Russland legt nach: Bericht unterstellt Ukraine Pläne für Zivilisten-Massaker noch am Montag

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Russland unterstellt der Ukraine geplante Angriffe auf Zivilisten. © Libkos/ dpa

Russland legt weitere schwere Vorwürfe gegen die Ukraine nach: Kiew plane ein Massaker an Zivilisten – mit dem Ziel die russische Armee zu diskreditieren.

Moskau - Nach den Vorwürfen, die Ukraine plane im Krieg gegen Russland die Zündung einer radioaktiven Bombe, gibt es im Ukraine-Krieg nun erneut plakative Warnungen vonseiten der russischen Besatzer: Kiew habe vor, ein Massaker auf Zivilisten zu organisieren, um die russischen Streitkräfte zu diskreditieren, hieß es.

Russland spekuliert über Provokation: Ukraine soll Angriff auf Zivilisten planen

Die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete das unter Berufung auf das „Koordinierungszentrum für humanitäre Hilfe in der Ukraine“ – eine kurz nach Beginn der Invasion unter anderem von Sergej Schoigus Verteidigungsministerium mitgegründete Einrichtung Russlands. Die Angaben der russischen Nachrichtenagentur können allerdings nicht unabhängig geprüft werden. Auch auf den offiziellen Seiten des Zentrums für humanitäre Hilfe gab es keine entsprechende öffentliche Mitteilung.

Russland wirft Kiew konkret vor, in der Region Charkiw Angriffe auf Zivilisten zu planen. Am Montag (24. Oktober) sollen demnach bei einer ukrainischen Provokation Söldner auf Zivilisten schießen, um im Nachgang Russlands Armee für die Tat zu beschuldigen. „Das Kiewer Regime bereitet eine blutige Provokation mit dem Tod ihrer Bürger vor, um die Russische Föderation eines Kriegsverbrechens zu beschuldigen“, wird das Center for Humanitarian Response zitiert.

Russland wirft Ukraine Massaker an Zivilisten vor - Zur Diskreditierung Russlands

Die Tat solle ausgeführt werden, während in der Stadt Woltschansk Lebensmittel ausgegeben werden, zitierte Tass die Behauptungen. Die ukrainische Regierung äußerte sich zu den Vorwürfen bislang nicht. Da es sich bei Tass um eine staatliche Nachrichtenagentur handelt, die dem russischen Finanzministerium untersteht, liegt die Vermutung nahe, dass Russland mit den Vorwürfen im eigenen Sinne handelt. Auch die Vorhaltungen über eine „schmutzige Bombe ließen sich nicht verifizieren. (sf)