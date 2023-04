Nur drei Tage Ukraine-Krieg? Staats-TV in Russland beklagt Desinformation

Von: Victoria Krumbeck

Ein russischer TV-Gast behauptet, die These, Russland werde Kiew in drei Tagen einnehmen, sei so nie gefallen. Videoclips beweisen das Gegenteil.

Frankfurt/Moskau - Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wird das Kriegsgeschehen genau beobachtet. Fachleute in vielen Teilen der Welt nahmen an, dass Russland innerhalb weniger Tage Kiew kontrollieren würde. Mittlerweile sind allerdings knapp 14 Monate seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ins Land gegangen. Eine Strategie Russlands lässt sich kaum erkennen. Dass nie von der Eroberung Kiews binnen weniger Tage die Rede gewesen sei, versuchte jetzt ein Gast im russischen Staats-TV zu erklären.

Putin wollte Kiew in drei Tagen erobern? Laut Staats-TV in Russland nie Putins Idee

Dass Wladimir Putin nie einen Drei-Tage-Krieg plante, sagte ein russischer TV-Gast in einer Sendung des Senders Rossija 1. Ein Ausschnitt davon wurde von Anton Geraschtschenko, einem Berater des ukrainischen Innenministers, 2023 auf Twitter geteilt. „Wir sind gezwungen, auf das zu reagieren, was da draußen passiert. Und was auch immer sie sagen, egal wie sie es diskutieren, wir können es hier bestreiten, wir können in einer Sekunde zeigen, dass es nicht wahr ist“, erklärt der TV-Gast in dem Video.

„Als trivialstes und für unsere Zuschauer so anschauliches Beispiel: Wer hat in den ersten Tagen der Sonderoperation die These aufgestellt, dass die Russen Kiew in drei Tagen einnehmen würden? Wir haben so etwas nie gesagt“, fügte er hinzu. Nach der Erklärung des Mannes folgen einzelne Clips, die Geraschtschenko zusammengeschnitten hat. Zu sehen sind zahlreiche Personen aus Russland, die davon sprechen, dass die Ukraine binnen weniger Tage besiegt sein werde.

Eroberung Kiews in nur wenigen Tagen - Russische Propagandisten teilen Information

Mit dabei ist auch die russische Propagandistin und Chefredakteurin von RT, Margarita Simonjan. Sie stellte die Behauptung auf, dass der Krieg nur zwei Tage dauern würde: Wer sei denn schon zu besiegen, „nur die Ukraine“. Auch westliche Fachleute gingen davon aus, dass Putin die Einnahme Kiews in nur wenigen Tagen plante, wie das US-Magazin Newsweek berichtete. So soll CIA-Direktor William Burns am 8. März 2022 gesagt haben, dass Putin davon ausgehe, Kiew innerhalb der ersten zwei Tage zu erobern.

Gegenwärtig haben die russischen Truppen mit hohen Verlusten zu kämpfen. Weil die Winteroffensive gescheitert ist, soll sich die Kriegs-Taktik ändern. Es wird von einer „umfassenden strategischen Verteidigungshaltung“ gesprochen. (vk)