Meilenstein? Ukraine fängt offenbar Putins unaufhaltsame Rakete ab – mit neuen West-Waffen

Von: Andreas Apetz

Teilen

Mit dem Abschuss einer Kinschal-Hyperschallrakete könnte den ukrainischen Streitkräften ein wichtiger symbolischer Erfolg im Ukraine-Krieg gelungen sein.

Kiew/Moskau – Die Ukraine hat den Abschuss einer russischen Hyperschallrakete des Typs Kh-47M2 Kinschal bestätigt. Dies gab Generalleutnant Mykola Oleshchuk, Kommandeur der ukrainischen Luftstreitkräfte, auf der Plattform Telegram bekannt und bezeichnete es als „historisches Ereignis“. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde die Hyperschallrakete bereits in der Nacht zu Freitag (5. Mai) von einem Patriot-Abwehrsystem vom Himmel über Kiew geholt.

Das ukrainische Nachrichtenportal Defense Express berichtete über den Abschuss und veröffentlichte Fotos des beschädigten Marschflugkörpers. Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht. Auch eine Reaktion von russischer Seite blieb aus.

Ukraine-Krieg: Putins Hyperschallrakete galt als unaufhaltsam

Die acht Meter lange Kinschal-Rakete, deren Name auf Deutsch übersetzt „Dolch“ bedeutet, gilt aufgrund ihrer Schnelligkeit und großen Flughöhe als besonders schwer abfangbar. Laut dem ukrainischen Geheimdienst sei davon auszugehen, dass sich derzeit nur wenige Dutzend der hoch entwickelten Kh-47M2 Kinschal-Raketen im Arsenal Russlands befinden.

MiG-31 Abfangjäger der russischen Luftwaffe mit einer ballistischen Luft-Boden-Rakete „Kinschal“ Kh-47M2 (Archivfoto) © Pavel Golovkin/dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die Kinschal-Hyperschallrakete erstmals im März 2018 als Teil der russischen Luftwaffe vorgestellt: Mit dem neuen Raketenmodell sei es möglich, „alle bestehenden und, wie ich glaube, zukünftigen Flugabwehr- und Raketenabwehrsysteme zu überwinden und nukleare und konventionelle Sprengköpfe über eine Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern zu transportieren“.

Raketenabschuss wäre symbolischer Erfolg für die Ukraine

Westliche Analysten des CSIS Missle Defense Projects gehen davon aus, dass die Kh-47M2 Kinschal dazu entwickelt wurde kritische europäische Infrastrukturen anzugreifen und hoch-technisierten Raketenabwehrsystemen zu überwinden. Mitte April wurden die ersten Patriot-Systeme an die Ukraine geliefert. Patriot gilt als das modernste Flugabwehrsystem der USA.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte betont, das System werde die Abwehr gegen russische Angriffe „erheblich“ stärken. Sollte der ukrainischen Luftverteidigung ein Abschuss der Hyperschallrakete tatsächlich geglückt sein, wäre das also nicht nur ein militärischer, sondern auch ein wichtiger symbolischer Erfolg. Russische Behörden bestätigten den Abschuss bislang noch nicht

Hyperschallrakete folgte auf Drohnenangriff in Moskau

Laut ukrainischen Angaben war das Geschoss Teil einer Reihe von russischen Raketen- und Drohnenangriffen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 5. Mai. Der Angriff sei eine Reaktion darauf gewesen, dass am Vortag in Moskau zwei Drohnen explodiert waren. Die russischen Behörden sprechen von einem „terroristischen Akt“ der Ukraine. Bislang ist jedoch unklar, ob es sich bei dem Vorfall wirklich um einen ukrainischen Angriff oder einen selbst-inszenierten Anschlag Russlands handelte. (aa/dpa)