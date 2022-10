Russisches Militärflugzeug stürzt nahe Ukraine ab – riesiger Feuerball

Von: Andreas Schmid

Ein russisches Militärflugzeug ist offenbar über der russischen Stadt Jeisk abgestürzt. © Screenshot Twitter

Ein Wohnhaus im Süden Russlands steht in Brand. Ein russischer Militärflieger war zuvor in den Block gestürzt. Der Kreml bestätigte den Absturz.

Jeisk - In Südrussland nahe der Ukraine ist ein russisches Militärflugzeug abgestürzt. Das meldeten am Donnerstagabend mehrere Nachrichtenagenturen sowie das russische Verteidigungsministerium.

In sozialen Medien kursierten rasch Videoaufnahmen, die den mutmaßlichen Absturz in der Stadt Jeisk zeigen sollen. Zu sehen ist eine große Explosion inklusive Feuerball sowie ein Feuer in einem Wohnblock. Zudem gibt es Gerüchte, wonach das Flugzeug Munition geladen gehabt hätte.

Russland bestätigte den Absturz. Laut der Nachrichtenagentur Tass breitet sich das Feuer auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern aus. Russische Agenturen beriefen sich auf das Verteidigungsministerium. Demnach sei die Maschine vom Typ Suchoi-34 in den Hof eines Wohnkomplexes gestürzt und der Treibstoff des Flugzeugs in Brand geraten. Die zwei Mann aus dem Cockpit des Kampfbombers hätten sich mit Fallschirmen gerettet. Es habe sich um einen Übungsflug gehandelt. Berichte über Tote und Verletzte würden derzeit noch geprüft werden. (as)