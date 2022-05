Russland probt für den 9. Mai - mit Putins „Weltuntergangsflugzeug“ und Jets in Z-Formation

Teilen

Panzer der russischen Armee rollen während einer Generalprobe für die Militärparade zum „Tag des Sieges“. Die Parade findet am 9. Mai statt. © Alexander Zemlianichenko/dpa

In Moskau fand die Generalprobe vor der Militärparade am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“ auf dem Roten Platz statt. Putins Rede wird mit Spannung erwartet.

Moskau - Der 9. Mai rückt näher: Ein Datum, auf das seit Wochen im Ukraine-Krieg geachtet wird. Denn dann findet die traditionelle Militärparade in Moskau statt, anlässlich des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Die Generalprobe mitten während des eskalierten Ukraine-Konflikts fand am Samstag (7. Mai) statt.

Tausende Soldaten werden am Montag, dem 77. Jahrestag, über den Roten Platz in Moskau marschieren, gefolgt von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen sowie Raketenwerfern und begleitet von einer Flugshow. Die Parade soll militärische Stärke demonstrieren, während Russland in der Ukraine eine Militäroffensive führt, die das Bild der russischen Armee in Frage gestellt hat.

Experten hatten den russischen Streitkräften zunächst einen schnellen Sieg in der Ukraine vorhergesagt. Stattdessen dauert der Militäreinsatz bereits über zwei Monate und macht vor allem logistische Probleme deutlich. Angesichts des Widerstands der ukrainischen Truppen und ihrer militärischen Unterstützung aus dem Westen scheiterte die russische Armee vor den Toren Kiews. Der Generalstab musste seine Ziele überarbeiten und konzentriert seine Offensive nun auf den Osten und Süden des Landes.

Russlands Militärparade in Moskau am 9. Mai: Rede von Putin zum Ukraine-Krieg erwartet

Präsident Wladimir Putin wird eine mit Spannung erwartete Rede halten, in der er neue Warnungen an den Westen richten dürfte. Viele Russen halten es für möglich, dass er mit Blick auf die Ukraine eine Generalmobilmachung verkündet, auch wenn der Kreml entsprechende Pläne dementierte. Es wird erwartet, dass Putin auch den Untergang der „Moskwa“, des Flaggschiffs der russischen Schwarzmeerflotte, vergessen machen will.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums werden 77 Flugzeuge an einer Flugshow über dem Roten Platz teilnehmen - darunter das „Weltuntergangsflugzeug“, eine Spezialkonstruktion der Iljuschin II-80, von dem aus Russlands Präsident sein Land im Falle eines Atomkrieges aus der Luft regieren kann.

Video: Aktuelle Nachrichten zum Ukraine-Krieg zusammengefasst

Russland feiert am 9. Mai „Tag des Sieges“: Kampfjets sollen Z-Symbol zum Ukraine-Krieg bilden

Präsentiert werden auf der Parade mehrere atomwaffenfähige Raketensysteme wie die ballistische Interkontinentalrakete RS-24 und das Iskander-Raketensystem mit kürzerer Reichweite. Acht Mig-29-Kampfjets sollen im Flug über dem Roten Platz den Buchstaben Z bilden - das Zeichen der russischen Militäraktion in der Ukraine. In Berlin wird derweil generell über Symbole an den Gedenktagen gestritten.

Die Militärparade am 9. Mai wurde erst nach dem Ende der Sowjetunion 1991 zur Tradition. Putin machte daraus ein auch im Fernsehen übertragenes Ereignis, mit dem sowohl Russlands Gegner eingeschüchtert als auch der Patriotismus der Bevölkerung wachgehalten werden soll. Neben der Parade in Moskau gibt es auch in Dutzenden anderen Städten Gedenkveranstaltungen. (AFP/cibo)