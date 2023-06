Russen müssen sich wegen Ukraine-Krieg auf zusätzliche Arbeit „im Sowjet-Stil“ einstellen

Von: Gregor-José Moser

Krieg zu führen ist teuer. Das macht sich aktuell offenbar in Russland bemerkbar. Die Wirtschaft will entsprechend gegensteuern.

Moskau - Während in Deutschland vermehrt über eine Vier-Tage-Woche diskutiert wird, geht die Arbeitswelt in Russland kriegsbedingt in die gegensätzliche Richtung. Nach Informationen von britischen Geheimdiensten werden Bürgerinnen und Bürger in Russland dazu aufgerufen, wegen des Ukrainekriegs Opfer zu bringen. Das bezieht sich vor allem auf die Arbeit, wie das britische Verteidigungsministerium mitgeteilt hat.

So haben staatlich unterstützte russische Medien und Unternehmensgruppen das Wirtschaftsministerium des Landes um eine Genehmigung ersucht. Sie wollen eine Sechs-Tage-Woche „im Sowjet-Stil“ einführen, so das britische Verteidigungsministerium in seinem Geheimdienst-Update. Hintergrund seien die wirtschaftlichen Herausforderungen, die der Krieg gegen die Ukraine mit sich bringe. Eine zusätzliche Bezahlung soll es dafür aber offenbar nicht geben.

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht zu Mitarbeitern eines Hubschrauberwerks in Ulan-Ude. © Vladimir Gerdo/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Russland sieht Wirtschaftsleistung als kriegsentscheidend an

Am 21. Mai habe die führende russische Propagandistin Margarita Simonjan dafür plädiert, dass Bürger nach ihren regulären Jobs jeden Tag zwei Stunden extra in Munitionsfabriken arbeiten sollten, so die Geheimdienstexperten. In der russischen Öffentlichkeit entwickele sich ein Ton, der ein sowjetisches Gefühl des gesellschaftlichen Zwangs widerspiegele, heißt es. Ende der 1920er Jahre war in der damaligen Sowjetunion eine Sechs-Tage-Woche eingeführt worden. Im Juni 1940 folgte dann die Rückkehr zur Fünf-Tage-Woche.

Die russische Führung sehe sehr wahrscheinlich die wirtschaftliche Leistung als einen entscheidenden Faktor für den Sieg im Krieg gegen die Ukraine an, so das Verteidigungsministerium in London. Das veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs regelmäßig Informationen zum Kriegsverlauf - unter Berufung auf Geheimdienstinformationen. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor

Arbeitslosigkeit und Sanktionen schaden russischer Wirtschaft

Diese Gruppe der russischen Wirtschaftsvertreter sieht demnach eine höhere Wochenarbeitszeit als Schlüssel dafür, die Abhängigkeit von anderen Ländern zu verringern und Russland technologisch und industriell besser aufzustellen. Zudem haben seit Beginn des Angriffskriegs mehr als eine Million russische Bürger den Arbeitsmarkt verlassen, weil sie an die Front versetzt wurden oder das Land verlassen haben. Die Hoffnung: Durch Mehrarbeit könnten diese Abgänge kompensiert werden. Ein Kreml-Kenner zieht einen Zusammenhang zu einer ausbleibenden Mobilisierungswelle.

Auch die westlichen Sanktionen spielen eine Rolle. Derzeit verhandeln die Länder der Europäischen Union über ein elftes Sanktionspaket gegen Russland. Moskau hat deshalb die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Staaten ausgebaut, vor allem mit dem Iran. Nach Angaben von Teheran stiegen die iranischen Exporte nach Russland zuletzt um 30 Prozent. Auch im Energie- und Finanzsektor kooperieren die beiden Länder miteinander.