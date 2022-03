Rätsel um mysteriösen Russland-Flug gelöst: Regierungsflieger in den USA gelandet

Von: Andreas Schmid

Ein russisches Flugzeug des Typs Iljuschin-96-300 befindet sich auf dem Weg von St. Petersburg nach Washington, D.C. (Symbolbild) © Erik Romanenko/Imago

Was hat es mit diesem Flug auf sich? Mitten im Ukraine-Krieg ist ein russisches Regierungsflugzeug auf dem Weg in die USA. Die EU musste umflogen werden.

Update vom 5. März, 20.33 Uhr: Die russische Regierungsmaschine von St. Petersburg nach Washington, D.C. ist gelandet. Das geht aus Daten von Flightradar24 hervor. Demnach war das Flugzeug insgesamt mehr als zwölfeinhalb Stunden unterwegs. Es soll russische Diplomaten zurück nach Moskau bringen (siehe vorheriges Update).

Ukraine-Krieg: Rätsel um mysteriösen Russland-Flug gelöst

Update vom 5. März, 19.13 Uhr: Ein russisches Regierungsflugzeug befindet sich aktuell auf dem Weg in die USA (siehe Erstmeldung). Nun ist das Ziel der Reise klar. Die Maschine soll russische Diplomaten zurück in ihr Land bringen. Zuvor war über diese Mission bereits spekuliert worden, nun gibt es die Bestätigung von Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums. Dafür gab es eine Sondergenehmigung der USA für den eigentlich für russische Flieger gesperrten US-Flugraum.

Ukraine-Krieg: Mysteriöser Russland-Flug - Regierungsflieger auf dem Weg in die USA

Erstmeldung vom 5. März, 16 Uhr: St. Petersburg/Washington, D.C. - Ein russisches Regierungsflugzeug befindet sich auf dem Weg in die USA. Die Maschine vom Typ Iljuschin-96-300 startete am Samstagmorgen von St. Petersburg. Um 9.41 Uhr (Ortszeit, 7.41 Uhr MEZ) ging es vom Flughafen Pulkowo in Richtung Washington Dulles International Airport. Die Ankunft ist für 13.45 Uhr (Ortszeit, 19.45 Uhr MEZ) geplant. Das zeigen Daten von Flightradar24. Die Website zeigt die Echtzeit-Position von Flugzeugen. Was macht der Russland-Flieger in den USA? Neue Entwicklungen im eskalierten Ukraine-Konflikt*?

Ukraine-Krieg: Per Sondergenehmigung? Russland-Flieger auf dem Weg in die USA

Wer an Bord der Maschine ist, ist unklar. Auch hochrangige russische Politiker wie Präsident Wladimir Putin* benutzen Flieger des russischen Flugzeugherstellers Iljuschin. Dass der Präsident in der Maschine von Flug RSD88 sitzt, ist aber unwahrscheinlich.

Wie mehrere Medien mit Verweis auf das russische Außenministerium berichten, sollen offenbar Diplomaten zurück nach Moskau geholt werden. In den USA gibt es zudem Berichte, wonach eine spezielle Direktverbindung zwischen den Verteidigungsministerien der USA und Russlands eingerichtet worden sei. Alle Informationen zum Hintergrund der Ukraine-Krise*.

Ukraine-Krieg: Luftraum gesperrt - Maschine musste EU umfliegen

Auf dem Weg in die USA umflog die Maschine übrigens den europäischen Luftraum. Das zeigen die Daten von Flightradar24. Hintergrund: Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt. Eine davon ist die Sperrung des EU-Luftraums. Russische Flugzeuge dürfen daher nicht über die EU fliegen. Deshalb flog Iljuschin-96-300 nahe der finnischen Grenze, schließlich ist Finnland Mitglied der EU.

Zum Zeitpunkt der Aufnahme am Samstag (5. März, 16 Uhr) befand sich das russische Flugzeug kurz vor Kanada. © Screenshot Flightradar24

Um nun in die USA zu fliegen, braucht Russland eigentlich eine Sondergenehmigung. Denn auch der kanadische und der US-amerikanische Luftraum sind für Russland offiziell gesperrt. Jene Sondergenehmigung könnte eventuell durch das mutmaßliche Arrangement der beiden Verteidigungsministerien erfolgt sein.