaum sein: Seit Jahren stört Putin die demokratische und vor allem westliche Ausrichtung der Ukraine. 2014 führten Proteste auf dem Kiewer Maidan-Platz zum friedlichen Umsturz einer pro-russischen Regierung, es folgte die Annexion der Krim und die Besetzung der pro-russischen Gebiete im Donbass. Mit dem jetzigen Krieg soll der restliche Teil der Ukraine folgen.

Der Historiker Herfried Münkler blickt in einem Interview mit der Welt erschrocken auf die Geschehnisse der vergangenen Tage und Wochen zurück. Europa könne Putin für eine Entschärfung des Konflikts nichts mehr anbieten, stattdessen rechnet er mit dem Schlimmsten. „Wenn sein Plan scheitert, die Ukraine schnell zu unterwerfen, wird er einen schrecklichen Zerstörungskrieg führen und am Ende ein Triumphator auf einem Trümmerhaufen sein.“

Ukraine-Krieg: Putins Handeln von imperialem Denken begünstigt

Auch mit seiner Argumentation und der Rechtfertigung des Einmarsches widerspreche sich der russische Präsident, befindet der Historiker, die geschichtspolitische Erzählung vom ukrainischen Brudervolk passe nicht zu dem Vorgehen: „Ein Brudervolk kartätscht man nicht nieder. So geht man nicht mit Brüdern um.“ Besonders der Nationalstolz und das imperiale Selbstbewusstsein Russlands habe einen großen Beitrag zur heutigen Eskalation geleistet, so Münkler weiter. „Ausschlaggebend sind für mich weniger die dramatischen Defizite im Inneren, sondern der imperiale Phantomschmerz der politischen Elite in Russland.“ Diese imperialistische Tendenz sei bereits nach dem Wechsel von Boris Jelzin auf Putin im Jahr 1999 zu beobachten gewesen.

So oder so habe sich die Weltordnung durch den Krieg schon jetzt nachhaltig verändert. „Die bisherige Weltordnung war regelbasiert und werteorientiert. Sie war darauf angelegt, dass sie einen Hüter hatte: die USA“, schildert Münkler. Auch dass die Vereinigten Staaten diese Rolle in den vergangenen Jahren ablegten und gleichzeitig China eine immer wichtigere Rolle einnahm, spielte diesem Prozess in die Karten. „Wir sind also Zeuge einer entstehenden Weltordnung, in der die Großakteure über eigene Einflusssphären verfügen. Die Idee der Universalisierung der Werte ist vorbei.“

Isolation Russlands im Ukraine-Krieg: China als neuer bester Freund?

Ein Umdenken Putin scheint für den Historiker nicht in Frage zu kommen, auch ein Machtwechsel im Kreml selbst wirkt aktuell wie eine Fiktion. „Ein Sturz Putins kann nur aus Russland selbst kommen, womöglich aus den Reihen der Oligarchen, die durch die westlichen Sanktionen ja zum Teil enteignet worden sind. Oder aus dem Sicherheitsapparat und dem Militär.“ Gerade die Generäle müssten die Lügen der Propaganda eigentlich durchschauen können, schließlich wären sie mit den Details des Angriffs vertraut.

Zumindest aber die Sanktionen würden eine Wirkung zeigen und gleichzeitig eine interessante Entwicklung begünstigen: „Der Ausschluss Russlands aus den Wirtschafts- und Finanzkreisläufen der globalisierten Welt wird dazu führen, dass Putin in die Arme der Chinesen getrieben wird“, ist sich Münkler sicher. „Xi Jinping (Staatspräsident Chinas; Anm. d. Red.) hat seine Arme schon geöffnet, aber nicht, um Putin freundlich zu umarmen, sondern um ihn unter Kontrolle zu bringen. Russland wird auf Gedeih und Verderb von den Chinesen abhängen, denn es hat dazu keine Alternative mehr.“ (to)