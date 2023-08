Zu viele russische Verwundete: Kliniken in besetzten Regionen angeblich überfordert

Von: Fabian Müller

Teilen

Die Lage in den Krankenhäusern der von Russland besetzten Gebiete soll prekär sein. Zivilisten werden laut einem Bericht nur noch eingeschränkt behandelt.

Kiew/Moskau – Die Krankenhäuser in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine sollen mit verwundeten Militärangehörigen überfüllt sein. Das berichtet das Nationale Widerstandszentrum, eine Einrichtung des ukrainischen Militärs, am Mittwoch auf seiner Website. Die Kliniken könnten für die Zivilbevölkerung „praktisch keine Dienstleistungen“ mehr anbieten, Ärzte und das restliche Personal seien laut dem Bericht heillos überfordert.

Laut dem Nationalen Widerstandszentrum würden die verwundeten russischen Soldaten in Bezirkskrankenhäusern in den besetzten Regionen behandelt werden, bis sie sich teilweise oder vollständig erholt hätten. Erst dann würden sie in Einrichtungen auf die Krim oder nach Russland verlegt. Die Situation auf den Stationen soll schlecht sein, es mangelt vielerorts an Medikamenten und adäquaten Behandlungsmethoden.

Ukrainischer berichtet: Kliniken in besetzten russischen Gebieten heillos überfüllt

Zivilisten könnten nur in kleiner Zahl behandelt werden. Das geschehe laut dem Zentrum auch nur zur „Tarnung“ der Einrichtung, damit also kein reiner militärischer Nutzen die Krankenhäuser zum Ziel der ukrainischen Armee machen würde.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres berichtete das Nationale Widerstandszentrum, dass in Luhansk zivile Patienten mehr oder weniger aus den Krankenhäusern gescheut wurden, um Platz für verwundete russische Soldaten zu schaffen. Auch da soll die Situation in den Kliniken prekär gewesen sein.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sollen nach Angaben des ukrainischen Militärs mindestens 250.000 russische Soldaten zum Opfer gefallen sein. Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg ca. 47.000 russische Soldaten getötet worden. Laut Mediazona und dem russischen Dienst der BBC sind sehr wahrscheinlich etwa 80.000 russische Soldaten getötet worden. Namentlich bekannt sind demnach 29.217 Opfer (Stand: August 2023). (fmü)