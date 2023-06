Russische Reservearmee: So will Schoigu Putins Streitkräfte stärken

Von: Fabian Müller

Teilen

Putin und Schoigu bei einer Besprechung im Kreml (Archivbild). © Kremlin Pool / Imago Images

Laut dem russischen Verteidigungsminister wird bald eine Reservearmee von mehr als 100.000 Mann zusammengestellt sein. Wann diese einsatzbereit ist, ist unklar.

Moskau - Bis Ende Juni will Russland eine Reservearmee zusammengestellt haben. Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu wurden 114.000 Menschen mittels Direktvertrags rekrutiert, außerdem gebe es mehr als 50.000 Freiwillige. Das berichtet die russische Staatsagentur RIA Novosti am Freitag.

Schoigu sagte demnach: „Wir bilden eine Reserve als Teil des Armeekorps, der Armee sowie fünf Regimenter der 20. Panzerarmee. Dabei verläuft alles nach Plan.“ Das Armeekorps soll außerdem mehr als 3700 Ausrüstungsgegenstände erhalten, sagte Schoigu bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Mitgliedern des Sicherheitsrats.

Russische Reservearmee: Mehr als 100.000 Mann starke Truppe bis Ende Juni?

Laut Shoigu, der häufiger einen Umbau der russischen Armee verkündete, sind die fünf Regimenter sowohl personell als auch von der Ausrüstungszusammenstellung her zu 60 Prozent fertig. Pro Tag würden im Durchschnitt, 1336 Personen in den Dienst eintreten – das entspricht etwa der Größe eines Regiments. Laut dem Institute for the Study of War, kurz ISW, ist diese Aussage aber irreführend, ein russisches Regiment umfasst in der Regel mehr als 2000 Mann.

Laut einem Bericht des Thinktanks ISW ist es außerdem „unwahrscheinlich, dass das russische Verteidigungsministerium“ die Reservearmee „bis zum 1. Juli vollständig“ zusammenstellen werde. Das Vorhaben der russischen Regierung ist im direkten Zusammenhang mit der angekündigten ukrainischen Gegenoffensive zu sehen. Seit einigen Wochen greifen ukrainische Soldaten vermehrt von russischen Kämpfern gehaltene Stellungen an, teilweise konnten erste Geländegewinne erzielt werden.

Video: Russischer Verteidigungsminister Schoigu fordert mehr Panzer für eigene Truppen in der Ukraine

Die ukrainische Seite betonte dabei aber immer wieder, dass die aktuellen Angriffe nur ein erster Schritt seien, gezielte, größere Operationen würden in den kommenden Wochen folgen. Was davon Kriegstaktik ist und was der Wahrheit entspricht, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer abzusehen. Deutlich wurde bislang, dass die ukrainische Armee bereits einige Schwachstellen in der russischen Verteidigung ausmachen konnte, an anderen Stellen russische Kämpfer aber überraschend vehementen Widerstand leisteten. Wie eine mehr als 100.000 Mann starke Reservearmee den Ukraine-Krieg beeinflussen könnte, bleibt weiter abzuwarten. (fmü)