Neue Herausforderung im Ukraine-Krieg: Russland rüstet U-Boote mit Hyperschallraketen aus

Von: Nadja Zinsmeister

Russland stattet seine Atom-U-Boote mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon aus. Die moderne Waffe könnte der Ukraine im Krieg Probleme bereiten.

Moskau - Russland rüstet nach Angaben des größten russischen Schiffbauers seine neuen Atom-U-Boote mit Hyperschallraketen des Typs Zirkon aus. Zirkon-Raketen gelten als äußerst moderne Kriegswaffe aus Russland und stellen aus Sicht westlicher Militärstrategen „ein Albtraum“ dar. Bei einem Einsatz im Ukraine-Krieg wären sie selbst von der ukrainischen Flugabwehr nur schwer aufzuhalten.

„Die Mehrzweck-Atom-U-Boote des Yasen-M-Projekts werden […] standardmäßig mit dem Zirkon-Raketensystem ausgerüstet“, sagte Alexej Rachmanow, Vorstandsvorsitzender der United Shipbuilding Corporation (USC), am Montag in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA. „Die Arbeiten in dieser Richtung laufen bereits“, so der Vorsitzende. Die neue Entwicklung könnte auch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg haben und Kiew vor eine neue Herausforderung stellen.

Ein russisches U-Boot wird in Sankt Petersburg eingeweiht. (Archivfoto) © Admiralty Shipyards Press Office/Imago

Die neuen seegestützten Zirkon-Hyperschallraketen dienen in erster Linie zur Schiffsbekämpfung und haben eine Reichweite von bis zu 900 Kilometern. Sie können sich mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fortbewegen. Aufgrund dieser extrem hohen Geschwindigkeit – nach russischen Angaben kann sie auf bis zu 8.000 bis 9.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen – ist sie von der Flugabwehr praktisch nicht aufzuhalten. Auch nicht von jenen, die die Ukraine im Einsatz hat. In der Vergangenheit hatte Russland im Krieg gegen die Ukraine bereits vereinzelt andere Hyperschallraketen eingesetzt, zum Beispiel vom Typ Kinschal.

Russlands Zirkon-Hyperschallraketen im Ukraine-Krieg: Von der Flugabwehr „praktisch nicht aufzuhalten“

Laut Rachmanow sollen in Zukunft – auch neben dem möglichen Einsatz im Ukraine-Krieg – nicht nur U-Boote, sondern alle neuen und im Bau befindlichen Schiffe mit Hyperschallraketen ausgestattet werden. „Die Bewaffnung von Serienfregatten mit diesem Komplex erfolgt gemäß dem Plan des russischen Verteidigungsministeriums während ihres Baus und Betriebs“, erklärte der Leiter des USC weiter.

Im Januar wurde bereits die russische Fregatte „Admiral Gorschkow“ mit den neuen Hyperschallraketen ausgestattet. „Ich bin sicher, dass solch eine mächtige Waffe es erlaubt, Russland zuverlässig vor äußeren Drohungen zu schützen und die nationalen Interessen unseres Landes abzusichern“, kommentierte der russische Präsident Wladimir Putin die Inbetriebnahme damals. (nz/dpa/reuters)