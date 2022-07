Russland bombardiert Hochhaus in der Ost-Ukraine: Sechs Tote – und Dutzende Menschen noch unter den Trümmern

Die russischen Angriffe konzentrieren sich auf die Region Donezk. Bei einem Raketenangriff sollen Dutzende Menschen verschüttet worden sein. Der News-Ticker zu den militärischen Kämpfen.

Update vom 10. Juli, 11.20 Uhr: Womöglich sind mehr als 30 Menschen bei einem russischen Raketenangriff in dem Ort Tschassiw Jar im Gebiet Donezk in einem eingestürzten Wohnblock verschüttet worden. Pawlo Kyrylenko, Gouverneur des Gebiets Donezk, teilte in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit, das fünfgeschossige Haus sei am Samstagabend mit russischen Raketen vom Typ Uragan beschossen worden. Dem Politiker zufolge seien sechs Tote und fünf Verletzte aus den Trümmern gezogen worden.

Weiter schrieb Kyrylenko: „Es sind mindestens drei Dutzend Menschen in der Ruine.“ Zwei Eingänge des Wohnblocks seien komplett zerstört worden. Der Gouverneur veröffentlichte zahlreiche Fotos. Es sei auch gelungen, mit zwei Menschen in den Trümmern Kontakt aufzunehmen. Die Rettungsarbeiten würden fortgesetzt.

Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Allerdings hatte das russische Verteidigungsministerium am Samstag selbst über den Beschuss von Tschassiw Jar berichtet. Russland behauptet immer wieder, keine zivilen Objekte zu beschießen.

Update vom 9. Juli, 22.45 Uhr: Wie der ukrainische Generalstab am Samstagabend mitteilt, wurde bei den Dörfern Kochubeivka und Dementiivka nördlich der Millionenmetropole Charkiw eine russische Offensive zurückgeschlagen.

Zahlen über etwaige Verluste auf beiden Seiten wurden nicht genannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig voneinander überprüfen. Seit Wochen versucht die russische Armee vergeblich, in Richtung Charkiw vorzustoßen. Mit rund 1,4 Millionen Einwohnern ist es nach Kiew (2,8 Millionen Einwohner) die zweitgrößte Stadt der Ukraine.

Slowjansk und Kramatorsk: Zwei Donbass-Städte sollen nächste Ziele der russischen Armee sein

Update vom 9. Juli, 22.25 Uhr: Slowjansk und Kramatorsk - diese beiden Großstädte sollen das nächste Ziel der russischen Invasionstruppen in der Ukraine sein. Das erklärte unter anderem die Regierung in Kiew, die nach einem taktischen Rückzug aus der Region Luhansk in der Oblast Donezk offenbar wieder verstärkt Armeeeinheiten aufgestellt hat.

Slowjansk hatte vor dem Krieg rund 110.000 Einwohner, Kramatorsk 160.000. Kramatorsk ist ein Zentrum der Maschinenbauindustrie und wirtschaftlich entsprechend wichtig für das Land mit seinen rund 44 Millionen Einwohnern.

„Riesige Schlachten“ angekündigt: Ukraine will offenbar Cherson von den russischen Truppen zurückerobern

Update vom 9. Juli, 22.05 Uhr: Die ukrainische Regierung hat „riesige Schlachten“ angekündigt, um die südöstlich nahe der Krim gelegene Großstadt Cherson zurückzuerobern.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Wereschtschuk, forderte die Bewohner auf, die Region zu evakuieren, berichtet der US-Fernsehsender CNN. „Die Menschen müssen nach einer Gelegenheit suchen, um zu gehen, weil unsere Streitkräfte ihre Besetzung aufgeben werden. Es wird riesige Schlachten geben“, wird Wereschtschuk zitiert.

Für den Kampf gegen Russland: Britische Streitkräfte bilden tausende ukrainische Freiwillige aus

Update vom 9. Juli, 21.35 Uhr: Sie sollen später in der Ukraine kämpfen. Wie das britische Verteidigungsministerium bekanntgab, hat in Großbritannien an diesem Samstag ein Programm zur militärischen Ausbildung ukrainischer Freiwilliger begonnen.

In dem Programm sollen demnach bis zu 10.000 neue Kämpferinnen und Kämpfer ausgebildet werden. Das mehrwöchige Training basiert auf der Grundausbildung für Soldaten, heißt es.

Explosionen in Mariupol: In der südukrainschen Stadt sollen „Besatzer“ getötet worden sein

Update vom 9. Juli, 20.50 Uhr: Wie The Kyiv Independent berichtet, gab es an diesem Samstag zwei Explosionen im besetzten Mariupol im Südosten der Ukraine. In dem Bericht wird auf Petro Andriushchenko verwiesen, der als Berater des Bürgermeisters von Mariupol bezeichnet wird.

Demnach seien „drei Besatzer“ bei den Explosionen getötet und weitere verletzt worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen nicht.

Beschuss aus Oblast Luhansk: Russische Truppen nehmen Region Donezk ins Visier

Erstmeldung vom 9. Juli: München/Kiew - Russland hat Sjewjerodonezk eingenommen. Und Russland hat Lyssytschansk besetzt. Jetzt konzentrieren die russischen Invasionstruppen ihre Angriffe im Ukraine-Krieg offenbar auf die westlichere Region Donezk. Der ukrainische Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, vermeldete am Wochenende Beschuss aus Lyssytschansk auf Ziele in der angrenzenden Oblast Donezk.

„Wir geben uns Mühe, die bewaffneten Gruppierungen der Russen auf ganzer Linie aufzuhalten“, erklärte Hajdaj. Die Russen greifen demnach von mehreren Seiten aus an. Die Angreifer erzeugen demnach eine „echte Hölle“ durch Raketenangriffe und Artilleriebeschuss, wie es Hajdaj formulierte.

Nach Eroberung von Lyssytschansk: Russische Truppen konzentrieren Angriffe auf Oblast Donezk

Die Großstädte Slowjansk und Kramatorsk werden als nächste Ziele der Besatzer erwartet. Moskau teilte bereits mit, den ganzen Donbass unter seine Kontrolle bekommen zu wollen. Wie der ukrainische Generalstab zuletzt mitteilte, würden die russischen Angreifer bei ihrem Vormarsch erhebliche Verluste erleiden.

Soldaten einer ukrainischen Spezialeinheit legen in der Region Donezk Panzerabwehrminen aus. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

Laut The Kyiv Independent sollen bereits mehr als 37.200 russische Soldaten gefallen oder verwundet worden sein. Dennoch setzen die Invasoren ihre Angriffe mit unverminderter Härte fort.

Ukraine vermint Grenze zu Belarus: Angriff durch Putin-Verbündeten befürchtet

Wie das ukrainische Medienprojekt The Kyiv Independent unter Berufung auf Generalleutnant Serhiy Nayev berichtet, verminen ukrainische Soldaten die Grenze zu Belarus. Dies passiere, um sich vor möglichen Angriffen aus dem nördlichen Nachbarland zu schützen, dessen Regierung mit Kreml-Machthaber Wladimir Putin verbündet ist.

